  • Новость часаМИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
    7 мая 2026, 21:10 • Новости дня

    Акция «Синий платочек Победы» объединила 50 городов и страны зарубежья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Акция «Синий платочек Победы» в 2026 году объединила более 50 городов России, а также ряд зарубежных стран.

    Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Великой Победы и проводится фондом «Русская земля» в Год единства народов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. К флешмобу присоединились жители Абхазии, Белоруссии, ЮАР и других государств.

    Глава фонда Анна Данилова отметила особое значение акции в нынешнем году. «Синий платочек стал связующей нитью между поколениями, между тылом и фронтом, между всеми народами нашей большой страны и дружественных государств. Мы хотим напомнить, что Победа ковалась не только оружием, но и духовной силой, верой женщин, которые ждали, верили и работали. Сегодня эту эстафету верности и мужества подхватывают жены и матери участников специальной военной операции», – сказала она.

    Центральной музыкальной темой стал вальс под песню Хора Сретенского монастыря «Россия у нас одна». В Москве танцевальные флешмобы прошли на станции метро «Курская» и в аэропорту Шереметьево, а в Казани сотни пар исполнили вальс в парке «Елмай» под живое выступление хора Казанского института культуры. В Иванове около двух тысяч человек подняли синие платочки на стадионе «Текстильщик».

    В Донецке у железнодорожного вокзала вальс исполнили 117 пар, в числе которых были бойцы и ветераны СВО. К ним присоединился Герой ДНР Ахра Авидзба. В Дагестане акция проходит во всех муниципалитетах, где жители чтят память героев. Координатор акции в регионе Сефижат Магомедрасулова подчеркнула, что мероприятие напоминает о роли женщин, поддерживавших своих мужчин на фронтах Великой Отечественной войны и сегодня.

    В Абхазии акцию ежегодно поддерживают, в этом году ее провели в день памяти жертв трагедии в Одессе. В ЮАР акция прошла впервые – сотрудники Генерального консульства России организовали «Урок мужества» для детей, посвященный Битве за Москву.

    Для тех, кто не может участвовать на улицах, открыт прием работ на IV Всероссийский конкурс «Синий платочек-2026» на сайте фонда «Русская земля» с 10 апреля по 31 июля. Партнером конкурса выступает Ассоциация ветеранов СВО.

    7 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    В «Единой России» считают чрезмерным регулирование устоявшихся бытовых практик

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Единой России» назвали чрезмерными инициативы депутатов по регулированию устоявшихся бытовых традиций, таких как фотосессии с новорожденными.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что подобные предложения часто воспринимаются как попытка вмешаться в привычный уклад жизни граждан. «Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли», – приводит его слова сайт «Единой России». Якушев добавил, что регулирование оправдано лишь в случае угрозы жизни и здоровью, а избыточные запреты, новые ГОСТы и расширение административного контроля вызывают у людей лишь раздражение.

    В партии считают неправильным предлагать ограничения без предварительных консультаций с гражданами. «Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В «Единой России» считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», – заключил Якушев.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию для фотографов и условий проведения фотосессий новорожденных, передает РИА «Новости». Она считает, что существующий ГОСТ, регламентирующий такие услуги, носит рекомендательный характер и не обеспечивает должного контроля. Буцкая подчеркнула, что позы малышей должны быть естественными, используемые предметы – индивидуальными или с одноразовым слоем, а свет не должен нарушать санитарные нормы.

    Буцкая объяснила, что первый стандарт на фотосессии для новорожденных был принят около 10 лет назад по ее инициативе. Причиной стали случаи, когда малышей фотографировали в опасных условиях. По ее словам, хотя младенцы пластичны, допустимые пределы не должны нарушаться.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    Комментарии (33)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (8)
    7 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге
    Чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Калуге в ночь на 7 мая был застрелен победитель всероссийских состязаний по функциональному многоборью Дмитрий Исаев, сообщил источник в силовых структурах.

    Трагедия произошла в ночное время, обстоятельства случившегося сейчас выясняются, возбуждено уголовное дело, сказал собеседник ТАСС.

    Следователи уже приступили к работе на месте преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года в центре Москвы застрелили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    Комментарии (24)
    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    Комментарии (20)
    7 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    @ Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

    Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi и государственную пожарно-спасательную службу.

    Инцидент произошел около 3.30 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Он отметил, что это пока только предположения, которые требуют дальнейшего подтверждения.

    В результате падения беспилотника были повреждены четыре резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. На месте работают оперативные службы, а латвийская полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал у границы с Белоруссией.

    МИД Латвии выразил протест России и вручил ноту из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.

    Пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    Комментарии (8)
    7 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарубежным государствам и международным организациям настоятельно рекомендовали серьезно отнестись к предупреждениям об ответных мерах и вывезти своих людей из украинской столицы.

    Москва просит мировое сообщество прислушаться к заявлениям Министерства обороны об ответных действиях 9 мая, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков вновь подчеркнул необходимость оперативной эвакуации людей.

    «Вчера наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан», – заявил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России пригрозило ответным ударом по центру Киева из-за планов срыва празднования Дня Победы.

    Российское военное ведомство настоятельно рекомендовало мирным жителям и дипломатам своевременно эвакуироваться из украинской столицы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество максимально серьезно отнестись к данному предупреждению.

    Комментарии (17)
    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    Комментарии (26)
    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    @ LUKAS KABON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Politico: Евросоюз отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Венгрии только грантов из пакета на 6,5 млрд евро, а не всей суммы, сообщает Politico.

    Еврокомиссия не собирается полностью размораживать все средства Евросоюза для Венгрии, несмотря на смену власти, передает ТАСС.

    Как пишет издание Politico,, Брюссель и команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра ведут закрытые переговоры о предоставлении Венгрии 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.

    Эти средства были заблокированы ранее из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. По информации Politico, Еврокомиссия готова обсуждать только грантовую часть пакета объемом 6,5 млрд евро, но выступает против передачи еще 3,9 млрд евро в виде кредитов.

    В Еврокомиссии считают, что у Будапешта недостаточно времени для выполнения всех реформ до завершения программы 31 августа. Команда Мадьяра надеется получить всю сумму, отмечая, что частичное соглашение может вызвать недовольство в Венгрии после обещаний наладить отношения с Евросоюзом. Politico подчеркивает, что, несмотря на уход Орбана, Брюссель не отказывается от своих требований к Венгрии по реформам и верховенству права.

    Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем.

    Евросоюз потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ради получения денег новый лидер страны пообещал выполнить четыре главных требования Еврокомиссии.

    Комментарии (11)
    7 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону и Байденам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальная зарплата Владимира Зеленского в 2024 году составляла 666 долларов, однако значительные суммы средств европейских и американских налогоплательщиков разворовываются путем откатов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

    По его словам, часть этих средств уходит в виде откатов сыну бывшего президента США Хантеру Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает Газета.Ru.

    Олейник уточнил, что изучил финансовую декларацию Зеленского за 2024 год и выяснил: «Его заработная плата – 666 долларов в месяц. Это не шутка, а Ермака – 1200». Олейник добавил, что при таких официальных доходах и заметных финансовых возможностях становится очевиден иной источник средств – коррупция.

    Бывший депутат также отметил, что Запад изначально понимал степень коррупции в Киеве, поэтому США и Европа создали для внешнего контроля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По его словам, украинские коррупционеры поняли, что для безнаказанного хищения необходимо делиться с западными кураторами.

    Олейник отметил, что таким образом деньги поступают Хантеру Байдену, а затем и бывшему президенту США Джо Байдену, а также президенту Франции Макрону.

    Он уверен, что представители киевских властей сейчас пытаются убедить команду Дональда Трампа не публиковать записи разговоров, связанных с соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейские предприниматели рискуют потерять технологии и капиталы при попытках наладить оборонное сотрудничество с Киевом из-за беспрецедентного уровня местной коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки».

    Комментарии (3)
    7 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
    Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии проголосовал за проект кодекса, запрещающего использование и перевод русского языка на пленарных заседаниях, вызвав протест оппозиции.

    Парламент Молдавии одобрил в первом чтении новый «Кодекс об организации и функционировании парламента», который отменяет использование русского языка как рабочего в высшем законодательном органе страны, передает РИА «Новости».

    Проект разработан правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) и предусматривает отказ от обязательного перевода нормативных актов и дебатов на русский, а также запрещает выступления и обсуждения на нем в ходе пленарных заседаний.

    Документ направлен на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, данных Молдавии в рамках отчетов о расширении Евросоюза за 2023–2025 годы. Все парламентские обсуждения теперь должны проводиться исключительно на румынском языке, а за вопросы на русском председатель будет обязан делать предупреждение о необходимости перехода на румынский.

    «Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата», – заявил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу.

    Трансляция заседания шла на сайте парламента. Оппозиция покинула зал до голосования в знак протеста, поскольку, по их словам, спикер отключал микрофоны оппозиционным депутатам при обсуждении вопроса.

    История статуса русского языка в Молдавии неоднократно менялась. До 2014 года он был обязательным для изучения в школах, затем переведен в разряд иностранных языков. Конституционный суд в 2018 году отменил закон, дававший русскому языку статус средства межнационального общения, а в 2020 году парламент пытался вернуть особый статус, что вновь было признано неконституционным.

    В то же время в межгосударственном договоре между Россией и Молдавией 2001 года зафиксированы обязательства Кишинева по условиям для использования русского языка, однако последние решения властей страны идут вразрез с этими договоренностями.

    Кроме того, в прошлом году ПДС предложила закрыть Российский центр науки и культуры, а в феврале 2025 года МИД Молдавии объявил о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. Российский центр культуры и науки должен прекратить работу в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что сокращение распространения русского языка в Молдавии связано с закрытием образовательных учреждений и ограничениями на использование языка.

    Крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о сокращении числа российских телеканалов по новым правилам медиазаконодательства.

    Комментарии (3)
    7 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что армянские власти неоднократно заверяли Москву, что не будут действовать против России, однако эти обещания не были выполнены, пишет «Российская газета».

    «Руководство Армении в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», – сказала Захарова.

    Она отметила, что подписание итоговой декларации саммита Армения – ЕС Пашиняном означает согласие Еревана с курсом на сближение с чуждыми для страны стандартами и механизмами. Дипломат пояснила: речь идет не о европейских ценностях в широком смысле, а о «агрессивных евроатлантических» подходах.

    По мнению Захаровой, выбранная Арменией политика может привести к необратимому вовлечению страны в антироссийскую линию Запада. Она предупредила о возможных негативных последствиях для Армении как в политической, так и в экономической сферах.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    12 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова заявила о возмущении российского общества в связи с приемом Владимира Зеленского в Ереване.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита в Ереване. На этом саммите Зеленский сделал ряд провокационных антироссийских заявлений.


    Комментарии (10)
    7 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

    Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.

    В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.

    Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.

    Комментарии (13)
    Главное
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях «похода Европейского Рейха на Восток»
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Нью-Йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов