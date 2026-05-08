  За ночь над Россией нейтрализовали 264 украинских дрона
    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    8 мая 2026, 06:31 • Новости дня

    Алиханов рассказал о главной проблеме сверхзвукового самолета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звуковой удар, который возникает от сверхзвукового самолета, может сравниться с пушечным выстрелом, это является одной из главных проблем для гражданского сверхзвукового самолета, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

    Алиханов рассказал, что звуковой удар, возникающий при преодолении самолетом звукового барьера, остается одной из главных проблем при создании сверхзвукового гражданского самолета, передает РИА «Новости». Он пояснил: «Как любой обыватель представляет себе сверхзвуковой самолет? Он пролетает мимо, преодолевая звуковой барьер, образуя красивый купол из газа вокруг себя, дальше он летит на сверхзвуковой скорости, создав единственный хлопок. Но это не так».

    Министр подчеркнул, что на самом деле самолет создает громкий хлопок не один раз, а тянет его за собой на протяжении всего полета, вызывая сильное шумовое воздействие. Такой уровень шума способен даже выбивать стекла в домах, и, по словам Алиханова, едва ли россияне будут рады, если раз в полчаса будет раздаваться звук, сравнимый с пушечным выстрелом.

    Он отметил, что до запуска регулярных сверхзвуковых авиалиний необходимо решить ряд технических и экологических вопросов, связанных с этим явлением. В то же время перспективу перелета из Москвы во Владивосток за три часа министр назвал весьма привлекательной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты ГосНИИАС разработали систему технического зрения для перспективного сверхзвукового самолета.

    Инженеры выбрали для нового российского лайнера облик с прямым острым носом без лобового остекления.

    Первый вылет демонстратора сверхзвукового бизнес-джета «Стриж» запланировали на 2029 год.

    7 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    В «Единой России» считают чрезмерным регулирование устоявшихся бытовых практик

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Единой России» назвали чрезмерными инициативы депутатов по регулированию устоявшихся бытовых традиций, таких как фотосессии с новорожденными.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что подобные предложения часто воспринимаются как попытка вмешаться в привычный уклад жизни граждан. «Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли», – приводит его слова сайт «Единой России». Якушев добавил, что регулирование оправдано лишь в случае угрозы жизни и здоровью, а избыточные запреты, новые ГОСТы и расширение административного контроля вызывают у людей лишь раздражение.

    В партии считают неправильным предлагать ограничения без предварительных консультаций с гражданами. «Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В «Единой России» считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», – заключил Якушев.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию для фотографов и условий проведения фотосессий новорожденных, передает РИА «Новости». Она считает, что существующий ГОСТ, регламентирующий такие услуги, носит рекомендательный характер и не обеспечивает должного контроля. Буцкая подчеркнула, что позы малышей должны быть естественными, используемые предметы – индивидуальными или с одноразовым слоем, а свет не должен нарушать санитарные нормы.

    Буцкая объяснила, что первый стандарт на фотосессии для новорожденных был принят около 10 лет назад по ее инициативе. Причиной стали случаи, когда малышей фотографировали в опасных условиях. По ее словам, хотя младенцы пластичны, допустимые пределы не должны нарушаться.

    7 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.

     «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.

    Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.


    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

    Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.

    В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.

    Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    7 мая 2026, 19:32 • Новости дня
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Покинувшие страну звезды эстрады имеют право продолжать предпринимательскую деятельность на родине при условии честного и законного пополнения государственного бюджета, считает певица и актриса Анна Семенович.

    Российская исполнительница поделилась мнением о допустимости финансовой деятельности для покинувших страну коллег по сцене, передает РИА «Новости». По ее словам, ведение коммерческих проектов в России остается возможным при строгом соблюдении всех юридических норм.

    «Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону», – подчеркнула Анна Семенович.

    Актриса считает ключевым фактором именно финансовую ответственность перед родным государством для тех, кто продолжает зарабатывать на соотечественниках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее певица Анна Семенович назвала себя достоянием России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил против предоставления концертных площадок антироссийски настроенным деятелям культуры. В Государственной думе предложили ограничить возможность заработка для покинувших страну артистов.

    7 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Калуге в ночь на 7 мая был застрелен победитель всероссийских состязаний по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, сообщил источник в силовых структурах.

    Трагедия произошла в ночное время, обстоятельства случившегося сейчас выясняются, возбуждено уголовное дело, сказал собеседник ТАСС.

    Следователи уже приступили к работе на месте преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года в центре Москвы застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко.

    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    7 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарубежным государствам и международным организациям настоятельно рекомендовали серьезно отнестись к предупреждениям об ответных мерах и вывезти своих людей из украинской столицы.

    Москва просит мировое сообщество прислушаться к заявлениям Министерства обороны об ответных действиях 9 мая, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков вновь подчеркнул необходимость оперативной эвакуации людей.

    «Вчера наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан», – заявил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России пригрозило ответным ударом по центру Киева из-за планов срыва празднования Дня Победы.

    Российское военное ведомство настоятельно рекомендовало мирным жителям и дипломатам своевременно эвакуироваться из украинской столицы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к данному предупреждению.

    7 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    @ Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

    Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi и государственную пожарно-спасательную службу.

    Инцидент произошел около 3.30 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Он отметил, что это пока только предположения, которые требуют дальнейшего подтверждения.

    В результате падения беспилотника были повреждены четыре резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. На месте работают оперативные службы, а латвийская полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал у границы с Белоруссией.

    МИД Латвии выразил протест России и вручил ноту из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.

    Пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    @ LUKAS KABON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    7 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Politico: Евросоюз отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Венгрии только грантов из пакета на 6,5 млрд евро, а не всей суммы, сообщает Politico.

    Еврокомиссия не собирается полностью размораживать все средства Евросоюза для Венгрии, несмотря на смену власти, передает ТАСС.

    Как пишет издание Politico,, Брюссель и команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра ведут закрытые переговоры о предоставлении Венгрии 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.

    Эти средства были заблокированы ранее из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. По информации Politico, Еврокомиссия готова обсуждать только грантовую часть пакета объемом 6,5 млрд евро, но выступает против передачи еще 3,9 млрд евро в виде кредитов.

    В Еврокомиссии считают, что у Будапешта недостаточно времени для выполнения всех реформ до завершения программы 31 августа. Команда Мадьяра надеется получить всю сумму, отмечая, что частичное соглашение может вызвать недовольство в Венгрии после обещаний наладить отношения с Евросоюзом. Politico подчеркивает, что, несмотря на уход Орбана, Брюссель не отказывается от своих требований к Венгрии по реформам и верховенству права.

    Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем.

    Евросоюз потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ради получения денег новый лидер страны пообещал выполнить четыре главных требования Еврокомиссии.

    7 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии проголосовал за проект кодекса, запрещающего использование и перевод русского языка на пленарных заседаниях, вызвав протест оппозиции.

    Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новый «Кодекс об организации и функционировании парламента», который отменяет использование русского языка как рабочего в высшем законодательном органе страны, передает РИА «Новости».

    Проект разработан правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) и предусматривает отказ от обязательного перевода нормативных актов и дебатов на русский, а также запрещает выступления и обсуждения на нем в ходе пленарных заседаний.

    Документ направлен на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, данных Молдавии в рамках отчетов о расширении Евросоюза за 2023–2025 годы. Все парламентские обсуждения теперь должны проводиться исключительно на румынском языке, а за вопросы на русском председатель будет обязан делать предупреждение о необходимости перехода на румынский.

    «Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата», – заявил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу.

    Трансляция заседания шла на сайте парламента. Оппозиция покинула зал до голосования в знак протеста, поскольку, по их словам, спикер отключал микрофоны оппозиционным депутатам при обсуждении вопроса.

    История статуса русского языка в Молдавии неоднократно менялась. До 2014 года он был обязательным для изучения в школах, затем переведен в разряд иностранных языков. Конституционный суд в 2018 году отменил закон, дававший русскому языку статус средства межнационального общения, а в 2020 году парламент пытался вернуть особый статус, что вновь было признано неконституционным.

    В то же время в межгосударственном договоре между Россией и Молдавией 2001 года зафиксированы обязательства Кишинева по условиям для использования русского языка, однако последние решения властей страны идут вразрез с этими договоренностями.

    Кроме того, в прошлом году ПДС предложила закрыть Российский центр науки и культуры, а в феврале 2025 года МИД Молдавии объявил о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. Российский центр культуры и науки должен прекратить работу в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что сокращение распространения русского языка в Молдавии связано с закрытием образовательных учреждений и ограничениями на использование языка.

    Крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о сокращении числа российских телеканалов по новым правилам медиазаконодательства.

    7 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону и Байденам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальная зарплата Владимира Зеленского в 2024 году составляла 666 долларов, однако значительные суммы средств европейских и американских налогоплательщиков разворовываются путем откатов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

    По его словам, часть этих средств уходит в виде откатов сыну бывшего президента США Хантеру Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает Газета.Ru.

    Олейник уточнил, что изучил финансовую декларацию Зеленского за 2024 год и выяснил: «Его заработная плата – 666 долларов в месяц. Это не шутка, а Ермака – 1200». Олейник добавил, что при таких официальных доходах и заметных финансовых возможностях становится очевиден иной источник средств – коррупция.

    Бывший депутат также отметил, что Запад изначально понимал степень коррупции в Киеве, поэтому США и Европа создали для внешнего контроля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По его словам, украинские коррупционеры поняли, что для безнаказанного хищения необходимо делиться с западными кураторами.

    Олейник отметил, что таким образом деньги поступают Хантеру Байдену, а затем и бывшему президенту США Джо Байдену, а также президенту Франции Макрону.

    Он уверен, что представители киевских властей сейчас пытаются убедить команду Дональда Трампа не публиковать записи разговоров, связанных с соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейские предприниматели рискуют потерять технологии и капиталы при попытках наладить оборонное сотрудничество с Киевом из-за беспрецедентного уровня местной коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки».

