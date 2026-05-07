    7 мая 2026, 23:50 • Новости дня

    Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана

    Агентство Fars сообщило о «перестрелке с противником» на юге Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Агентство Mehr сообщило о похожих на взрыве звуках на острове Кешм, уточнив, что над несколькими городами на юге Ирана были сбиты «вражеские беспилотники», по данным агентства Fars, местные жители слышали похожие на взрывы звуки.

    «Исследования Fars в городе Бендер-Аббасе показывают, что в ходе перестрелки между вооруженными силами Ирана и противником были атакованы коммерческие зоны пирса Бахман Кешм», – сказано в сообщении.

    Торговый пирс находится на иранском острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США.

    7 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna, пытавшийся обойти блокаду в Оманском заливе, что вынудило судно изменить курс.

    Американские силы в Оманском заливе вывели из строя иранское судно под флагом Ирана, пытавшееся прорвать морскую блокаду, сообщает TWZ.

    Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, открыл огонь по рулю танкера M/T Hasna из 20-миллиметровой пушки, после того как экипаж проигнорировал предупреждения о нарушении блокады.

    Инцидент произошёл на фоне обсуждений новой инициативы по урегулированию между США и Ираном, а также спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе. CENTCOM уточнил, что после открытия огня судно прекратило движение к иранскому порту, а американская блокада портов продолжает действовать в полном объёме.

    Это уже второй случай, когда США открывают огонь по крупному коммерческому судну, связанному с Ираном. Ранее эсминец USS Spruance выпустил девять холостых снарядов по судну Touska, которое проигнорировало предупреждения при проходе через северную часть Аравийского моря. В обоих случаях американские военные действовали по сценарию «вывести из строя, но не потопить», поражая рулевые механизмы или машинное отделение.

    В то же время французский контейнеровоз CMA CGM San Antonio был повреждён иранским беспилотником, сообщил представитель международной морской организации (IMO). В результате атаки, которая произошла за два часа до приостановки «Проект Свобода», пострадали восемь членов экипажа, судно потеряло ход и сейчас дрейфует без энергии.

    IMO и судоходные компании отмечают, что краткосрочная операция «Проект Свобода» не изменила уровень опасности для судов в Персидском заливе, а пролив Ормуз остаётся закрытым для крупных операторов, таких как Hapag-Lloyd и Maersk. Представители Maersk заявили, что руководствуются рекомендациями партнёров по безопасности и пока избегают прохода через этот регион.

    По данным UKMTO, с начала войны 28 февраля зафиксировано 46 инцидентов с судами в регионе, включая 26 атак, 18 подозрительных активностей и два случая захвата судов. Власти США сосредоточены на поддержании морской блокады против Ирана, о чём подтвердил американский военный источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе.

    Ранее американский эсминец Spruance открыл огонь по иранскому грузовому судну Touska в рамках морской блокады.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил о ключевой роли операции «Проект Свобода» в поддержании морской блокады и региональной безопасности.

    7 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    WP: ЦРУ сообщило о способности Ирана выдержать три месяца блокаду США

    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары

    Конфликт в Иране спровоцировал отключения кондиционеров в Азии

    @ Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии вынуждены выживать без охлаждения из-за перебоев с топливом, вызванных блокировкой Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Рекордный зной совпал с тяжелым энергетическим кризисом в макрорегионе, передает The New York Times.

    Из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива, через который проходит 80% нефтяного трафика Азии, развивающиеся страны столкнулись с дефицитом топлива. Власти вынуждены жестко ограничивать подачу электричества даже при 38-градусной жаре.

    «Кажется, будто ты впитываешь тепло больше, чем то, что преподает профессор», – пожаловалась 21-летняя студентка из Манилы Гавианна Соммер Виар.

    Ради экономии энергии правительства Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Ученые предупреждают, что сочетание экстремальной температуры и высокой влажности вскоре может достичь физиологического предела выживаемости человека.

    По оценкам экспертов, к 2035 году спрос на кондиционеры в Юго-Восточной Азии увеличится в пять раз и составит 186 млн устройств. Пока же люди массово спасаются от палящего солнца в прохладных торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в марте подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике.

    В начале мая первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между  США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    7 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico назвала эго Трампа главным препятствием для сделки с Ираном
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Привычка американского лидера публично унижать оппонентов ставит под угрозу мирные переговоры с Тегераном, которому критически важно сохранить лицо перед собственными гражданами, отмечает Politico.

    Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго президента США, пишет Politico. Американские и арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии.

    «Он очень хочет, чтобы это закончилось», – заявил высокопоставленный арабский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров. При этом он добавил, что иранцы отказываются дать Трампу то, что нужно для сохранения лица, а сам президент США не понимает, что Тегерану это тоже необходимо.

    Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников «сумасшедшими ублюдками» и угрожать уничтожением их цивилизации.

    Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье американского лидера. Эксперты отмечают, что Трамп настаивает на «безоговорочной капитуляции» Ирана, требуя полного отказа от обогащения урана. Однако  дипломаты подчеркивают, что Тегеран никогда не пойдет на капитуляцию, независимо от уровня давления, опасаясь внутренних волнений из-за демонстрации слабости.

    Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению.

    По мнению бывших западных чиновников, резкие комментарии Белого дома лишь обесценивают США в глазах Тегерана и укрепляют уверенность иранцев в своей правоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский президент ранее дал враждующим иранским фракциям несколько дней на подготовку встречного предложения.

    До этого США и группа ближневосточных посредников обсуждали возможность проведения переговоров на высоком уровне.

    7 мая 2026, 05:35 • Новости дня
    NBC News: Саудовская Аравия не поддержала операцию США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Эр-Рияд якобы не стал поддерживать американскую инициативу по охране судоходства в Ормузском проливе из-за отсутствия предварительного уведомления о начале миссии, сообщают американские СМИ.

    Американская администрация не смогла заручиться поддержкой Эр-Рияда для проведения операции «Проект Свобода» (Project Freedom), передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Инициатива предполагала обеспечение безопасного транзита коммерческих судов через акваторию Ормузского пролива.

    Решение Вашингтона о начале миссии застало страны Персидского залива врасплох и, как отметили американские чиновники, «разозлило руководство Саудовской Аравии». В ответ королевство закрыло свое воздушное пространство для авиации Соединенных Штатов.

    Кроме того, военным запретили осуществлять взлеты с территории базы имени принца Султана. Последовавший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не принес результатов.

    В итоге пятого мая глава Белого дома объявил о приостановке проекта. Транзит судов поставлен на паузу до успешного завершения переговоров и заключения нового соглашения с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Позже Вашингтон приостановил реализацию данной инициативы ради достижения соглашения с Тегераном.

    7 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Al Arabiya: Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Иран и США достигли договоренности о снятии ряда ограничений на проход судов через Ормузский пролив, что может разблокировать транспортировку в Персидском заливе, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным Al Arabiya, Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов, передает РИА «Новости».

    Источники канала сообщили, что стороны согласовали условия, при которых Вашингтон начнет снимать ограничения, а Тегеран – открывать пролив для судоходства.

    Источники Al Arabiya отмечают, что в ближайшее время возможен прорыв в вопросе судов, застрявших в Персидском заливе из-за противостояния между США и Ираном.

    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии прекращения угроз в адрес Тегерана.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    7 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    США заработали 23 млрд долларов на нефти за месяц ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    За месяц после начала обострения на Ближнем Востоке доходы Соединенных Штатов от экспорта нефти и нефтепродуктов увеличились в полтора раза, 23 млрд долларов.

    В марте экспортные доходы США от продажи нефти и нефтепродуктов достигли 23,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Поставки сырой нефти выросли на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,7 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился в полтора раза, достигнув 12,4 млрд долларов.

    Главными покупателями американского топлива стали Нидерланды, заплатившие 3,2 млрд долларов, и Мексика с объемом закупок на 2,4 млрд долларов. Также значительные объемы приобрели Южная Корея, Канада и Британия.

    Рост поставок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано, что привело к росту мировых цен на топливо и вынудило страны искать альтернативных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко нарастили экспорт собственных энергоресурсов.

    Азиатские страны закупили у Вашингтона рекордные объемы нефти.

    7 мая 2026, 22:17 • Новости дня
    Глава Shell сообщил о потере мировым рынком миллиарда баррелей нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Глава англо-нидерландской Shell Ваэль Саван заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили почти миллиард баррелей нефти.

    Мировой нефтяной рынок потерял почти один миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава англо-нидерландской корпорации Shell Ваэль Саван в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию в условиях противостояния США и Ирана.

    «Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей – либо из-за заблокированных поставок, либо из-за не добытых объемов. И, конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что путь к восстановлению будет долгим», – отметил руководитель компании.

    Последствия происходящего уже отражаются на мировой нефтепереработке и топливном рынке. По словам Савана, некоторые американские заводы вынуждены увеличивать выпуск дизельного и авиационного топлива из-за растущего спроса в Европе, которая остро реагирует на перебои поставок.

    При этом Shell фиксирует снижение потребления в отдельных сегментах, в частности, спрос на авиатопливо в ряде регионов упал на 5% из-за высоких цен и рыночной нестабильности. В текущих условиях, как подчеркнул глава корпорации, участникам рынка остается лишь использовать резервы, искать альтернативное топливо или сокращать потребление.

    Обострение обстановки вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что напрямую сказалось на объемах добычи и экспорта в регионе.

    Добыча нефти странами ОПЕК снизилась до тридцатишестилетнего минимума.

    Соединенные Штаты увеличили экспортные доходы от продажи топлива до 23 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о длительном сроке восстановления баланса на мировом рынке.

    7 мая 2026, 06:40 • Новости дня
    США назвали Иран главной угрозой на Ближнем Востоке

    Контртеррористическая стратегия США: Иран – главная угроза на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США считает Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом.

    «Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    США считают, что Иран представляет угрозу как напрямую, так и косвенно – через финансирование «своих террористических прокси, включая «Хезболлу». Прямая угроза со стороны Ирана связана с его ядерным и ракетным потенциалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма. США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    7 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник-разведчик США Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь подал сигнал бедствия, находясь в небе Ближнего Востока, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах региона.

    Аппарат находился в воздушном пространстве Саудовской Аравии, недалеко от границы с Ираком, когда сработал сигнал. Беспилотник вылетел с одной из военных баз региона и находился на высоте свыше 14 тыс. метров. В этот момент он развернулся и начал возвращаться, не снижая высоту.

    Собеседник агентства подчеркнул, что ранее, 9 апреля, аналогичный аппарат подал сигнал бедствия над Персидским заливом и после этого пропал с радаров. Тогда беспилотник взлетал с базы Сигонелла на Сицилии. После этого случая аппараты MQ-4C Triton начали использовать ближневосточные базы для вылетов.

    Беспилотники типа MQ-4C Triton способны в реальном времени предоставлять разведывательную информацию, а также вести наблюдение за морскими и сухопутными объектами. Кроме того, они используются для поддержки противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь был замечен над Персидским и Оманским заливами.

    ВМС США 14 апреля подтвердили потерю редкого разведывательного БПЛА MQ-4C Triton после инцидента в регионе Персидского залива 9 апреля.

    Ранее другой американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана после отправки сигнала бедствия.

    7 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Израиль подтвердил убийство командира спецназа «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате точного удара беспилотника по пригороду Бейрута был ликвидирован Ахмед Али Балут, возглавлявший элитное подразделение «Радван», сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально заявила об убистве высокопоставленного члена ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости».

    «Вчера ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал Ахмеда Али Балута, командира элитного спецподразделения «Радван»... в организации «Хезболла». Балут был уничтожен в результате точного удара в районе Дахия в Бейруте», – говорится в сводке израильской армейской пресс-службы.

    Накануне ливанские военно-полевые источники уточняли, что беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание. Цель находилась в южном пригороде ливанской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения.

    За сутки израильская боевая авиация нанесла удары по 28 населенным пунктам на юге Ливана и на западе долины Бекаа.

    Ранее израильский беспилотник уничтожил автомобиль командира подразделения «Радван» Хади Али Ханафира на трассе Айтарун – Айната.

    7 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    WSJ: «Проект Свобода» в Ормузском проливе может возобновиться на этой неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, сообщает издание Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе может быть возобновлена уже на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Ранее американская операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия ввела запрет для США на использование своих военных баз и воздушного пространства. Это значительно осложнило проведение миссии по обеспечению безопасности навигации в стратегически важном регионе.

    Теперь, как отмечает издание, Саудовская Аравия и Кувейт сняли соответствующие ограничения. Такое решение стало возможным после телефонного разговора между лидерами этих стран. По оценке официальных лиц Пентагона, возобновление миссии возможно уже в ближайшие дни.

    В публикации указывается, что администрация США активно работает над восстановлением операций по сопровождению судов с помощью военно-морских и воздушных сил. В Пентагоне подчеркивают, что возобновление миссии «Проект Свобода» призвано повысить безопасность в Ормузском проливе на фоне сохраняющихся угроз.

    Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для американской военной авиации.

    Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.

    7 мая 2026, 08:21 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала 28 ливанских поселений за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация атаковала в среду 28 населенных пунктов на юге Ливана и на западе долины Бекаа, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Ливанский военно-полевой источник сообщил, что удары пришлись на 26 поселений на юге страны и два в долине Бекаа.

    По информации собеседника агентства, израильская артиллерия обстреляла 15 населенных пунктов. При ударах по Йохмор-Шекиф, Заутар-Шаркия и Заутар-Гхарбия израильские военные использовали снаряды с белым фосфором, утверждает источник.

    Также в среду армия Израиля применила ударные беспилотники. Один из ударов пришелся на жилой дом в южном пригороде Бейрута, в результате чего погиб командующий спецподразделения «Радван» движения «Хезболла» Малик Баллут.

    Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, количество погибших от израильских атак за сутки составило 13 человек. Общее число жертв с 2 марта достигло 2715 человек, ранения получили 8535 граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана, несмотря на формальный режим прекращения огня.

    С начала марта израильские удары по югу Ливана привели к гибели 2659 человек и ранениям 8 183 граждан.

    Накануне ударом по ливанским поселениям израильская авиация при атаке южных пригородов Бейрута ликвидировала командира спецподразделения «Радван» движения «Хезболла» Малика Баллута.

