Акция «Синий платочек Победы» объединила 50 городов и страны зарубежья

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Великой Победы и проводится фондом «Русская земля» в Год единства народов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. К флешмобу присоединились жители Абхазии, Белоруссии, ЮАР и других государств.

Глава фонда Анна Данилова отметила особое значение акции в нынешнем году. «Синий платочек стал связующей нитью между поколениями, между тылом и фронтом, между всеми народами нашей большой страны и дружественных государств. Мы хотим напомнить, что Победа ковалась не только оружием, но и духовной силой, верой женщин, которые ждали, верили и работали. Сегодня эту эстафету верности и мужества подхватывают жены и матери участников специальной военной операции», – сказала она.

Центральной музыкальной темой стал вальс под песню Хора Сретенского монастыря «Россия у нас одна». В Москве танцевальные флешмобы прошли на станции метро «Курская» и в аэропорту Шереметьево, а в Казани сотни пар исполнили вальс в парке «Елмай» под живое выступление хора Казанского института культуры. В Иванове около двух тысяч человек подняли синие платочки на стадионе «Текстильщик».

В Донецке у железнодорожного вокзала вальс исполнили 117 пар, в числе которых были бойцы и ветераны СВО. К ним присоединился Герой ДНР Ахра Авидзба. В Дагестане акция проходит во всех муниципалитетах, где жители чтят память героев. Координатор акции в регионе Сефижат Магомедрасулова подчеркнула, что мероприятие напоминает о роли женщин, поддерживавших своих мужчин на фронтах Великой Отечественной войны и сегодня.

В Абхазии акцию ежегодно поддерживают, в этом году ее провели в день памяти жертв трагедии в Одессе. В ЮАР акция прошла впервые – сотрудники Генерального консульства России организовали «Урок мужества» для детей, посвященный Битве за Москву.

Для тех, кто не может участвовать на улицах, открыт прием работ на IV Всероссийский конкурс «Синий платочек-2026» на сайте фонда «Русская земля» с 10 апреля по 31 июля. Партнером конкурса выступает Ассоциация ветеранов СВО.