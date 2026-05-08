  Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Молдавия перед Днем Победы ускорила разрыв с советским прошлым
    8 мая 2026, 16:33 • Новости дня

    В «Единой России» озвучили новый пакет мер помощи студенческим семьям

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Студенческие семьи с детьми получат отдельные блоки в общежитиях, комнаты матери и ребенка в вузах, а также особый график учебы – такие меры «Единая Россия» закладывает в новую народную программу, чтобы молодые родители могли совмещать воспитание детей с образованием, пояснила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анна Кузнецова. Инициативы обсуждались на форуме «Есть результат!» в Санкт-Петербурге.

    «Новая программа «Единой России» (ЕР) помимо непосредственных мер поддержки семей, будет включать в себя основополагающие ориентиры, чтобы государственная политика в стране и дальше выстраивалась вокруг ценностей семьи, отцовства, материнства и детства – главного богатства нашей страны и стратегической основы счастья каждого из нас», – сказала зампред Госдумы, депутат ЕР Анна Кузнецова.

    «При этом ЕР намерена добиваться реализации всех просемейных поручений президента: работа всех ведомств должна быть настроена на поддержку семей России и семейных ценностей. Наша партия – единственная из парламентских, в которой имеется профильная структура – Комиссия по защите материнства, детства и поддержке семьи, что позволяет проектировать комплексные решения в данной сфере», – отмечает она.

    «В новую Народную программу будут заложены инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях ВУЗов, адаптации учебного графика с учетом обязанностей молодых родителей, по комплексному развитию инфраструктуры университетов – комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания», – рассказывает собеседница.

    «До 2030 года в планах «Единой России» построить более 300 новых амбулаторий и поликлиник, провести ремонт более 250 медицинских объектов, переоснастить 180 детских больниц, 50 детских поликлиник, 142 перинатальных центра. На модернизацию объектов детского здравоохранения будет выделено более 147 млрд рублей», – указала депутат.

    «Контроль над строительством данных объектов будут вести наша партия, Комиссия по защите семьи, а также общественные приемные ЕР. Цель работы: обеспечить сдачу всех запланированных проектов в срок, чтобы граждане своевременно смогли получить все необходимые для комфортной жизни услуги», – продолжает она.

    «Дело, однако, не только в строительстве новых кабинетов и кампусов. Задача состоит в том, чтобы наполнить эту инфраструктуру непрестанной заботой по поддержке будущих мам, отцов и детей, бабушек и дедушек. Здесь необходимо и вдумчивое отношение ведомств, и объединение всех нас, родителей, врачей, педагогов, всех кто трудится и будет трудиться в этой важнейшей для каждого из нас сфере», – подчеркивает собеседница.

    Депутат напомнила, что по инициативе профильной комиссии были закреплены единые статусы многодетной и студенческой семьи, что позволило значительно расширить меры их поддержки. Кроме того, впервые запущен федеральный проект «Многодетная семья», на который до 2028 года будет выделено почти 0,5 трлн рублей. При этом меры социальной поддержки дают конкретный результат – растет количество студенческих семей, сейчас их в стране уже более 50 тыс. – добавляет депутат.

    В целом развитие семейной инфраструктуры и здоровьесбережение детей в ЕР называют «особым» для себя направлением. Сейчас в 62 регионах открыто 291 семейное МФЦ, где семьи могут получить помощь в режиме «одного окна». «Только за прошлый год созданы 242 женских консультации и переоснащены 93 перинатальных центра и родильных дома. Всего же построено около 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, капитально отремонтировано почти 8 тыс. медицинских объектов», – отметила Кузнецова.

    Напомним, в Санкт-Петербурге завершился четвертый отчетно-окружной форум «Есть результат!», организованный «Единой Россией». На пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул: ключевая задача на текущий момент – сформировать условия, в которых граждане смогут реализовать свои планы по созданию семей и рождению детей.

    Особое внимание на форуме уделили здравоохранению. Участники круглых столов предложили создать национальную цифровую платформу «Здоровье» и единую карту пациента, расширить систему дистанционного мониторинга здоровья, а также развивать мобильную медицину. В числе приоритетов – строительство и капремонт поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Кроме того, речь шла о развитии университетских клиник как центрах подготовки кадров и внедрения передовых технологий.

    Среди ключевых инициатив по поддержке семей – внедрение принципа «единого окна» на портале «Госуслуги» для многодетных семей, разработка дополнительных мер стимулирования рождаемости в регионах с низкими показателями (особенно в Арктике), а также предоставление натуральной помощи: школьной формы, детских колясок, продуктовых наборов. при этом закупать такие товары планируется только у российских производителей и с обеспечением нужного  качества.

    Обсуждалась и поддержка студенческих семей. Участники форума предложили расширить сеть комнат матери и ребенка в вузах, создать специализированные семейные блоки в общежитиях и ввести особый график учебы для студентов, воспитывающих детей. Также затронули поддержку ветеранов СВО и их семей – приоритетное психологическое консультирование и диспансеризация вернувшихся военнослужащих для выявления возможных скрытых проблем со здоровьем.

    Санкт-Петербург стал четвертой площадкой форума. Ранее аналогичные мероприятия прошли в ЕкатеринбургеНижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где обсуждались промышленность, молодежная политика и жилищно-коммунальное хозяйство. Инициативы, собранные в регионах, лягут в основу новой Народной программы «Единой России». Партия представит итоговый документ на съезде в августе.

    7 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    В «Единой России» считают чрезмерным регулирование устоявшихся бытовых практик

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Единой России» назвали чрезмерными инициативы депутатов по регулированию устоявшихся бытовых традиций, таких как фотосессии с новорожденными.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что подобные предложения часто воспринимаются как попытка вмешаться в привычный уклад жизни граждан. «Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли», – приводит его слова сайт «Единой России». Якушев добавил, что регулирование оправдано лишь в случае угрозы жизни и здоровью, а избыточные запреты, новые ГОСТы и расширение административного контроля вызывают у людей лишь раздражение.

    В партии считают неправильным предлагать ограничения без предварительных консультаций с гражданами. «Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В «Единой России» считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», – заключил Якушев.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию для фотографов и условий проведения фотосессий новорожденных, передает РИА «Новости». Она считает, что существующий ГОСТ, регламентирующий такие услуги, носит рекомендательный характер и не обеспечивает должного контроля. Буцкая подчеркнула, что позы малышей должны быть естественными, используемые предметы – индивидуальными или с одноразовым слоем, а свет не должен нарушать санитарные нормы.

    Буцкая объяснила, что первый стандарт на фотосессии для новорожденных был принят около 10 лет назад по ее инициативе. Причиной стали случаи, когда малышей фотографировали в опасных условиях. По ее словам, хотя младенцы пластичны, допустимые пределы не должны нарушаться.

    7 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина

    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что усиление мер безопасности связано именно с заявлениями со стороны украинских властей, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «безусловно» принимаются дополнительные шаги для защиты президента на фоне угроз с Украины, намеревающейся вмешаться в проведение парада. Он подчеркнул, что для безопасности Путина «принимаются все необходимые меры», не раскрывая их конкретный характер в интересах государственной безопасности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Бпрюсселя.

    7 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»

    @ Вертолеты России/rostec.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

    В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.

    Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.

    Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.

    7 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Вмешательство «Единой России» вернуло выпускникам право выбора музыки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рязанским выпускникам разрешили танцевать выпускной вальс под песню Shape of my heart британского музыканта Sting, сообщили СМИ.

    Как пишет канал Mash в мессенджере Max, решение о возвращении права выбора музыки последовало после общественного резонанса и обсуждения в соцсетях. Руководство школы и учителя сначала настаивали на более патриотичном варианте, однако после критики изменили свою позицию.

    Директор школы Степан Куколь-Яснопольский заявил: «Ребята сами могут выбрать песню для выпускного, администрация мешать не будет». При этом он уточнил, что, по его мнению, именно родители за месяц до праздника отказались от уже отрепетированного танца и предложили новый вариант.

    По данным источника, большинство школьников выступают за песню Sting, родители же разделились во мнениях.

    Накануне депутат «Единой России» Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных.

    Ранее стало известно, что в некоторых школах запретили вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.

    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    @ REUTERS/Remo Casilli

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    7 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.

    «Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.

    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    7 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Президенту России представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов уделили внимание новинке АвтоВАЗа – кроссоверу Lada Azimut, который может изменить отношение к отечественным автомобилям.

    Стороны обсудили перспективы развития отечественного автопрома и последние достижения индустрии, передает РИА «Новости».

    «Появилась очень хорошая новинка нашего АвтоВАЗа – кроссовер Azimut», – сказал Чемезов в ходе доклада. Президент уточнил принадлежность модели к бренду Lada и получил утвердительный ответ.

    По словам руководителя госкорпорации, завод готов производить до 70 тыс. таких машин за год. Он выразил уверенность, что появление кроссовера Lada Azimut позитивно скажется на восприятии россиянами автомобилей отечественного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» показала новый кроссовер Lada Azimut на автомобильном фестивале в Москве. Первый вице-премьер России Денис Мантуров оценил высокий уровень комфорта этой машины. Производитель назвал первую половину 2026 года сроком запуска серийного производства модели.

    7 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков спросил у журналистки CNN, кто такой «европейская разведка»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность западных сообщений о якобы готовящемся государственном перевороте, особенно ссылающихся на некие «европейские разведки».

    Песков заявил, что публикации западной прессы об опасности «государственного переворота в России», ссылающиеся на так называемую «европейскую разведку», едва ли заслуживают доверия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поинтересовался у журналистки CNN: «Кто такой «европейская разведка?» и заметил, что ему не известно о существовании такого источника.

    Песков также подчеркнул, что не читает материалы, опирающиеся на подобные источники, и не знакомился с обсуждаемой публикацией вне зависимости от ее релевантности.

    Западные СМИ в преддверии Дня Победы увеличивают число деструктивных публикаций, цель которых – раскачать информационную среду с помощью различных вбросов. Несколько изданий выступили с заявлениями о «неизбежности» переворота в России, основываясь на сомнительных источниках, несмотря на успехи российских войск на фронте и поражения формирований киевского режима.

    Пресс-секретарь президента России ранее призвал с осторожностью относиться к сообщениям прессы.

    7 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    «Ростех» создал поражающий любую цель беспилотник «Скальпель»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса, а также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня.

    Глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель», передает ТАСС. Аппарат оснащен Х-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.

    «В прошлом году создали новые беспилотники, барражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место», – сказал Чемезов на встрече с главой государства.

    Кроме того, руководитель Ростеха сообщил о начале поставок в Вооруженные силы России новой реактивной системы залпового огня «Сарма». Передача этой техники в войска стартовала в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде. Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство ударную беспилотную платформу «Скальпель». Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о разработке новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    7 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    МИД ФРГ допустил возможный разговор Путина и Мерца по Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о возможности телефонных переговоров Путина и Мерца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел ФРГ допустил, что канцлер страны может обсудить конфликт на Украине с президентом России, если возникнет такая необходимость.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможности проведения телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью агентству Bloomberg Вадефуля спросили, может ли такой контакт состояться в будущем.

    Вадефуль заявил: «Возможно, это произойдет в какой-то момент. Мы, европейцы, объединены в так называемый формат Е3, то есть вместе с Британией и Францией мы в той или иной степени участвуем в переговорах между Россией и Украиной. Мы готовы играть более значимую роль в этом формате. И если в какой-то момент такой [телефонный] разговор окажется необходимым и целесообразным, если с российской стороны действительно будет готовность сесть за стол переговоров, то канцлер, конечно, может быть к этому готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале Мерц подчеркивал, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    А в марте Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины. 

    6 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Первышов заявил о росте экспорта продукции Тамбовской области в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Тамбовская область увеличила экспорт сельхозпродукции в Китай и страны Ближнего Востока, а также поставила рекорд по сбору зерна в прошлом году, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Первышов сообщил Путину о значительном росте экспорта продукции в Китай и арабские страны, следует из сообщения на сайте Кремля. Он отметил, что регион активно занимается поставками халяльной продукции и птицы, а позиции на этих рынках продолжают укрепляться.

    Первышов добавил, что область переходит к глубокой переработке сельхозпродукции и отходит от практики продажи сырья, делая ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Глава региона подчеркнул, что такие меры позволят не только удержать, но и увеличить объемы экспорта.

    По его словам, в прошлом году в Тамбовской области собрано 5,8 млн тонн зерна, что стало абсолютным рекордом для региона. Кроме того, Тамбовская область заняла первое место в России по урожаю кукурузы, а также удерживает второе место по производству муки. Первышов выразил уверенность, что благодаря поддержке федеральных властей и Минсельхоза достигнутые успехи будут развиваться и в дальнейшем.

    До этого Первышов сообщал об экспорте 70% произведенной в регионе сельхозпродукции в Китай и страны ближнего зарубежья.

    Также губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту России Владимиру Путину о полном погашении коммерческого кредита регионом.

    Напомним, президент Владимир Путин провел встречу с главой Тамбовской области и обратил внимание на снижение темпов ввода жилья в регионе.

    6 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Первышов заявил о полном погашении коммерческих кредитов Тамбовской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тамбовской области полностью расплатились с коммерческими кредитами, что позволило увеличить расходы на региональные и национальные проекты, заявил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что регион полностью рассчитался по коммерческим кредитам, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам Первышова, консолидированный бюджет области вырос примерно на 122%.

    «В прошлом году я закрыл полностью коммерческий кредит по Тамбовской области, у нас коммерческого кредита нет», – заявил Первышов.

    Руководство региона также работает над снижением долговой нагрузки по государственному долгу.

    Первышов подчеркнул, что благодаря сокращению долговой нагрузки увеличились объемы финансирования и расходы консолидированного бюджета на реализацию национальных и региональных проектов.

    Президент России Владимир Путин согласился перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам на более поздний срок.

    Правительство России списало две трети задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам, в том числе Тамбовской области.

    6 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Первышов рассказал Путину о ежемесячных встречах с ветеранами СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов спецоперации или членов их семей.

    Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лично раз в месяц проводит встречи с ветеранами спецоперации или членами их семей, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы и получать обратную связь.

    «Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей... И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, вместе со мной ведут этот прием, то есть они видят свой вопрос, забирают его и сопровождают либо ветерана, либо членов семьи, и уже совершенно другую реакцию мы получаем», – заявил Первышов.

    Он также рассказал, что власти региона активно работают с ветеранами в рамках кадровой программы «Герои Тамбовщины». По его словам, многие участники спецоперации либо возвращаются на свои прежние рабочие места, либо после сдачи экзаменов и тестов начинают службу на государственных и муниципальных должностях.

    Особое внимание глава региона уделил вдове Героя России Артура Лапшина – Ольге Лапшиной, которая после консультации с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой была назначена детским омбудсменом в области. Первышов подчеркнул, что уже сейчас тамбовские бойцы работают на различных должностях, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Он добавил, что по мере возвращения основной части ветеранов их будут встречать коллеги, которые уже интегрированы в систему.

    Ранее Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов спецоперации к работе в органах власти.

    Путин отметил способность бывших военных повысить эффективность муниципальных структур.

