Жители Пуэблы в Мексике попытались линчевать мэра с помощью мачете

Жители Пуэблы в Мексике попытались линчевать мэра при помощи мачете

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает РИА «Новости». Во время поездки в населенный пункт Малоапан мэр Уэйяпана Альфонсо Лино Посос подвергся нападению со стороны группы местных жителей, вооруженных мачете. Лино заявил в видеообращении: «Имела место попытка линчевания, была попытка убийства, при которой мы все оказались в опасности».

По данным издания Financiero, чиновники были перехвачены и атакованы группой жителей, к которым позже присоединились другие вооруженные люди. В результате нападения часть чиновников получила травмы, а нападавшие также угрожали сжечь представителей властей и устроили поджоги на месте происшествия.

Мэр обратился к властям штата Пуэбла и федеральному правительству с просьбой немедленного вмешательства. Он подчеркнул, что конфликт вокруг территориальной юрисдикции продолжается давно и усугубляется бездействием местного конгресса.

