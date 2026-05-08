  За ночь над Россией нейтрализовали 264 украинских дрона
    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    8 мая 2026, 04:04 • Новости дня

    УЕФА определил состав финалистов еврокубков сезона-2025/26

    Tекст: Катерина Туманова

    Решающие матчи главных еврокубков сезона-2025/26 проведут клубы из Англии, Франции, Германии и Испании.

    «Полуфиналы завершены. Следующие этапы: Стамбул, Осло, Лейпциг и Будапешт», – сказано в посте УЕФА в соцсети Х.

    В финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский «Арсенал». Вратарь Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, впервые среди российских футболистов дважды вышел в финал этого турнира. Матч состоится 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште, передает 360.

    В финале Лиги Европы сыграют английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Встреча пройдет 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Финал Лиги конференций примет «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая. За трофей поборются английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано».

    Таким образом, в финалах трех еврокубков сезона-2025/26 представлены три английских клуба – «Арсенал», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Кроме того, за главные континентальные трофеи поборются по одной команде из Франции, Германии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Ювентус» покинул Лигу чемпионов после победы над «Галатасараем». ПСЖ в марте одолел «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а в апреле победил «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    7 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

    Tекст: Катерина Туманова

    Виено Нурмилаукас из поселения Савитайпале являлась старейшей жительницей Финляндии. Она родилась до того, как страна отделилась от Российской империи. На момент кончины ей было 108 лет.

    «В Финляндии скончалась старейшая из известных жительниц страны, Виено Нурмилаукас из Савитайпале», – сказано в материале газеты Lansi-Saimaan Sanomat.

    На момент смерти в апреле женщине было 108 лет, это подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас. Виено Нурмилаукас была последней финкой, которая родилась во времена Российской империи, пишет газета.

    Старейшая жительница Финляндии родилась 23 сентября 1917 года, за несколько  месяцев до выхода страны из состава Российской империи. В 1943 году Виено вышла замуж и всю жизнь была домохозяйкой.

    Теперь звание старейшей жительницы Финляндии перешло к Эйле Хукканенн, которая родилась 28 декабря 1917 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британка Этель Кетерэм стала самым пожилым человеком планеты. Суд признал долгожительницу из Узбекистана старейшей на планете. В Монголии открыли музейный зал имени легендарной участницы встречи со Сталиным.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Жданова: «Игра со спичками» обернется Европе суровыми «условиями на земле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся милитаризация Европы и поддержка Украины со стороны Евросоюза похожи на «игру со спичками», заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    «Европейцам, видимо, нравится играть со спичками (провоцировать РФ на ответные военные меры – прим. ВЗГЛЯД) – иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», – отметила Жданова, передает ТАСС.

    По ее словам, такой курс приведет к тому, что противникам России придется столкнуться с «более суровыми условиями на земле».

    Жданова подчеркнула, что европейцы, вероятно, намеренно провоцируют Россию на ответные военные меры, иначе они бы выбрали путь деэскалации и снижения военной опасности. Она также отметила, что чем дольше продолжаются попытки вовлечь Россию в военную конфронтацию и запугать российское общество, тем тяжелее окажутся последствия для инициаторов подобных действий.

    По мнению Ждановой, нынешняя стратегия западных стран не способствует урегулированию конфликта, а лишь усугубляет его первопричины. Она напомнила, что Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только при условии отказа от антироссийской линии.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    7 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Украинцы завезли в Европу смертельно опасные бактерии

    @ Centers for Disease Control and Prevention

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские пациенты, проходящие лечение в европейских клиниках после ранений, стали источником распространения бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, отмечают западные СМИ.

    Антибиотикорезистентные бактерии, завезенные пациентами с Украины, распространяются по Европе, пишут «Вести» со ссылкой на материал издания The i Paper. В публикации отмечается, что военные действия на Украине создали идеальные условия для развития устойчивых к антибиотикам бактерий, некоторые из которых уже не поддаются большинству известных препаратов.

    Особую тревогу у экспертов вызывает бактерия Klebsiella pneumoniae, ставшая причиной более 100 тыс. ежегодных смертей. Издание подчеркивает, что такие бактерии могут быть крайне опасны не только для пациентов с Украины, но и для всего континента.

    «Я думаю, что мы уже вступили в постантибиотическую эру, потому что это не только украинская проблема, это проблема всего мира», – заявил глава хирургического отделения украинского центра «Сверхлюди» Данила Туркевич. Он подчеркнул, что распространение подобных инфекций требует срочных мер со стороны системы здравоохранения всех европейских стран.

    Случаи трудноизлечимых инфекций фиксируются в медучреждениях Дании, Германии и Нидерландов, куда были эвакуированы раненые пациенты с Украины. Результаты исследования Университета Хельсинки показали, что из 8% госпитализированных беженцев почти 80% оказались носителями бактерий с множественной лекарственной устойчивостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор фонда по борьбе с устойчивостью к антибиотикам Генри Скиннер еще в ноябре 2025 года предупреждал, что на фоне ситуации на Украине в Европе может распространиться устойчивая к антибиотикам «супербактерия».

    Ранее британские СМИ отмечали случаи газовой гангрены у солдат ВСУ из-за условий окопной войны. До этого в США заявили, что опасные бактерии, невосприимчивые к противомикробным препаратам, все больше распространены на Украине и завозятся украинцами в Европу.

    А ученые спрогнозировали, что к 2050 году рост смертности от устойчивых к антибиотикам бактерий может составить 70% и привести к более чем 39 млн смертей.


    6 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Москалькова заявила о желании Запада видеть Россию на коленях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова в среду вместе с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, передает РИА «Новости».

    В ходе церемонии она заявила: «Каждый день и час, пережитый в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня переосмысливаем и понимаем, через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня. Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы».

    Она подчеркнула, что почти у каждого, кто работает в аппарате омбудсмена, есть родственники, сражавшиеся в годы войны, а у многих и сейчас близкие принимают участие в спецоперации на Украине. Москалькова добавила, что сегодня люди стоят у Знамени Победы и на рубежах страны, отмечая: «С нами Георгий Победоносец, с нами правда и справедливость».

    Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры.

    6 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Президент Эстонии заявил о планах компаний из Европы возобновить бизнес в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многие европейские компании не ушли с российского рынка, а часть из них лишь временно приостановила работу и ожидает завершения конфликта на Украине, чтобы вернуться к бизнесу в России, заявил президент Эстонии Алар Карис.

    «Многие европейские компании не ушли из России, а другие просто ждут окончания конфликта, чтобы они могли возобновить свою деятельность», – сказал Карис в интервью телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что ряд немецких предприятий выражают намерение возобновить работу на российском рынке при первых признаках нормализации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейского бизнеса. Он отмечал, что многие иностранные предприятия покинули отечественный рынок по политическим причинам.

    6 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    ФИФА отстранила Престианни на два матча за расизм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аргентинский футболист Джанлука Престианни был наказан дисквалификацией на два матча за расистские высказывания в адрес нападающего испанского «Реала» Винисиуса, сообщают журналисты.

    Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила аргентинского полузащитника португальской «Бенфики» Джанлуку Престианни на два матча под своей эгидой. Причиной стал расистский инцидент с нападающим «Реала» Винисиусом, о котором сообщил журналист Роб Харрис в соцсетях.

    В случае если Престианни будет вызван в сборную Аргентины на чемпионат мира, дисквалификация распространится на две игры группового этапа против команд Алжира и Австрии. Помимо этого, ранее контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА уже дисквалифицировал футболиста на шесть матчей, из которых три условно, уточняет ТАСС.

    Инцидент произошел в Лиссабоне 17 февраля во время матча «Бенфика» – «Реал», завершившегося победой испанского клуба со счетом 1:0. Винисиус, автор единственного гола, после забитого мяча сделал провокационные жесты в адрес болельщиков «Бенфики» и пожаловался арбитру на расистские оскорбления.

    По сведениям испанских СМИ, именно Престианни был тем, кто оскорбил Винисиуса на расовой почве, за что и был дисквалифицирован на ответную встречу против «Реала». Сам матч был прерван на 10 минут из-за инцидента. В концовке встречи болельщики португальского клуба бросали в футболистов «Реала» различные предметы, в том числе бутылки и электронные сигареты.

    Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное расследование в отношении игрока датского клуба «Мидтьюлланн» Арала Шимшира из-за выкриков националистических лозунгов в адрес израильского клуба.

    До этого Турецкая футбольная федерация (TFF) пожизненно дисквалифицировала инспектора матчей Орхана Эрдемира и судью Элиф Караарслан из-за интимного видео.

    А в августе 2023 года ФИФА начала расследовать инцидент с поцелуем главы RFEF Рубиалеса и футболистки сборной Испании.

    6 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Додик заявил о попытках Западной Европы спастись за счет воюющей Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западная Европа использует Украину для военного противостояния с Россией, поскольку считает этот конфликт единственным способом поддержать собственную стабильность, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

    По его словам, Евросоюз ведет войну с Россией через Украину и продолжает такую политику «по сей день», передает РИА «Новости».

    Додик подчеркнул: «Дело в том, что сегодня Украина для Западной Европы представляет собой единственный возможный элемент своего сохранения».

    По мнению политика, если на Украине удастся достичь мира, то Европа окажется в состоянии полной дестабилизации – без лидеров, без доступа к сырью и без ценностей, которые она ранее продвигала. Он также отметил, что Европа без ясной концепции будущего не может вызывать оптимизм.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Западная Европа рискует первой столкнуться с последствиями «ядерного шантажа» со стороны Владимира Зеленского, который выпрашивает у западных стран ядерное оружие.

    7 мая 2026, 05:43 • Новости дня
    Глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в Евросоюзе

    Tекст: Антон Антонов

    Германия разработала программу преобразований ЕС, включающую переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов вместо полного согласия всех стран-участниц, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

    Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 10:14 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе выросла после резкого падения

    Tекст: Мария Иванова

    Отыгрывая резкое падение накануне, европейские газовые фьючерсы подорожали на 1%, торгуясь утром вблизи отметки 539 долларов за тысячу кубометров.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги в плюсе, передает РИА «Новости».

    К утру показатель достиг отметки 538,5 доллара, прибавив 1,1% к расчетной цене предыдущего дня. Накануне стоимость топлива падала почти на 13% из-за сообщений западных СМИ о возможном перемирии США и Ирана.

    Средние биржевые цены за март подскочили на 59%, превысив 600 долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Однако уже в апреле котировки опустились на 14%. Локальный максимум стоимости за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре», – заявил тогда гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби. Абсолютный исторический рекорд на европейском рынке был установлен в начале весны 2022 года. В тот период котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов опустилась до 509 долларов за тысячу кубометров из-за новостей о возможном примирении США и Ирана.

    Несколькими днями ранее обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.

    7 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Москва пообещала жестко ответить на высылку дипломатов из Вены

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Вены выслать россиян является политически мотивированным и надуманным, Австрия разрушает отношения с Москвой в ущерб своим собственным интересам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия примет жесткие и болезненные для Австрии ответные меры на решение объявить трех российских дипломатов персонами нон грата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что действия Вены вызвали решительное осуждение Москвы, поскольку считаются откровенно надуманными, недружественными и политически мотивированными шагами.

    Захарова отметила, что власти Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и разрушают двусторонние отношения, сложившиеся между странами за десятилетия, в ущерб собственным национальным интересам.

    «Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры», – заявила Захарова.

    Российская дипломатическая миссия в Вене осудила решение властей Австрии объявить сотрудников посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата.

    6 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    «СКА-Хабаровск» назвал техническое поражение «Уфы» справедливым и заслуженным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев заявил, что «Уфа» отказалась от предложенного переноса игры и пошла на риск, решив прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день матча, а потому наказана справедливо.

    Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал ситуацию с техническим поражением «Уфы» в 32-м туре Первой лиги, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что хабаровский клуб был готов перенести матч на 4 мая, однако «Уфа» отказалась от этого варианта и предпочла рискованный путь – прибыть в Хабаровск непосредственно в день игры.

    «Мы со всеми коллегами стараемся выстраивать конструктивные партнерские отношения. Но при этом не позволим, чтобы наша команда становилась заложником ошибок другого клуба и получала «тройник» на финише сезона при полном отсутствии своей вины», – заявил Кандалинцев. Он также добавил, что КДК РФС долго разбирал ситуацию и вынес законное решение.

    Матч должен был состояться в воскресенье в 10:00 по московскому времени, но «Уфа» не смогла вылететь в Хабаровск из-за закрытия воздушного пространства Башкирии и введения режима «ковер». Кандалинцев подчеркнул, что клубы должны заранее планировать выезды, поэтому «СКА-Хабаровск» обычно отправляет свои команды за двое суток до матча.

    «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги за два тура до конца чемпионата и опережает идущий в зоне вылета «Черноморец» всего на два очка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал футбольный клуб «Уфа» техническим поражением.

    Игроки башкирской команды не вылетели на гостевой матч Первой лиги в Хабаровск.

    Перед этим Росавиация ввела временные ограничения на работу уфимского аэропорта.

    7 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Медведев заявил о ненужности милитаристской Германии для Европы и России

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаристская Германия опасна и непредсказуема не только для Европы, но и для России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Европе не нужна милитаристская Германия, поскольку это стало бы угрозой для её политической субъектности в условиях многополярного мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для RT.

    По его словам, сморщенная и слабоумная Европа хотела бы сохранить хоть какую-то политическую субъектность.

    Медведев также заявил, что прямая артикуляция последствий агрессии против России способна отрезвить «наследников наци» и их союзников в Германии, тем самым сохранив миллионы жизней по обе стороны фронта. По его словам, при реализации самого грозного сценария велика вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении существования России.

    Медведев добавил, что Берлин стоит перед выбором: война и утрата государственности либо пересмотр внешнеполитических ориентиров в пользу диалога с Россией.

    По мнению Медведева, милитаристская Германия опасна и непредсказуема не только для Европы, но и для России. В заключение он призвал немецкие элиты выбирать путь сотрудничества, а не конфронтации, чтобы избежать катастрофических последствий для европейской цивилизации.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев указал на превращение процесса денацификации Германии в профанацию из-за политики западных стран.

    Также Медведев отметил, что в случае войны России и Германии немецкая промышленность будет полностью уничтожена, а существование европейской цивилизации окажется под угрозой.

    7 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Медведев: Европа и Америка разделены как никогда за 100 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа и Америка разделены как никогда за последние 100 лет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в статье, которая опубликована на RT, отметил, что ряд недавних событий, таких как угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО, а также заявления американского сенатора Джей Ди Вэнса об утрате Европой идентичности, ярко иллюстрируют это расхождение позиций.

    Медведев добавил, что европейские государства в настоящее время отказываются напрямую участвовать в конфликте вокруг Ирана и не готовы «участвовать в авантюре по «военному разблокированию» (а потом – блокированию) Ормузского пролива». По его словам, это «разделяет Европу и Америку как никогда за последние 100 лет».

    По его оценкам, такое развитие событий демонстрирует, что «столь желанная либералами «стратегическая автономия»  Европы» намного ближе, чем кажется.

    Ранее в новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    7 мая 2026, 05:18 • Новости дня
    Сафонов стал первым россиянином, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов установил историческое достижение, став первым российским футболистом, дважды пробившимся в финал Лиги чемпионов.

    Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов, передает РИА «Новости».

    В среду парижский клуб на выезде сыграл вничью с немецкой «Баварией» в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 1:1. По сумме двух встреч французская команда одержала победу со счетом 6:5 и пробилась в финал.

    Российский голкипер вышел на поле в стартовом составе и успешно отразил пять ударов по своим воротам.

    В прошлом году Сафонов уже доходил до финала Лиги чемпионов в составе ПСЖ. Тогда французский клуб разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0. В текущем розыгрыше сезона-2025/26 россиянин провел два матча в турнире, однако в решающей игре остался на скамейке запасных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полуфинальном матче турнира французский клуб победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 5:4. На стадии четвертьфинала парижане всухую обыграли английский «Ливерпуль».

