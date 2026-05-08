Японская компания заявила, что не платила Ирану за проход по Ормузскому проливу

Tекст: Алексей Дегтярёв

В апреле через Ормузский пролив прошли три судна компании, среди которых находился танкер со сжиженным нефтяным газом, передает ТАСС со ссылкой на заявление японского перевозчика.

Компания уведомила, что и в будущем не собирается перечислять денежные средства за транзит в этом регионе.

«Свобода навигации должна гарантироваться на основе международного права и международных правил», – подчеркнул представитель корпорации.

На сегодняшний день корабли японской организации продолжают оставаться заблокированными в акватории Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля танкеры японской компании Mitsui O.S.K. Lines успешно пересекли Ормузский пролив. В конце месяца власти Японии подтвердили безопасное возвращение своего судна из Персидского залива.