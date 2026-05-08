Врач Ткачева: Хронический недосып ускоряет старение организма и вредит мозгу

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Когда говорят о здоровье и долголетии, то звучат одни и те же советы: правильно питаться, больше двигаться, отказаться от вредных привычек. Но есть еще один фактор, который сильно влияет на продолжительность жизни. Речь о сне», – сказала Ткачева, передает ТАСС.

Она отметила, что человек проводит треть своей жизни во сне. Долгое время сон воспринимался как нечто второстепенное, чем можно пожертвовать ради работы, развлечений или дел.

«Однако оказалось, что хронический недосып негативно влияет на сердце, мозг и скорость старения организма», – сказала Ткачева.

Оптимальная продолжительность сна составляет от семи до восьми часов в сутки. Отклонения от этой нормы в любую сторону повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения, а также увеличивают вероятность ранней смерти.

Миф о том, что некоторым людям достаточно четырех или пяти часов сна, не соответствует действительности – таких людей менее 1%, и их особенность обусловлена редкой генетикой.

Большинство людей, пренебрегающих сном, сталкиваются со снижением концентрации, нарушением обмена веществ и повышенной нагрузкой на сердце. Кроме того, во время фазы глубокого сна мозг очищается от продуктов обмена, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

Для обеспечения здорового сна эксперт советует соблюдать режим, создать комфортные условия в спальне, отказаться от гаджетов перед сном и избегать употребления алкоголя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ученые разработали специальное правило полноценного семичасового сна. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов посоветовал выключать все гаджеты за час до ночного отдыха.