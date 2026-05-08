Россия выступила против однобоких проектов резолюций по Ирану в СБ ООН

Tекст: Катерина Туманова

Россия выступает за немедленное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, поэтому российская сторона поддерживает посреднические инициативы Пакистана и подчеркивает необходимость оградить переговорный процесс от провокаций и силовых действий, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа о завершении конфликта.

«Призываем коллег по Совету Безопасности избегать искусственного нагнетания напряженности в СБ, в том числе за счет продвижения однобоких и конфронтационных проектов документов, одобрение которых чревато рисками новой волны эскалации на Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями», – сказано в комментарии.

Именно из-за этих опасений в апреле Россия и Китай заблокировали проект резолюции по Ормузскому проливу, предложив альтернативный текст с призывами к прекращению войны и обеспечению свободы судоходства.

«К сожалению, несмотря на неоднократно выраженные озабоченности, авторы вновь решили составить документ в русле концепции «двух войн», которую Россия категорически не приемлет. Не поддерживает наша страна и опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана», – отметили дипломаты.

В Москве подчеркнули, что свобода судоходства в Персидском заливе восстановится только после завершения конфликта и отказа от силовых акций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны.