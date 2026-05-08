    8 мая 2026, 05:01 • Новости дня

    Да Силва после встречи с Трампом отказался лишать того иллюзий об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва 7 мая провели трехчасовую встречу в Вашингтоне, которую охарактеризовали как позитивную на фоне непростых отношений между странами.

    На закрытой встрече в Белом доме президент Трамп настаивал на том, что война в Иране окончена, заявил в четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Это не соответствует действительности», – приводит его слова Wall Street Journal (WSJ),

    Так да Силва заявил журналистам в посольстве Бразилии в Вашингтоне после встречи с Трампом.

    «Но он так думает, и я не собираюсь продолжать спорить с ним из-за его взгляда на войну», – завершил высказывание бразильский президент.

    Да Силва, который неоднократно критиковал войну как безрассудную и ненужную, сказал, что он решил высказать Трампу свое мнение.

    «Я думаю, вторжение в Иран нанесет больший ущерб, чем он себе представляет», – добавил он.

    Как заявил бразильский лидер журналистам, Трамп «не изменит свою личность только из-за трехчасовой встречи со мной. Я изложил свою точку зрения на вещи, в которые я гораздо больше верю – в диалог, чем в войну», пишет французская Le Monde.

    «Он думает, что в Венесуэле все улажено», – заявил да Силва, рассказав, что пошутил с Трампом, попросив его не отзывать визы у бразильской футбольной команды перед чемпионатом мира, потому что «мы едем сюда, чтобы победить».

    Напомним, в 2025 году президент Бразилии Лула да Силва пригрозил США введением Закона о взаимности с 1 августа. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва заявил о катастрофе из-за действий США против Венесуэлы. В августе 2025 года он даже пригласил Трампа в Бразилию.


    5 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу

    Канцлер Германии Мерц поддержал претензии США к ЕС ради сохранения отношений

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц изменил риторику и согласился с претензиями американского лидера, чтобы избежать введения разрушительных пошлин на европейские автомобили, пишет Politico.

    Берлин пытается сгладить острые углы после угроз Вашингтона повысить тарифы на европейские машины до 25%, пишет Politico.

    Канцлер Фридрих Мерц возложил ответственность за задержку торгового соглашения на Евросоюз.

    Политик выразил понимание позиции американского коллеги. «Он теряет терпение, потому что мы достигли договоренности с США в августе прошлого года, однако европейская сторона продолжает выдвигать новые условия», – заявил немецкий лидер.

    Власти Германии также примирительно отреагировали на планы Белого дома вывести из страны 5 тыс. американских солдат. Министр обороны Борис Писториус и глава МИД Иоганн Вадефуль назвали это сигналом для Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.

    Смена курса обусловлена давлением со стороны промышленных гигантов, отмечает издание. Представители автомобильной отрасли предупредили, что новые пошлины обернутся колоссальными издержками, и призвали к скорейшей деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана.

    Американский лидер жестко отреагировал на слова немецкого политика

    Глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. солдат США с территории ФРГ.

    6 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Fox News узнал, что удары США по целям в Иране «не возобновление войны»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    7 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ

    Политолог Межевич: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки

    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. Дело в том, что артиллерийские системы на любой военной базе в литовской республике «перекрываются» Калининградом и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президенты Польши и Литвы заявили о готовности принять выводимых из ФРГ американских военных.

    «Польша и Литва фактически вступили в соревнование за американский контингент, который Пентагон планирует вывести из Германии. Желание республик разместить на своей территории военных США вызвано двумя причинами», – считает Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Первая – политическая. «Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа исходят из того, что принять у себя еще пять тыс. солдат – это значит гарантировать себе возможность проводить антироссийскую политику под защитой американских штыков, по которым якобы никто не ударит», – уточнил собеседник.

    Вторая – экономическая. «Американцы любят комфорт: когда есть где отдохнуть, где выпить и хорошенько закусить. Кроме того, американский солдат сам стирать свое белье не будет. Поэтому для обслуживания интересов одного военного потребуется три-четыре рабочих места. И Польша, и Литва хотят таким образом поднять экономику своих стран», – детализировала Межевич, добавив, что речь может пойти и о финансировании строительства баз и полигонов.

    Однако, по мнению эксперта, Навроцкий и Науседа не до конца понимают причины, почему Штаты выводят часть войск из Германии. «Эти солдаты нужны в другом месте, и точно не в болоте на границе Литвы с нашими друзьями из Белоруссии», – иронично отметил собеседник. Тем не менее, продолжил аналитик, Дональд Трамп может рассмотреть предложения Варшавы и Вильнюса.

    «Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. В первом случае есть стратегическая глубина, а любая военная база в литовской республике – если рассуждать об артиллерийских системах – «перекрывается» Калининградом и Белоруссией», – заключил Межевич.

    Ранее сразу несколько стран заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из ФРГ. Одна из них – это Литва. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – сказал литовский президент Гитанас Науседа.

    Вторая страна, выразившая аналогичное желание, – Польша. «Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных. Необходимая инфраструктура у нас есть», – утверждает польский лидер Кароль Навроцкий. Он выразил намерение всеми силами заинтересовать Вашингтон в сохранении постоянного присутствия американской армии в Европе.

    Вместе с тем, премьер-министр республики Дональд Туск выразил мнение, что страна «не должна переманивать» войска у союзников. «Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польшу использовали каким-либо образом для разрушения солидарности и сотрудничества на европейском уровне», – сказал он. Политик при этом отметил, что Варшава уже два года ведет переговоры об увеличении американского военного контингента и будет только приветствовать такое развитие событий.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около десяти тыс. военнослужащих США. Примечательно, что накануне в Варшаве объявили о планах стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов.

    На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики.

    В стремлении создать «самую сильную армию» в Европе Варшава соревнуется с Берлином. Отметим, согласно стратегии развития вооруженных сил Германии на период до 2039 года, предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    Напомним, Трамп заявил о намерении вывести из Германии «намного больше» пяти тысяч американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тысяч солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Заявление главы Белого дома последовало вслед за его ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отмечает издание Politico, решение американского лидера фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе для «сдерживания России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего эти крылатые ракеты и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов.

    7 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Публичные разногласия канцлера Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа являются недоразумением, которое не отменяет солидарности двух стран в противодействии ядерной программе Ирана, заявил официальный Берлин.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «намерение канцлера заключалось в том, чтобы предельно ясно дать понять Ирану, что он не должен идти по этому пути и не должен пытаться унижать американского президента», пишет Bloomberg.

    По его словам, именно так стоило понимать импровизационные заявления Фридриха Мерца, сделанные на прошлой неделе.

    Вадефуль подчеркнул, что отношение Мерца и Трампа остается «прочным», а появившееся в публичном пространстве ощущение напряженности стало результатом недоразумения.

    Он добавил, что правительство в Берлине поддерживает цель США не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и связывает с этим позицию канцлера в переговорах с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об «унижении» США иранскими лидерами.

    После этого президент США обвинил Мерца в непонимании проблемы и намеке на допустимость появления у Ирана ядерного оружия.

    На фоне этих разногласий рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд, а отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились.

    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    6 мая 2026, 15:14 • Новости дня
    Трамп назвал условие завершения операции «Эпическая ярость»

    Трамп: США завершат «Эпическую ярость» после достижения сделки с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    США завершат военную операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для свободного прохода всех судов, в том числе и иранских, если между Вашингтоном и Тегераном удастся достичь соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если предположить, что Иран согласится выполнить то, о чем мы договорились, что, пожалуй, всего лишь предположение, уже ставшая легендарной операция «Эпическая ярость» будет завершена, а высокоэффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран», – написал он в соцсетях, передает ТАСС.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Он также сообщил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании.

    7 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.

    В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.

    Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».

    Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.

    «Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.

    6 мая 2026, 13:43 • Новости дня
    Калужский ликеро-водочный завод отказался от иска по водке Trump

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Калужский производитель алкоголя «Кристалл» передумал судиться с американской компанией DTTM Operations, аффилированной с президентом США Дональдом Трамп, из-за прав на марку Trump в России.

    Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» направил в Суд по интеллектуальным правам ходатайство об отказе от иска к компании DTTM Operations, связанной с Трампом, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении предприятие просило прекратить правовую охрану товарного знака Trump на территории России из-за его неиспользования.

    Ходатайство поступило в суд пятого мая и пока не удовлетворено. Дональд Трамп зарегистрировал одноименный бренд для алкогольных напитков в 2008 году. С марта 2017 года права на марку перешли к DTTM Operations.

    Комментируя ситуацию, представители КЛВЗ отметили: «Вне зависимости от исхода судебных слушаний, КЛВЗ рассчитывает в будущем наладить конструктивное сотрудничество с нынешним правообладателем».

    В 2025 году завод сам подал заявку на регистрацию бренда Trump для выпуска водки, виски и безалкогольных напитков.

    В декабре 2025 года предприятие предлагало американской стороне отказаться от прав, продать их или разрешить регистрацию схожего знака. Не получив ответа в течение двух месяцев, компания обратилась в суд. Руководство группы «Кристалл» не исключает возможности выпуска алкоголя под маркой Trump, если правообладатель проявит к этому интерес.

    В 2024 году Арбитражный суд Московской области запретил кипрской структуре продолжать судебную тяжбу из-за водочного бренда «Хортица».

    7 мая 2026, 00:47 • Новости дня
    Fox News заявил о надежде США на достижение соглашения с Ираном за неделю

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассчитывает на подписание Ираном мирного предложения Вашингтона в течение недели, заявил ведущий Fox News Брет Байер.

    Байер рассказал, что глава американского государства Дональд Трамп, которому был задан соответствующий вопрос, «считает, что все должно завершиться в течение недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, американские власти ожидают ответа Тегерана по предложенному меморандуму в течение двух дней. При этом Белый заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    7 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Привычка американского лидера публично унижать оппонентов ставит под угрозу мирные переговоры с Тегераном, которому критически важно сохранить лицо перед собственными гражданами, отмечает Politico.

    Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго президента США, пишет Politico. Американские и арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии.

    «Он очень хочет, чтобы это закончилось», – заявил высокопоставленный арабский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров. При этом он добавил, что иранцы отказываются дать Трампу то, что нужно для сохранения лица, а сам президент США не понимает, что Тегерану это тоже необходимо.

    Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников «сумасшедшими ублюдками» и угрожать уничтожением их цивилизации.

    Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье американского лидера. Эксперты отмечают, что Трамп настаивает на «безоговорочной капитуляции» Ирана, требуя полного отказа от обогащения урана. Однако  дипломаты подчеркивают, что Тегеран никогда не пойдет на капитуляцию, независимо от уровня давления, опасаясь внутренних волнений из-за демонстрации слабости.

    Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению.

    По мнению бывших западных чиновников, резкие комментарии Белого дома лишь обесценивают США в глазах Тегерана и укрепляют уверенность иранцев в своей правоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский президент ранее дал враждующим иранским фракциям несколько дней на подготовку встречного предложения.

    До этого США и группа ближневосточных посредников обсуждали возможность проведения переговоров на высоком уровне.

    5 мая 2026, 12:38 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости заключения «правильной сделки» с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп считает неизбежным заключение «правильной сделки» с Ираном.

    В противном случае, по его словам, американская сторона одержит легкую победу, передает РИА «Новости».

    «Так или иначе, мы победим. Мы либо заключим правильную сделку, либо победим очень легко», – заявил американский лидер во время интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

    Политик подчеркнул, что в военном отношении Соединенные Штаты уже одержали верх над Ираном. По его словам, ранее у Тегерана было 159 кораблей, которые теперь уничтожены, а оставшиеся представляют собой небольшие дешевые катера с пулеметами.

    Глава государства добавил, что главная цель США заключается в недопущении появления у Ирана ядерного оружия. Он выразил уверенность, что Тегеран никогда не сможет им завладеть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на переговоры по Ирану. Ранее американский лидер обратился к нации с обещанием не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. До этого глава Белого дома заявил о невыгодности условий соглашения для Вашингтона.

    8 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.

    «Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.

    Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».

    Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».

    «Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.

    По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана, после чего Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    8 мая 2026, 06:50 • Новости дня
    В США собрались аннулировать паспорта задолжавшим по алиментам американцам

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США начнет аннулировать американские паспорта родителей, имеющих значительную задолженность по алиментам на содержание детей.

    В четверг ведомство сообщило агентству Associated Press (AP) о том, что аннулирование паспортов злостных неплательщиков по алиментов начнется в пятницу и будет сосредоточено на тех, кто задолжал 100 тыс. долларов и более.

    По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, предоставленным Госдепартаменту, это коснется примерно 2,7 тыс. владельцев американских паспортов.

    Программа аннулирования алиментов, о планах которой впервые агентство AP сообщало в феврале, будет значительно расширена и охватит родителей, имеющих задолженность по алиментам в размере более 2 500 долларов – порог, установленный малоэффективным законом 1996 года, уточнили в Госдепартаменте.

    Ранее штраф применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта. Согласно новой политике, Министерство здравоохранения и социальных служб США будет информировать Госдепартамент обо всех просроченных платежах на сумму более 2 500 долларов, и у родителей из этой группы, имеющих паспорта, документы будут аннулированы, сообщило ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать ребенка Хантера Байдена в январе потребовала его ареста за неуплату алиментов. Названа сумма взысканных алиментов с россиян за последние пять лет. Эксперт Балынин предупредил об изменении правил учета алиментов для пособий.

