  Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России
    Кремль: Переговоры с Украиной возможны только после вывода ВСУ из Донбасса
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших артистов
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников
    Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 Мая
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Возле Ормузского пролива впервые атакован китайский танкер
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США ко Дню Победы
    8 мая 2026, 09:25 • Новости дня

    Цены на газ в Европе приблизились к 540 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах продемонстрировала умеренный рост, достигнув отметки почти в 540 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу поднялись примерно на 2%, компенсировав снижение предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах начали торги на уровне 546,4 доллара за тысячу кубометров, прибавив 3,2%.

    Позднее показатель скорректировался до 538,5 доллара, что на 1,7% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. В марте средние цены на газ в Европе взлетели почти на 60% по сравнению с февральскими показателями из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле стоимость энергоносителя снизилась на 14%. Максимальная цена в период конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара. Это произошло после заявления генерального директора Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух производственных линий СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне европейские газовые фьючерсы подорожали до 539 долларов за тысячу кубометров.

    В конце апреля биржевая стоимость голубого топлива преодолела отметку в 541 доллар.

    В марте катарская государственная компания QatarEnergy подтвердила факт ракетного обстрела своих объектов по производству сжиженного природного газа.

    7 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

    Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.

    В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.

    Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.

    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    ВС Латвии объяснили отказ сбить залетевшие украинские дроны

    ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

    ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».

    Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

    По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.

    «В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.

    Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.

    7 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.

    Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».

    В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.

    Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.

    7 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Politico: Евросоюз отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Венгрии только грантов из пакета на 6,5 млрд евро, а не всей суммы, сообщает Politico.

    Еврокомиссия не собирается полностью размораживать все средства Евросоюза для Венгрии, несмотря на смену власти, передает ТАСС.

    Как пишет издание Politico,, Брюссель и команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра ведут закрытые переговоры о предоставлении Венгрии 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.

    Эти средства были заблокированы ранее из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. По информации Politico, Еврокомиссия готова обсуждать только грантовую часть пакета объемом 6,5 млрд евро, но выступает против передачи еще 3,9 млрд евро в виде кредитов.

    В Еврокомиссии считают, что у Будапешта недостаточно времени для выполнения всех реформ до завершения программы 31 августа. Команда Мадьяра надеется получить всю сумму, отмечая, что частичное соглашение может вызвать недовольство в Венгрии после обещаний наладить отношения с Евросоюзом. Politico подчеркивает, что, несмотря на уход Орбана, Брюссель не отказывается от своих требований к Венгрии по реформам и верховенству права.

    Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем.

    Евросоюз потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ради получения денег новый лидер страны пообещал выполнить четыре главных требования Еврокомиссии.

    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    План Китая усилил угрозу деиндустриализации Германии и еврозоны

    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    Политолог Рар: Германия спешит реформировать Евросоюз

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер резко отверг обвинения американского посла в антисемитизме, выдвинутые из-за судебного преследования двух иудеев за незаконные обрезания.

    Премьер-министр Бельгии решительно ответил послу Соединенных Штатов Биллу Уайту, упрекнувшему Брюссель в антисемитизме, пишет Politico.

    Поводом для дипломатического скандала стала рекомендация прокурора Антверпена привлечь к ответственности двух евреев после расследования предполагаемых незаконных обрезаний.

    «Бельгия не является антисемитским государством, это чепуха», – заявил Де Вевер в эфире местного телевидения. Он подчеркнул, что дипломат вправе самостоятельно определять методы работы, однако подобные высказывания не приносят пользы.

    Американский посол ранее назвал рекомендации прокуратуры позорными и заявил, что теперь весь мир будет считать Бельгию антисемитской страной. В администрации Дональда Трампа осудили действия судебной системы и политическое бездействие бельгийского правительства в поиске решения проблемы.

    Де Вевер встал на защиту решения прокурора, отметив, что обрезание имеет ключевое значение для иудаизма и ислама, однако стандарты законодательства также необходимо соблюдать. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал высказывания Уайта неуместными, напомнив о независимости судебной системы страны. Билл Уайт, крупный спонсор избирательной кампании Трампа, был назначен на должность посла в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД Бельгии Максим Прево инициировал встречу с американским послом Биллом Уайтом из-за его критики расследования в отношении моэлей.

    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    7 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.

    В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.

    Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».

    Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.

    «Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.

    7 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям

    Politico: Евросоюз избавит нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия планирует предоставить компаниям, добывающим ископаемое топливо, возможность обходить штрафы за выбросы парниковых газов ради энергетической безопасности.

    Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения правил для нефтегазового сектора в части контроля за выбросами метана, пишет Politico.

    Национальные регуляторы смогут освобождать компании от ответственности, ссылаясь на вопросы энергетической безопасности, причем без четких временных рамок и прямого надзора со стороны Брюсселя.

    Флагманский регламент Евросоюза по метану, который должен постепенно вступить в силу в ближайшие годы, изначально предполагал суровые санкции для нарушителей. Однако из-за жесткого сопротивления со стороны промышленности, стран-участниц и правительства США европейские чиновники предложили более гибкий подход к применению норм.

    Согласно проекту рекомендаций, исключения могут быть сделаны при трех уровнях кризисных ситуаций, включая стадию раннего предупреждения. Власти на местах получат право приостанавливать или снижать штрафы в каждом конкретном случае, учитывая такие факторы, как доступность грузов, пропускная способность терминалов и возможности стран по созданию запасов нефти.

    Руководство ЕС неоднократно заявляло, что сами правила меняться не будут. Тем не менее новые рекомендации, которые планируется представить странам в понедельник, используют широкие формулировки исходного законодательства, чтобы сохранить регламент в силе, подчеркивая при этом его гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия в марте ослабила правила импорта нероссийского сжиженного природного газа.

    В прошлом году сообщалось, что Брюссель рассматривает корректировку регламента по выбросам метана ради увеличения закупок американского топлива.

    7 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Посол РФ сообщил о готовности поставок нефти и СПГ в Бангладеш

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва рассматривает вариант поставок нефти и сжиженного газа в Бангладеш при поступлении официального запроса от Дакки, заявил посол РФ в Бангладеш Александр Хозин.

    Российские власти готовы рассмотреть возможности организации поставок нефти и сжиженного природного газа в Бангладеш после получения соответствующего официального обращения. Посол России в Бангладеш Александр Хозин заявил ТАСС: «Наша страна готова рассмотреть возможности организации поставок нефти и СПГ в случае официального обращения Дакки».

    Он отметил, что вопрос поставок российских энергоносителей обсуждался с представителями южноазиатской республики на встречах с официальными лицами.

    В середине апреля премьер-министр Бангладеш Тарик Рахман обратился к иностранным государствам с просьбой выделить два млрд долларов для покрытия неотложных энергетических расходов страны и обеспечения экономической стабильности. Это произошло на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и продолжающегося глобального энергетического кризиса. Премьер-министр предупредил, что последствия нынешнего кризиса могут превзойти последствия нефтяного шока 1970-х годов, который привел к долгому экономическому застою в Бангладеш в 1980-х.

    В начале апреля власти Бангладеш приняли решение о сокращении рабочего времени в офисах, торговых центрах и на рынках для экономии топлива и электроэнергии. Дополнительно были введены меры по сокращению расхода энергоресурсов по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перебои с топливом из-за блокировки Ормузского пролива заставили миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии выживать без охлаждения при длительных отключениях электричества. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Накануне первый танкер с нефтью из Саудовской Аравии прибыл в Бангладеш спустя два с половиной месяца после начала кризиса на Ближнем Востоке. Ранее Росатом начал запуск первого энергоблока АЭС в Бангладеш.

    7 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Финский суд наказал мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Финляндии обязал местного жителя выплатить штрафы и компенсацию за оскорбление и легкие телесные повреждения двух депутатов, говоривших на русском языке, пишут местные СМИ.

    В Финляндии суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке, передает телеканал Yle. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина использовал в адрес депутатов слово с уничижительным смыслом по отношению к русскоязычным. В результате потерпевшими признаны депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей.

    Суд отметил, что высказывание мужчины носило оскорбительный характер, поскольку подчеркивало этническое происхождение и несло негативную историческую нагрузку. Помимо словесного оскорбления, мужчина также толкнул одного из депутатов, что было расценено как нанесение легких телесных повреждений.

    В наказание осужденному назначили штрафы на сумму около 1 тыс. евро. Кроме того, он обязан выплатить 400 евро компенсации депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро – несовершеннолетней жертве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия предала россиян, которые ей доверяли. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении вручить главе МИД Финляндии книгу о русофобии этой страны. До этого посольство России также обвиняло Финляндию в критическом уровне русофобии.


    7 мая 2026, 10:14 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе выросла после резкого падения

    Tекст: Мария Иванова

    Отыгрывая резкое падение накануне, европейские газовые фьючерсы подорожали на 1%, торгуясь утром вблизи отметки 539 долларов за тысячу кубометров.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги в плюсе, передает РИА «Новости».

    К утру показатель достиг отметки 538,5 доллара, прибавив 1,1% к расчетной цене предыдущего дня. Накануне стоимость топлива падала почти на 13% из-за сообщений западных СМИ о возможном перемирии США и Ирана.

    Средние биржевые цены за март подскочили на 59%, превысив 600 долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Однако уже в апреле котировки опустились на 14%. Локальный максимум стоимости за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре», – заявил тогда гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби. Абсолютный исторический рекорд на европейском рынке был установлен в начале весны 2022 года. В тот период котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов опустилась до 509 долларов за тысячу кубометров из-за новостей о возможном примирении США и Ирана.

    Несколькими днями ранее обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    7 мая 2026, 21:36 • Новости дня
    Жительница Самары погибла от отравления газом в подъезде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подъезде жилого дома в поселке Мехзавод в Самаре произошла утечка газа, в результате которой погибла женщина, а несколько человек получили отравление, сообщили в региональном управлении СК России.

    Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Дело открыто по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

    По версии следствия, 6 мая 2026 года в 10-м квартале поселка Мехзавод в одном из подъездов многоквартирного дома произошла утечка газа. Причиной происшествия назвали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

    В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек пострадали от отравления. Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье расследуют обстоятельства гибели трех мужчин, предположительно, от отравления угарным газом.

    Ранее в Белгороде семилетняя девочка погибла в квартире из-за скопления угарного газа, а ее мать госпитализировали с признаками отравления. До этого в Пензенской области от отравления газом погибли сразу семь человек.


