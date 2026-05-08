Экономист Балынин напомнил, кому положены выплаты в 10 тыс. рублей к 9 Мая

«Гражданам России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа законодательно перечисленных категорий лиц, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей», – cказал он РИА «Новости».

Балынин отметил, что на выплату могут рассчитывать участники боевых действий против фашистской Германии и ее союзников, включая бойцов партизанских отрядов и других антифашистских формирований, а также военнослужащие, проходившие службу не менее шести месяцев в 1941-1945 годах вне состава действующей армии.

Также денежная поддержка положена сотрудникам разведки и контрразведки, выполнявшим специальные задания, военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР и «За оборону Ленинграда», и инвалидам с детства, если их травмы связаны с боевыми действиями во время войны. Перечень категорий определен действующим законодательством.

«Денежные средства беззаявительно в 2026 году поступают с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается», – подытожил эксперт.