Послы 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште

Tекст: Тимур Шайдуллин

Послы и представители 12 стран, а также венгерские общественные организации и российские компании приняли участие в церемонии возложения венков к памятникам советским воинам в Будапеште по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА «Новости» с места события.

Торжественные мероприятия прошли у мемориальной стелы на площади Свободы и на крупнейшем в Венгрии воинском мемориале на кладбище Керепеши, где покоятся 7 тыс. советских солдат.

В церемонии участвовали послы и представители военных ведомств России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Китая, Сербии, Бразилии и Палестины. К ним присоединились представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе сотрудники Росатома, а также члены венгерских общественных организаций, учащиеся школы при российском посольстве, российские соотечественники и местные жители.

По данным агентства, в ходе освобождения Венгрии в годы Второй мировой войны погибли более 140 тыс. советских воинов, из которых 80 тысяч – при освобождении Будапешта. Звание Героя Советского Союза за мужество и героизм при освобождении страны получили 289 советских военных, в том числе 164 – за участие в Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью «За взятие Будапешта» были награждены более 362 тыс. человек.

Накануне в венгерском поселке Цеце после реставрации открыли мемориал с именами 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне.

Ранее в Будапеште прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также на площади Свободы в Будапеште состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.