Tекст: Валерия Городецкая

Здание дошкольного учреждения получило серьезные повреждения: нарушена кровля, отсутствует остекление, частично разрушена кладка несущих стен. Сейчас объект находится в состоянии, требующем масштабных восстановительных работ, сообщил Пушилин в своем канале в Max.

Несмотря на степень разрушений, власти планируют восстановить детский сад уже в 2027 году. Отмечается, что учреждение расположено в центре активно застраивающегося жилого микрорайона и будет востребовано после ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

Кроме того, Кириенко и Пушилин посетили стадион «Западный», который был восстановлен после серьезных повреждений, нанесенных украинскими формированиями, и открыт в прошлом году при участии президента России Владимира Путина. Сейчас на стадионе проходят занятия по футболу, баскетболу, волейболу и воркауту для детей.

Также был осмотрен водноспортивный комплекс «Парус», где обсуждались перспективы его дальнейшей модернизации. Планируется развитие на базе комплекса центра морских видов спорта, включая греблю на байдарках и каноэ, морское многоборье и парусный спорт. Дети начинают тренировки в «Парусе» с раннего возраста, а морское многоборье пользуется спросом среди учащихся Нахимовского училища, фактически обеспечивая базовую подготовку будущих военных моряков.