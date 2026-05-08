Температурные рекорды полувековой давности побиты в пяти регионах России

Аномальная жара обновила исторические максимумы тепла в пяти областях России

Tекст: Мария Иванова

Исторические рекорды тепла были обновлены сразу в пяти российских регионах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.\Новые максимальные значения зафиксированы в Смоленской, Нижегородской, Калужской, Тульской и Орловской областях.

«Такой жары 7 мая не было с 1967 года!» – отметил синоптик. В Туле воздух прогрелся до 29,7 градуса, в Орле – до 29,1, в Калуге зафиксировали 28,9 градуса. В Нижнем Новгороде и Смоленске температура поднялась до 27,1 и 27 градусов соответственно.

Аномально высокие показатели также отмечены в Подмосковье. В Коломне столбики термометров достигли отметки 30,9 градуса, а в Можайске – 28,5.

В столице максимальная температура составила 30 градусов на Балчуге, при этом на ВДНХ воздух прогрелся до 28,8 градуса

Метеоролог подчеркнул, что период летнего тепла завершился, и возвращение 30-градусной жары ожидается только с наступлением календарного лета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали повышение температуры на юге Подмосковья до 30 градусов. Температура воздуха в столице накануне поднялась выше 27 градусов.

На смену аномальной жаре в столичный регион придет волна прохлады с ливнями.