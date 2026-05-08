    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    8 мая 2026, 03:35 • Новости дня

    Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.

    «Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.

    Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».

    Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».

    «Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.

    По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана, после чего Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna, пытавшийся обойти блокаду в Оманском заливе, что вынудило судно изменить курс.

    Американские силы в Оманском заливе вывели из строя иранское судно под флагом Ирана, пытавшееся прорвать морскую блокаду, сообщает TWZ.

    Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, открыл огонь по рулю танкера M/T Hasna из 20-миллиметровой пушки, после того как экипаж проигнорировал предупреждения о нарушении блокады.

    Инцидент произошёл на фоне обсуждений новой инициативы по урегулированию между США и Ираном, а также спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе. CENTCOM уточнил, что после открытия огня судно прекратило движение к иранскому порту, а американская блокада портов продолжает действовать в полном объёме.

    Это уже второй случай, когда США открывают огонь по крупному коммерческому судну, связанному с Ираном. Ранее эсминец USS Spruance выпустил девять холостых снарядов по судну Touska, которое проигнорировало предупреждения при проходе через северную часть Аравийского моря. В обоих случаях американские военные действовали по сценарию «вывести из строя, но не потопить», поражая рулевые механизмы или машинное отделение.

    В то же время французский контейнеровоз CMA CGM San Antonio был повреждён иранским беспилотником, сообщил представитель международной морской организации (IMO). В результате атаки, которая произошла за два часа до приостановки «Проект Свобода», пострадали восемь членов экипажа, судно потеряло ход и сейчас дрейфует без энергии.

    IMO и судоходные компании отмечают, что краткосрочная операция «Проект Свобода» не изменила уровень опасности для судов в Персидском заливе, а пролив Ормуз остаётся закрытым для крупных операторов, таких как Hapag-Lloyd и Maersk. Представители Maersk заявили, что руководствуются рекомендациями партнёров по безопасности и пока избегают прохода через этот регион.

    По данным UKMTO, с начала войны 28 февраля зафиксировано 46 инцидентов с судами в регионе, включая 26 атак, 18 подозрительных активностей и два случая захвата судов. Власти США сосредоточены на поддержании морской блокады против Ирана, о чём подтвердил американский военный источник.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил о ключевой роли операции «Проект Свобода» в поддержании морской блокады и региональной безопасности.

    7 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    7 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары

    @ Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии вынуждены выживать без охлаждения из-за перебоев с топливом, вызванных блокировкой Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Рекордный зной совпал с тяжелым энергетическим кризисом в макрорегионе, передает The New York Times.

    Из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива, через который проходит 80% нефтяного трафика Азии, развивающиеся страны столкнулись с дефицитом топлива. Власти вынуждены жестко ограничивать подачу электричества даже при 38-градусной жаре.

    «Кажется, будто ты впитываешь тепло больше, чем то, что преподает профессор», – пожаловалась 21-летняя студентка из Манилы Гавианна Соммер Виар.

    Ради экономии энергии правительства Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Ученые предупреждают, что сочетание экстремальной температуры и высокой влажности вскоре может достичь физиологического предела выживаемости человека.

    По оценкам экспертов, к 2035 году спрос на кондиционеры в Юго-Восточной Азии увеличится в пять раз и составит 186 млн устройств. Пока же люди массово спасаются от палящего солнца в прохладных торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в марте подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике.

    В начале мая первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш.

    7 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Политолог объяснил соревнование Польши и Литвы за американский контингент из ФРГ

    @ Timothy L. Hale/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. Дело в том, что артиллерийские системы на любой военной базе в литовской республике «перекрываются» Калининградом и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее президенты Польши и Литвы заявили о готовности принять выводимых из ФРГ американских военных.

    «Польша и Литва фактически вступили в соревнование за американский контингент, который Пентагон планирует вывести из Германии. Желание республик разместить на своей территории военных США вызвано двумя причинами», – считает Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Первая – политическая. «Кароль Навроцкий и Гитанас Науседа исходят из того, что принять у себя еще пять тыс. солдат – это значит гарантировать себе возможность проводить антироссийскую политику под защитой американских штыков, по которым якобы никто не ударит», – уточнил собеседник.

    Вторая – экономическая. «Американцы любят комфорт: когда есть где отдохнуть, где выпить и хорошенько закусить. Кроме того, американский солдат сам стирать свое белье не будет. Поэтому для обслуживания интересов одного военного потребуется три-четыре рабочих места. И Польша, и Литва хотят таким образом поднять экономику своих стран», – детализировала Межевич, добавив, что речь может пойти и о финансировании строительства баз и полигонов.

    Однако, по мнению эксперта, Навроцкий и Науседа не до конца понимают причины, почему Штаты выводят часть войск из Германии. «Эти солдаты нужны в другом месте, и точно не в болоте на границе Литвы с нашими друзьями из Белоруссии», – иронично отметил собеседник. Тем не менее, продолжил аналитик, Дональд Трамп может рассмотреть предложения Варшавы и Вильнюса.

    «Для США с военной точки зрения предпочтительнее разместить дополнительный контингент в Польше, нежели в Литве. В первом случае есть стратегическая глубина, а любая военная база в литовской республике – если рассуждать об артиллерийских системах – «перекрывается» Калининградом и Белоруссией», – заключил Межевич.

    Ранее сразу несколько стран заявили о готовности принять и разместить на своей территории американский контингент, который США планируют в скором времени вывести из ФРГ. Одна из них – это Литва. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – сказал литовский президент Гитанас Науседа.

    Вторая страна, выразившая аналогичное желание, – Польша. «Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных. Необходимая инфраструктура у нас есть», – утверждает польский лидер Кароль Навроцкий. Он выразил намерение всеми силами заинтересовать Вашингтон в сохранении постоянного присутствия американской армии в Европе.

    Вместе с тем, премьер-министр республики Дональд Туск выразил мнение, что страна «не должна переманивать» войска у союзников. «Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польшу использовали каким-либо образом для разрушения солидарности и сотрудничества на европейском уровне», – сказал он. Политик при этом отметил, что Варшава уже два года ведет переговоры об увеличении американского военного контингента и будет только приветствовать такое развитие событий.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около десяти тыс. военнослужащих США. Примечательно, что накануне в Варшаве объявили о планах стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов.

    На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов). «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики.

    В стремлении создать «самую сильную армию» в Европе Варшава соревнуется с Берлином. Отметим, согласно стратегии развития вооруженных сил Германии на период до 2039 года, предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    Напомним, Трамп заявил о намерении вывести из Германии «намного больше» пяти тысяч американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тысяч солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Заявление главы Белого дома последовало вслед за его ссорой с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отмечает издание Politico, решение американского лидера фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе для «сдерживания России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего эти крылатые ракеты и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов.

    7 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Публичные разногласия канцлера Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа являются недоразумением, которое не отменяет солидарности двух стран в противодействии ядерной программе Ирана, заявил официальный Берлин.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «намерение канцлера заключалось в том, чтобы предельно ясно дать понять Ирану, что он не должен идти по этому пути и не должен пытаться унижать американского президента», пишет Bloomberg.

    По его словам, именно так стоило понимать импровизационные заявления Фридриха Мерца, сделанные на прошлой неделе.

    Вадефуль подчеркнул, что отношение Мерца и Трампа остается «прочным», а появившееся в публичном пространстве ощущение напряженности стало результатом недоразумения.

    Он добавил, что правительство в Берлине поддерживает цель США не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и связывает с этим позицию канцлера в переговорах с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об «унижении» США иранскими лидерами.

    После этого президент США обвинил Мерца в непонимании проблемы и намеке на допустимость появления у Ирана ядерного оружия.

    На фоне этих разногласий рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд, а отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились.

    7 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.

    В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.

    Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».

    Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.

    «Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.

    7 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Привычка американского лидера публично унижать оппонентов ставит под угрозу мирные переговоры с Тегераном, которому критически важно сохранить лицо перед собственными гражданами, отмечает Politico.

    Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго президента США, пишет Politico. Американские и арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии.

    «Он очень хочет, чтобы это закончилось», – заявил высокопоставленный арабский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров. При этом он добавил, что иранцы отказываются дать Трампу то, что нужно для сохранения лица, а сам президент США не понимает, что Тегерану это тоже необходимо.

    Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников «сумасшедшими ублюдками» и угрожать уничтожением их цивилизации.

    Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье американского лидера. Эксперты отмечают, что Трамп настаивает на «безоговорочной капитуляции» Ирана, требуя полного отказа от обогащения урана. Однако  дипломаты подчеркивают, что Тегеран никогда не пойдет на капитуляцию, независимо от уровня давления, опасаясь внутренних волнений из-за демонстрации слабости.

    Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению.

    По мнению бывших западных чиновников, резкие комментарии Белого дома лишь обесценивают США в глазах Тегерана и укрепляют уверенность иранцев в своей правоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский президент ранее дал враждующим иранским фракциям несколько дней на подготовку встречного предложения.

    До этого США и группа ближневосточных посредников обсуждали возможность проведения переговоров на высоком уровне.

    7 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Al Arabiya: Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Иран и США достигли договоренности о снятии ряда ограничений на проход судов через Ормузский пролив, что может разблокировать транспортировку в Персидском заливе, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным Al Arabiya, Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов, передает РИА «Новости».

    Источники канала сообщили, что стороны согласовали условия, при которых Вашингтон начнет снимать ограничения, а Тегеран – открывать пролив для судоходства.

    Источники Al Arabiya отмечают, что в ближайшее время возможен прорыв в вопросе судов, застрявших в Персидском заливе из-за противостояния между США и Ираном.

    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии прекращения угроз в адрес Тегерана.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    8 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Нефтяной танкер КНР был впервые атакован вблизи Ормуза с начала конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin, это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер, отметил в комментарии изданию источник, знакомый с ситуацией.

    «Компания CMA CGM, вторая по величине в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 6 мая, что ее небольшое судно «Сан-Антонио» подверглось  нападению накануне во время прохождения через пролив, в результате чего пострадали члены экипажа, судно получило повреждения», – пишет Caixin.

    Согласно Caixin, палуба судна загорелась.

    При этом, как сообщает Reuters, Китай остается ключевым покупателем иранской нефти, которая стала объектом блокады США в Оманском заливе.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, застрявшим в Ормузском проливе, однако через день он приостановил эти действия, когда Иран в ответ запустил беспилотники и ракеты по нескольким судам и своим соседям, в частности, по ОАЭ.

    Инцидент с китайским танкером произошел у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе, недалеко от Мина-Сакр, сообщает агентство.

    Источники в сфере морской безопасности сообщили, что поврежденное китайское судно, предположительно, является танкером для перевозки нефтепродуктов и химических веществ JV Innovation под флагом Маршалловых островов, который в понедельник сообщил находящимся поблизости судам о пожаре на своей палубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план американского лидера по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности. США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.

    7 мая 2026, 22:17 • Новости дня
    Глава Shell сообщил о потере мировым рынком миллиарда баррелей нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Глава англо-нидерландской Shell Ваэль Саван заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили почти миллиард баррелей нефти.

    Мировой нефтяной рынок потерял почти один миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава англо-нидерландской корпорации Shell Ваэль Саван в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию в условиях противостояния США и Ирана.

    «Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей – либо из-за заблокированных поставок, либо из-за не добытых объемов. И, конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что путь к восстановлению будет долгим», – отметил руководитель компании.

    Последствия происходящего уже отражаются на мировой нефтепереработке и топливном рынке. По словам Савана, некоторые американские заводы вынуждены увеличивать выпуск дизельного и авиационного топлива из-за растущего спроса в Европе, которая остро реагирует на перебои поставок.

    При этом Shell фиксирует снижение потребления в отдельных сегментах, в частности, спрос на авиатопливо в ряде регионов упал на 5% из-за высоких цен и рыночной нестабильности. В текущих условиях, как подчеркнул глава корпорации, участникам рынка остается лишь использовать резервы, искать альтернативное топливо или сокращать потребление.

    Обострение обстановки вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что напрямую сказалось на объемах добычи и экспорта в регионе.

    Добыча нефти странами ОПЕК снизилась до тридцатишестилетнего минимума.

    Соединенные Штаты увеличили экспортные доходы от продажи топлива до 23 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о длительном сроке восстановления баланса на мировом рынке.

    7 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    США заработали 23 млрд долларов на нефти за месяц ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    За месяц после начала обострения на Ближнем Востоке доходы Соединенных Штатов от экспорта нефти и нефтепродуктов увеличились в полтора раза, 23 млрд долларов.

    В марте экспортные доходы США от продажи нефти и нефтепродуктов достигли 23,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Поставки сырой нефти выросли на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,7 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился в полтора раза, достигнув 12,4 млрд долларов.

    Главными покупателями американского топлива стали Нидерланды, заплатившие 3,2 млрд долларов, и Мексика с объемом закупок на 2,4 млрд долларов. Также значительные объемы приобрели Южная Корея, Канада и Британия.

    Рост поставок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано, что привело к росту мировых цен на топливо и вынудило страны искать альтернативных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко нарастили экспорт собственных энергоресурсов.

    Азиатские страны закупили у Вашингтона рекордные объемы нефти.

    7 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, сообщает издание Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Ранее американская операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия ввела запрет для США на использование своих военных баз и воздушного пространства. Это значительно осложнило проведение миссии по обеспечению безопасности навигации в стратегически важном регионе.

    Теперь, как отмечает издание, Саудовская Аравия и Кувейт сняли соответствующие ограничения. Такое решение стало возможным после телефонного разговора между лидерами этих стран. По оценке официальных лиц Пентагона, возобновление миссии возможно уже в ближайшие дни.

    В публикации указывается, что администрация США активно работает над восстановлением операций по сопровождению судов с помощью военно-морских и воздушных сил. В Пентагоне подчеркивают, что возобновление миссии «Проект Свобода» призвано повысить безопасность в Ормузском проливе на фоне сохраняющихся угроз.

    Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для американской военной авиации.

    Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.

    7 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник-разведчик США Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь подал сигнал бедствия, находясь в небе Ближнего Востока, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах региона.

    Беспилотник-разведчик США Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь подал сигнал бедствия над Ближним Востоком, передает ТАСС.

    Аппарат находился в воздушном пространстве Саудовской Аравии, недалеко от границы с Ираком, когда сработал сигнал. Беспилотник вылетел с одной из военных баз региона и находился на высоте свыше 14 тыс. метров. В этот момент он развернулся и начал возвращаться, не снижая высоту.

    Собеседник агентства подчеркнул, что ранее, 9 апреля, аналогичный аппарат подал сигнал бедствия над Персидским заливом и после этого пропал с радаров. Тогда беспилотник взлетал с базы Сигонелла на Сицилии. После этого случая аппараты MQ-4C Triton начали использовать ближневосточные базы для вылетов.

    Беспилотники типа MQ-4C Triton способны в реальном времени предоставлять разведывательную информацию, а также вести наблюдение за морскими и сухопутными объектами. Кроме того, они используются для поддержки противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь был замечен над Персидским и Оманским заливами.

    ВМС США 14 апреля подтвердили потерю редкого разведывательного БПЛА MQ-4C Triton после инцидента в регионе Персидского залива 9 апреля.

    Ранее другой американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана после отправки сигнала бедствия.

