«Возможны корректировки в расписании рейсов», – указало ведомство в Max.
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ночью в этой воздушной гавани уже вводились ограничения, через некоторое время их сняли.
Российская исполнительница поделилась мнением о допустимости финансовой деятельности для покинувших страну коллег по сцене, передает РИА «Новости». По ее словам, ведение коммерческих проектов в России остается возможным при строгом соблюдении всех юридических норм.
«Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону», – подчеркнула Анна Семенович.
Актриса считает ключевым фактором именно финансовую ответственность перед родным государством для тех, кто продолжает зарабатывать на соотечественниках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее певица Анна Семенович назвала себя достоянием России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил против предоставления концертных площадок антироссийски настроенным деятелям культуры. В Государственной думе предложили ограничить возможность заработка для покинувших страну артистов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.
«Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.
В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.
Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.
Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что подобные предложения часто воспринимаются как попытка вмешаться в привычный уклад жизни граждан. «Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли», – приводит его слова сайт «Единой России». Якушев добавил, что регулирование оправдано лишь в случае угрозы жизни и здоровью, а избыточные запреты, новые ГОСТы и расширение административного контроля вызывают у людей лишь раздражение.
В партии считают неправильным предлагать ограничения без предварительных консультаций с гражданами. «Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В «Единой России» считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», – заключил Якушев.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию для фотографов и условий проведения фотосессий новорожденных, передает РИА «Новости». Она считает, что существующий ГОСТ, регламентирующий такие услуги, носит рекомендательный характер и не обеспечивает должного контроля. Буцкая подчеркнула, что позы малышей должны быть естественными, используемые предметы – индивидуальными или с одноразовым слоем, а свет не должен нарушать санитарные нормы.
Буцкая объяснила, что первый стандарт на фотосессии для новорожденных был принят около 10 лет назад по ее инициативе. Причиной стали случаи, когда малышей фотографировали в опасных условиях. По ее словам, хотя младенцы пластичны, допустимые пределы не должны нарушаться.
Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.
В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.
Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.
В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.
В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.
В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.
Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.
Трагедия произошла в ночное время, обстоятельства случившегося сейчас выясняются, возбуждено уголовное дело, сказал собеседник ТАСС.
Следователи уже приступили к работе на месте преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года в центре Москвы застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.
«Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.
Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.
Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева
Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».
Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.
ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры
ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».
Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.
По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.
«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.
Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.
Москва просит мировое сообщество прислушаться к заявлениям Министерства обороны об ответных действиях 9 мая, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков вновь подчеркнул необходимость оперативной эвакуации людей.
«Вчера наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан», – заявил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России пригрозило ответным ударом по центру Киева из-за планов срыва празднования Дня Победы.
Российское военное ведомство настоятельно рекомендовало мирным жителям и дипломатам своевременно эвакуироваться из украинской столицы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к данному предупреждению.
Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию
Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».
Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.
В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.
Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.
В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.
МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.
«В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.
Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».
В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.
Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.
Еврокомиссия не собирается полностью размораживать все средства Евросоюза для Венгрии, несмотря на смену власти, передает ТАСС.
Как пишет издание Politico,, Брюссель и команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра ведут закрытые переговоры о предоставлении Венгрии 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.
Эти средства были заблокированы ранее из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. По информации Politico, Еврокомиссия готова обсуждать только грантовую часть пакета объемом 6,5 млрд евро, но выступает против передачи еще 3,9 млрд евро в виде кредитов.
В Еврокомиссии считают, что у Будапешта недостаточно времени для выполнения всех реформ до завершения программы 31 августа. Команда Мадьяра надеется получить всю сумму, отмечая, что частичное соглашение может вызвать недовольство в Венгрии после обещаний наладить отношения с Евросоюзом. Politico подчеркивает, что, несмотря на уход Орбана, Брюссель не отказывается от своих требований к Венгрии по реформам и верховенству права.
Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем.
Евросоюз потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств.
Ради получения денег новый лидер страны пообещал выполнить четыре главных требования Еврокомиссии.
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новый «Кодекс об организации и функционировании парламента», который отменяет использование русского языка как рабочего в высшем законодательном органе страны, передает РИА «Новости».
Проект разработан правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) и предусматривает отказ от обязательного перевода нормативных актов и дебатов на русский, а также запрещает выступления и обсуждения на нем в ходе пленарных заседаний.
Документ направлен на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, данных Молдавии в рамках отчетов о расширении Евросоюза за 2023–2025 годы. Все парламентские обсуждения теперь должны проводиться исключительно на румынском языке, а за вопросы на русском председатель будет обязан делать предупреждение о необходимости перехода на румынский.
«Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата», – заявил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу.
Трансляция заседания шла на сайте парламента. Оппозиция покинула зал до голосования в знак протеста, поскольку, по их словам, спикер отключал микрофоны оппозиционным депутатам при обсуждении вопроса.
История статуса русского языка в Молдавии неоднократно менялась. До 2014 года он был обязательным для изучения в школах, затем переведен в разряд иностранных языков. Конституционный суд в 2018 году отменил закон, дававший русскому языку статус средства межнационального общения, а в 2020 году парламент пытался вернуть особый статус, что вновь было признано неконституционным.
В то же время в межгосударственном договоре между Россией и Молдавией 2001 года зафиксированы обязательства Кишинева по условиям для использования русского языка, однако последние решения властей страны идут вразрез с этими договоренностями.
Кроме того, в прошлом году ПДС предложила закрыть Российский центр науки и культуры, а в феврале 2025 года МИД Молдавии объявил о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. Российский центр культуры и науки должен прекратить работу в Кишиневе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что сокращение распространения русского языка в Молдавии связано с закрытием образовательных учреждений и ограничениями на использование языка.
Крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о сокращении числа российских телеканалов по новым правилам медиазаконодательства.