Захарова назвала наследие Обамы и Байдена «авгиевыми конюшнями» для России

Захарова назвала наследие Обамы и Байдена «авгиевыми конюшнями»

Tекст: Катерина Туманова

«Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как бы главы наших государств и в Анкоридже, и в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были авгиевы конюшни, оставленные байденовскими, обамовскими режимами», – сказала она РИА «Новости».

Захарова также обратила внимание на публикацию о случаях, когда США принудительно выдают гражданство детям российских дипломатов.

Она назвала такие действия «абсолютно неадекватными установками и практическими шагами», которые предпринимает, по ее словам, глубинное государство США за спиной президента Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о необходимости диалога США и России по экономике.




