УЕФА определил состав финалистов еврокубков сезона-2025/26

«Полуфиналы завершены. Следующие этапы: Стамбул, Осло, Лейпциг и Будапешт», – сказано в посте УЕФА в соцсети Х.

В финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский «Арсенал». Вратарь Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, впервые среди российских футболистов дважды вышел в финал этого турнира. Матч состоится 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште, передает 360.

В финале Лиги Европы сыграют английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Встреча пройдет 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Финал Лиги конференций примет «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая. За трофей поборются английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано».

Таким образом, в финалах трех еврокубков сезона-2025/26 представлены три английских клуба – «Арсенал», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Кроме того, за главные континентальные трофеи поборются по одной команде из Франции, Германии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Ювентус» покинул Лигу чемпионов после победы над «Галатасараем». ПСЖ в марте одолел «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а в апреле победил «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов.