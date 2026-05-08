Гости из Белого дома и Госдепа посетили прием в посольстве России

Tекст: Катерина Туманова

Посол России в США Александр Дарчиев встречал гостей из американской администрации в зале для приемов, передает РИА «Новости».

В составе гостей американской администрации были двое представителей Белого дома и два чиновника Госдепартамента, они заняли места в первом ряду.

Посол Дарчиев в поздравительной речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. При этом сотрудничество России и США в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в рамках двустороннего сотрудничества.

«Разгром гитлеровской Германии – высшая точка братства по оружию наших стран, что подтверждено в совместном заявлении в 2020 году президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа, а историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 1945-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства», – приводит ТАСС слова посла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими.