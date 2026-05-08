Малый ракетный корабль «Буря» приняли в состав ВМФ
Tекст: Дмитрий Зубарев
Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.
В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.
В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.
Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.
Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.
Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.
Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.
Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
Tекст: Тимур Шайдуллин
Два специалиста по подводному разминированию из Франции пропали без вести после удара российских сил в районе одесского порта, сообщают военные эксперты.
В результате удара российских ракет и беспилотников по порту Одессы пропали без вести двое французских военных, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Речь идет о сержанте Бин Чене и капрале Акселе Дельпланке, служивших в Иностранном легионе Франции. «Они были подводными саперами, специалистами по инженерной разведке, морским диверсиям и разминированию водоемов», – отметил Рожин.
Военнослужащие исчезли во время погружения, их гибель совпала с моментом удара Вооруженных сил России по Одессе, где, по данным эксперта, находились иностранные наемники. В ходе этой атаки сторожевой корабль «Подолье» был уничтожен прямым попаданием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая армия России нанесла удар ракетами и беспилотниками по одесскому порту. Целью стали корабли ВМС Украины, находившиеся в гавани. Позже военкоры показали результаты ударов по целям на Украине.
Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»
Путин высоко оценил улучшенные характеристики нового вертолета «Ансат»
Tекст: Елизавета Шишкова
В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.
В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.
Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.
Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Tекст: Катерина Туманова
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Владелец Global Spirits Черняк получил 14 лет за финансирование ВСУ
Tекст: Тимур Шайдуллин
Владельца Global Spirits Евгения Черняка признали виновным в финансировании терроризма и заочно приговорили к 14 годам заключения с крупным штрафом, сообщили в прокуратуре Москвы.
Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил гражданина Украины, владельца алкогольного холдинга Global Spirits 57-летнего Евгения Черняка (внесен в перечень экстремистов и террористов) к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Согласно решению суда, первые четыре года он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Следствие установило, что с мая 2022 года по февраль 2023 года Черняк, оставаясь за пределами России, организовал перевод более 300 млн рублей на счета иностранных компаний якобы по контрактам на поставку коньячных дистиллятов. На самом деле, как утверждается, эти средства предназначались для поддержки военнослужащих ВСУ и других украинских вооруженных формирований, включая батальон «Азов», признанный террористическим и запрещенный в России.
Дело рассматривалось военным судом в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Черняка также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Черняк был объявлен в розыск в качестве обвиняемого в финансировании террористической деятельности Вооруженных сил Украины в июле 2023 года.
В августе 2023 года Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена. А в июне 2024 года Ленинский райсуд Курска обратил в доход государства собственность компаний, связанных с Черняком.
Позже, в феврале 2025 года Евгений Черняк отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, заявив, что помогает мирным жителям и беженцам.
Чемезов: Задача «Ростеха» – выполнение гособоронзаказа для приближения победы
Tекст: Вера Басилая
В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что приоритетом предприятий корпорации остается выполнение гособоронзаказа для приближения победы.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, следует из сообщения на сайте Кремля.
Основной темой разговора стало выполнение гособоронзаказа и роль предприятий корпорации в достижении победы.
«Выполнение гособоронзаказа для приближения победы – основная задача предприятий Ростеха», – заявил во время встречи Чемезов.
Как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее Путин и Чемезов общались на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в январе этого года. В формате личной встречи до этого они обсуждали вопросы в июне 2025 года.
На прошлых встречах глава «Ростеха» докладывал президенту о ходе исполнения гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Также поднималась тема увеличения производства гражданской продукции, в том числе изделий медицинского назначения.
Ранее Сергей Чемезов заявил об отсутствии у госкорпорации цели заработать на спецоперации.
До этого Чемезов отчитался о полном обеспечении потребностей Вооруженных сил России.
TWZ: ВВС США вернули в строй списанный бомбардировщик B-1B Lancer
Tекст: Алексей Дегтярёв
Американские военные восстановили находившийся на хранении стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, который провел почти два года на техническом обслуживании на кладбище авиационной техники в пустыне Аризоны.
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки завершили масштабный процесс восстановления бомбардировщика B-1B Lancer, передает The War Zone.
Машина с серийным номером 86-0115 покинула авиабазу Тинкер в штате Оклахома после ремонта и отправилась к месту несения службы в Техас.
Самолет находился на хранении с 2021 года. Для возвращения бомбардировщика в строй более 200 специалистов заменили свыше 500 деталей. Обновленный борт получил имя Apocalypse II и заменил другую машину, ремонт которой оказался слишком сложным.
«Анализ показал, что восстановление самолета с хранения AMARG можно выполнить быстрее, с меньшими затратами и рисками, чем продолжение проекта ремонта компанией Boeing», – заявили представители американских ВВС.
Возвращение бомбардировщика связано с решением продлить срок службы парка B-1B как минимум до 2037 года. Американские военные планируют инвестировать 342 млн долларов в модернизацию оставшихся 44 машин этого типа.
В 2024 году в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.
В ходе войны с Ираном в начале апреля пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над территорией Ирана.
Новые мини-ракеты для «Панцирь-С» повысили эффективность борьбы с БПЛА
«Ростех»: Новые мини-ракеты для «Панцирь-С» повысили эффективность борьбы с БПЛА
Tекст: Тимур Шайдуллин
ЗРПК «Панцирь-С» получил новые малогабаритные боеприпасы, которые позволяют успешно поражать беспилотники и другие цели в ближней зоне, отметили в «Ростехе».
Новые малогабаритные боеприпасы для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, включая беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится в докладе руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости».
Комплексы и ракеты, в том числе новейшие мини-ракеты, регулярно поставляются заказчику в рамках государственного оборонного заказа. В материалах подчеркивается: «Это один из наиболее эффективных комплексов в своем классе. Он успешно сбивает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. А новые малогабаритные боеприпасы позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом современных крылатых ракет типа «Фламинго».
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» очень хорошим сигналом. До этого холдинг «Высокоточные комплексы» подтвердил высокую эффективность «Панциря» при отражении удара ракет ATACMS.
Объемы выпуска боевых самолетов в России за четыре года удвоились
Объемы производства боевых самолетов в России удвоились с 2022 года
Tекст: Тимур Шайдуллин
Объем выпуска боевых самолетов в России за четыре года увеличился вдвое, поставки военной техники и боеприпасов также значительно выросли, говорится в материалах «Ростеха».
Производство боевых самолетов в России удвоилось с 2022 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справку руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, подготовленную ко встрече с президентом Владимиром Путиным.
В документах отмечается, что работы по развитию авиационной техники продолжаются: «Объёмы выпуска боевых самолетов с 2022 года выросли в два раза. При этом постоянно идут работы на перспективу», – говорится в материалах.
Отдельно уделено внимание новым разработкам. В 2023 году Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация начали летные испытания истребителя Су-57 с двигателем пятого поколения. В материалах подчеркивается, что эта силовая установка отличается сниженным расходом топлива, возможностью сверхзвукового полета без форсажа и увеличенным сроком службы, что продлевает эксплуатацию двигателя по сравнению с предыдущими моделями.
В справочных материалах также указано, что с начала спецоперации на Украине поставки вертолетов и легкобронированной техники выросли в два раза, поставки самоходных артиллерийских орудий увеличились в 13 раз, снарядов для ствольной артиллерии – в 10 раз, а танковых снарядов – в 50 раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») завершила 2025 год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.
Ранее «Ростех» передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С поколения 4++. Все переданные самолеты прошли необходимые наземные и летные заводские испытания перед отправкой в войска.
Gulfstream IV Швеции третий день кружил над Черным морем
Tекст: Дмитрий Зубарев
Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд кружит над Черным морем, следует из полетных данных.
Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд патрулирует воздушное пространство над Черным морем, сообщает РИА «Новости».
По данным полетных трекеров, самолет вылетел из Бухареста около 9.00 по московскому времени и после выхода к восточной части Черного моря развернулся примерно в 220 километрах от Сочи, начав совершать петлеобразные маневры.
Ранее этот же самолет летал по аналогичной траектории во вторник и среду: пятый мая его миссия длилась 6 часов 30 минут, а на следующий день – порядка семи часов. На момент публикации самолет сохраняет скорость около 800 километров в час на высоте почти 11,8 километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции выполнял круговые маневры над нейтральными водами Черного моря.
Шведский самолет-разведчик Gulfstream IV ВВС страны совершил разведывательный полет вдоль границы России и Финляндии.
Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix ВВС Италии подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем.
TWZ сообщил о ракетных учениях США, Японии и Филиппин в проливе Лусон
Tекст: Дмитрий Зубарев
Военные Японии, США и Филиппин в ходе учений Balikatan применили различные противокорабельные ракеты и потопили списанный корабль в проливе Лусон.
Учения с боевыми пусками ракет прошли сегодня в стратегически важном проливе Лусон, сообщает TWZ.
В маневрах приняли участие военные Японии, Филиппин и США. В ходе учений был потоплен списанный корабль филиппинского флота BRP Quezon, ранее служивший в ВМС США и имевший водоизмещение 890 тонн.
Мишень находилась примерно в 80 км от побережья острова Лусон, где проходила кампания по боевой стрельбе SINKEX. Учения начались с запуска высокоточного реактивного снаряда GMLRS с платформы HIMARS американской армии. Далее по цели были применены противокорабельные ракеты NMESIS морской пехоты США и южнокорейские ракеты C-Star с филиппинских фрегатов, а также японские береговые комплексы Type 88, впервые применённые вне Японии.
По данным источника, японские ракеты поразили корпус корабля. В учениях также была задействована система ПВО MADIS морской пехоты США для прикрытия от дронов. Филиппинские истребители FA-50 и A-29 Super Tucano не успели применить боеприпасы, так как мишень быстро затонула после попадания ракет.
Учения Balikatan ежегодно проводятся для отработки взаимодействия армий США и Филиппин. В этом году в них впервые столь заметно участвовали японские силы – на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепления союзов США и Японии. По словам представителя филиппинских военных, завтра ожидается новая серия боевых стрельб по другой мишени, в которых примет участие ВВС Филиппин.
Пролив Лусон, разделяющий Тайвань и Филиппины и имеющий ширину около 350 км, остается важнейшим маршрутом для военно-морских сил и торгового флота, а также вероятной ареной боевых действий в случае конфликта вокруг Тайваня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии работает над тем, чтобы Силы самообороны страны принимали полноценное участие в ежегодных учениях США и Филиппин «Баликатан».
В 2025 году у побережья Филиппин списанный корвет BRP Miguel Malvar времен Второй мировой войны затонул незадолго до начала американо-филиппинских учений «Баликатан-2025».
В мае 2026 года армия США впервые с территории филиппинского острова Лусон из наземного комплекса Typhon запустила крылатую ракету Tomahawk во время учений, вызвав резкую критику Китая.
Истребители Румынии вылетали на перехват дрона у границы
Tекст: Дмитрий Зубарев
Воздушные силы Румынии подняли в четверг в воздух два истребителя F-16 из-за захода беспилотника в воздушное пространство страны в районе Килия у границы с Украиной, сообщает пресс-служба румынского минобороны.
Воздушные силы Румынии подняли два истребителя F-16 из-за проникновения беспилотника в воздушное пространство страны у границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел рано утром в четверг в районе населенного пункта Килия. Как заявили в министерстве обороны Румынии, системы мониторинга зафиксировали движение дрона над территорией Украины, который затем на короткое время вошел в румынское воздушное пространство.
В ведомстве подчеркнули, что в 08:37 по московскому времени два истребителя F-16 были подняты с авиабазы Фетешты для патрулирования. Беспилотник быстро покинул румынское небо, однако инцидент вызвал оперативную реакцию военных. Ранее в субботу в том же районе также фиксировалось кратковременное проникновение дрона, что стало причиной аналогичного вылета.
Власти страны оперативно предупредили жителей северной части уезда Тулча с помощью системы оповещения RO-Alert.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния ночью в субботу поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов в районе Килии.
Осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома и электрический столб в румынском городе Галац без жертв и пострадавших.
Румынское минобороны сообщило о пересечении беспилотником воздушного пространства страны с территории Украины в ночь на пятницу.
«Калашников» начал поставки новейших дронов «Куб-2» и «Куб-10»
ВС России получили новые барражирующие боеприпасы «Куб-2» и «Куб-10»
Tекст: Тимур Шайдуллин
Концерн «Калашников» внедрил в вооруженные силы новые дроны-камикадзе с различными характеристиками для поражения целей разного типа, говорится в материалах «Ростеха»
Концерн «Калашников» начал поставки новейших барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10» в войска. Информация об этом содержится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, сообщает РИА «Новости».
В материалах отмечается: «Расширяется линейка барражирующих боеприпасов семейства »Куб«. В 2025 году концерн »Калашников« начал поставки в войска беспилотников »Куб-2« и »Куб-10«».
Новые беспилотные боеприпасы отличаются друг от друга массой боевой части и дальностью применения. Они предназначены для поражения как подвижных, так и неподвижных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оружейный концерн завершил поставку возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» с гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания.
До этого концерн «Калашников» впервые продемонстрировал беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием. Предприятие отметило возможность взаимодействия этих дронов-разведчиков с управляемыми боеприпасами семейства «Куб».
Сеть «Дарвин» для защиты от морских дронов разработали в России
Tекст: Дмитрий Зубарев
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России против безэкипажных катеров (БЭК). Изделие обволакивает корпус морского беспилотника, наматывается на движитель и аппарат становится неподвижной мишенью либо тонет, сообщили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ).
Защитно-улавливающую сеть «Дарвин» начнут применять в России для борьбы с безэкипажными катерами, сообщает ТАСС. Как пояснили в компании-производителе «Системы механической защиты» (СМЗ), сеть изготовлена из прочного синтетического материала, напоминающего нити глубоководных тралов, и отличается принципом мягкого улавливания. При контакте с морским беспилотником полотно обволакивает корпус, наматывается на движитель, в результате чего катер останавливается или тонет.
В СМЗ подчеркнули, что сеть «Дарвин» экономичнее по сравнению с традиционными средствами защиты. «Стоимость полотна несопоставима с ценой ракет или даже крупнокалиберных боеприпасов. Сеть работает круглосуточно, не нуждается в операторе и эффективно захватывает малозаметные цели, которые сложно обнаружить радаром», – отметили в компании.
По данным разработчиков, сеть способна противостоять атакам сразу нескольких катеров, перекрывая сектора, где другие средства защиты недостаточно эффективны. В отличие от обычных боновых заграждений, которые рассчитаны на таран, «Дарвин» представляет собой пассивный динамический барьер, предназначенный для создания «мягкой» линии обороны вокруг критически важных объектов.
Разработчики предлагают устанавливать сеть в зонах со специальным режимом, включая места стоянок кораблей и мостовые переходы, которые особенно уязвимы к атакам морских дронов. Кроме того, сеть может использоваться для охраны портов, причалов атомных ледоколов и стратегически важных объектов береговой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили гибридную сеть «Дарвин ЗМ» для перехвата беспилотников.
Отечественные специалисты разработали самозатягивающуюся противодроновую сеть «Дарвин-Z» с уникальной геометрией ячеек.
Предприятие «Системы механической защиты» направило в зону спецоперации маскировочные барьеры для защиты техники от дронов-камикадзе.
«Северяне» взяли в плен четверых солдат ВСУ около Рясного в Сумской области
Tекст: Катерина Туманова
Военнослужащие ВС России группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Иволжанского, Марьино, Кияницы, Эсмани, Красички, Дружбы, Ямполя и Толстодубово, четверых солдат ВСУ бойцы взяли в плен.
«В Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного наши штурмовые группы продвинулись на семи участках до 300 м. В ходе наступательных действий в лесном массиве около Рясного в плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».
В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 17 участках до 350 метров.
На Харьковском направлении в районах Червоной Зари, Терновой, Избицкого, Рубежного, Лосевки, Лукашово, Циркунов, Катериновки, Жовтневого, Новосёловки, Светличного и села Русские Тишки «Северяне» громили противника и его технику.
В районе посёлка Ветеринарное штурмовые группы продвинулись до 200 метров в приграничных лесных массивах. На Липцовском направлении артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника
На Волчанском бойцы ГВ «Север» продвинулись на восьми участках до 400 метров. Упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а на Великобурлукском направлении штурмовики продвинулись до 100 метров на северо-западе Купянского района.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). В плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – сказано в сводке.