Ким Чен Ын проинспектировал производство новых артиллерийских систем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил одно из ключевых предприятий оборонной промышленности страны, где ознакомился с производством новых самоходных гаубиц калибра 155 мм, передает ТАСС. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава государства заслушал доклады по результатам выполнения производственных планов за первое полугодие и особо отметил выпуск трех дивизионных артиллерийских комплексов для войск, дислоцированных на южной границе.

В ходе инспекции Ким Чен Ын ознакомился с результатами испытаний новой гаубицы, которые включали преодоление различных препятствий, форсирование водных преград и стрельбу модернизированными боеприпасами. Лидер КНДР высоко оценил научные достижения отечественной оборонной отрасли, подчеркнув маневренность и огневую мощь новейшего орудия.

«Теперь дальность крупнокалиберных нарезных орудий, которые вместе с оперативно-тактическими ракетами и мощными реактивными системами поступят на вооружение передовых частей, превышает 60 км. Такое расширение радиуса огневого поражения принесет большую пользу и внесет изменения в наземные операции нашей армии», – заявил Ким Чен Ын. Он также отметил, что это потребует пересмотра тактики применения артиллерии и других сил.

Особое внимание Ким Чен Ын уделил достоинствам новых систем: автоматизации стрельбы, высокой скорости обработки тактических данных и мобильности. По его словам, эти орудия необходимы для реализации стратегического курса Трудовой партии Кореи на усиление дальнобойной артиллерии. Лидер КНДР поручил модернизировать производственные процессы и совершенствовать условия труда на предприятиях.

Кроме того, Ким Чен Ын осмотрел новые образцы танков и мобильных пусковых установок, подчеркнув приоритет технической реконструкции оборонных заводов. По его словам, соответствующие решения будут приняты на ближайшем II Пленуме ЦК ТПК девятого созыва. Лидер КНДР заверил: «В 2026 году борьба за укрепление обороноспособности страны побьет новые рекорды», призвав рабочих к дальнейшей самоотверженной работе ради национальной безопасности.

