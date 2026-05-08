Дело по убийству футболиста Ерошевича решили рассмотреть с присяжными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о драке в Подмосковье, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, передает РИА «Новости».

По словам одного из участников процесса, до сих пор продолжается отбор присяжных. Дело поступило в суд в конце февраля.

Обвиняемыми по делу проходят четыре иностранных гражданина. Им в зависимости от роли и степени участия инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также побои.

Следствие установило, что инцидент произошел 17 августа 2025 года на парковке у бара в Щелково. Двое обвиняемых спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, включая Ерошевича, затем к ним присоединились еще трое мужчин и завязалась драка. В результате футболист получил множественные травмы, был госпитализирован и скончался через несколько дней.

Четверо подозреваемых были задержаны, а пятый участник, который также считается одним из зачинщиков, скрылся. Его объявили в международный розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Пятого участника смертельной драки объявили в межгосударственный розыск.

