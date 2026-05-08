Роскачество назвало обязательные требования к современным российским кемпингам

Роскачество перечислило обязательные стандарты оснащения обустроенных кемпингов

Tекст: Мария Иванова

Обустроенные кемпинги в соответствии с государственными стандартами должны отвечать строгим требованиям по площади и инфраструктуре, передает РИА «Новости».

«В соответствии с ГОСТ Р 58187-2018, каждый обустроенный кемпинг должен включать: жилую зону: минимальная площадь на одного туриста составляет 6 квадратных метров. При этом расстояние от любого размеченного места (питча) до санитарно-гигиенического блока не должно превышать 150 метров», – сообщили в Роскачестве.

Санитарный блок должен находиться на расстоянии не менее 4,5 метра от мест проживания. На каждые десять стояночных мест требуется наличие минимум двух туалетов, одной душевой кабины и умывальника. Стандарт также рекомендует создавать раздельные санузлы и бытовой блок с прачечной.

Для комфортного отдыха не менее половины мест должны быть электрифицированы. На территории обязательны пункт залива питьевой воды со шлангом от шести метров, площадка для слива стоков размером три на девять метров и мусорные контейнеры

Современные кемпинги могут предлагать размещение не только в палатках, но и в мобильных домах или бунгало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта новые правила предоставления гостиничных услуг распространяются на все кемпинги и базы отдыха.

Ранее Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для глэмпингов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести подобные объекты размещения в единый реестр Росаккредитации.