    7 мая 2026, 21:04 • Новости дня

    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.

    Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».

    В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.

    Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.

    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    7 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Politico: Евросоюз отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Венгрии только грантов из пакета на 6,5 млрд евро, а не всей суммы, сообщает Politico.

    Еврокомиссия не собирается полностью размораживать все средства Евросоюза для Венгрии, несмотря на смену власти, передает ТАСС.

    Как пишет издание Politico,, Брюссель и команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра ведут закрытые переговоры о предоставлении Венгрии 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС.

    Эти средства были заблокированы ранее из-за претензий Евросоюза к соблюдению принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. По информации Politico, Еврокомиссия готова обсуждать только грантовую часть пакета объемом 6,5 млрд евро, но выступает против передачи еще 3,9 млрд евро в виде кредитов.

    В Еврокомиссии считают, что у Будапешта недостаточно времени для выполнения всех реформ до завершения программы 31 августа. Команда Мадьяра надеется получить всю сумму, отмечая, что частичное соглашение может вызвать недовольство в Венгрии после обещаний наладить отношения с Евросоюзом. Politico подчеркивает, что, несмотря на уход Орбана, Брюссель не отказывается от своих требований к Венгрии по реформам и верховенству права.

    Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем.

    Евросоюз потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ради получения денег новый лидер страны пообещал выполнить четыре главных требования Еврокомиссии.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

    Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.

    В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.

    Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.

    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    В новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    «Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз», – говорится в документе. При этом в стратегии подчеркивается, что европейские союзники по НАТО остаются важнейшими долгосрочными партнерами Америки, передает РИА «Новости».

    Вашингтон считает недопустимым превращение богатых европейских государств в финансовые, логистические и вербовочные центры для радикалов. Главной причиной такой ситуации авторы стратегии называют неконтролируемую массовую миграцию, которая стала каналом для переброски боевиков.

    Слабый контроль на границах и нехватка ресурсов у местных спецслужб делают континент благоприятной средой для подготовки нападений. В связи с этим Соединенные Штаты призывают Европу как родину западных ценностей немедленно усилить борьбу с терроризмом и остановить собственный упадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно содержание новой стратегии США по противодействию терроризму. Власти США считают источниками основных террористических угроз для страны наркокартели, исламистов и левых радикалов.

    7 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма
    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер резко отверг обвинения американского посла в антисемитизме, выдвинутые из-за судебного преследования двух иудеев за незаконные обрезания.

    Премьер-министр Бельгии решительно ответил послу Соединенных Штатов Биллу Уайту, упрекнувшему Брюссель в антисемитизме, пишет Politico.

    Поводом для дипломатического скандала стала рекомендация прокурора Антверпена привлечь к ответственности двух евреев после расследования предполагаемых незаконных обрезаний.

    «Бельгия не является антисемитским государством, это чепуха», – заявил Де Вевер в эфире местного телевидения. Он подчеркнул, что дипломат вправе самостоятельно определять методы работы, однако подобные высказывания не приносят пользы.

    Американский посол ранее назвал рекомендации прокуратуры позорными и заявил, что теперь весь мир будет считать Бельгию антисемитской страной. В администрации Дональда Трампа осудили действия судебной системы и политическое бездействие бельгийского правительства в поиске решения проблемы.

    Де Вевер встал на защиту решения прокурора, отметив, что обрезание имеет ключевое значение для иудаизма и ислама, однако стандарты законодательства также необходимо соблюдать. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал высказывания Уайта неуместными, напомнив о независимости судебной системы страны. Билл Уайт, крупный спонсор избирательной кампании Трампа, был назначен на должность посла в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД Бельгии Максим Прево инициировал встречу с американским послом Биллом Уайтом из-за его критики расследования в отношении моэлей.

    7 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия планирует предоставить компаниям, добывающим ископаемое топливо, возможность обходить штрафы за выбросы парниковых газов ради энергетической безопасности.

    Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения правил для нефтегазового сектора в части контроля за выбросами метана, пишет Politico.

    Национальные регуляторы смогут освобождать компании от ответственности, ссылаясь на вопросы энергетической безопасности, причем без четких временных рамок и прямого надзора со стороны Брюсселя.

    Флагманский регламент Евросоюза по метану, который должен постепенно вступить в силу в ближайшие годы, изначально предполагал суровые санкции для нарушителей. Однако из-за жесткого сопротивления со стороны промышленности, стран-участниц и правительства США европейские чиновники предложили более гибкий подход к применению норм.

    Согласно проекту рекомендаций, исключения могут быть сделаны при трех уровнях кризисных ситуаций, включая стадию раннего предупреждения. Власти на местах получат право приостанавливать или снижать штрафы в каждом конкретном случае, учитывая такие факторы, как доступность грузов, пропускная способность терминалов и возможности стран по созданию запасов нефти.

    Руководство ЕС неоднократно заявляло, что сами правила меняться не будут. Тем не менее новые рекомендации, которые планируется представить странам в понедельник, используют широкие формулировки исходного законодательства, чтобы сохранить регламент в силе, подчеркивая при этом его гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия в марте ослабила правила импорта нероссийского сжиженного природного газа.

    В прошлом году сообщалось, что Брюссель рассматривает корректировку регламента по выбросам метана ради увеличения закупок американского топлива.

    7 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Tекст: Евгений Поздняков

    Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.

    «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.

    Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.


    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».

    7 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Медведев объяснил жесткую антироссийскую риторику стран Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства использовали начало спецоперации как удобный повод для радикального ухудшения отношений с Москвой, не имея объективных причин для вмешательства в конфликт, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для RT отметил, что государства Европы намеренно пошли на обострение ситуации.

    «Любому понятно, что это стало лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, наигранной боязни России, выведения двусторонних отношений в оголтело-конфронтационную плоскость», – подчеркнул он.

    Он добавил, что Берлин и весь Евросоюз не имели реальных поводов настолько активно заступаться за Киев и объявлять Москву вечным противником. Также политик подверг резкой критике главу немецкой дипломатии, охарактеризовав министра иностранных дел Германии как серую мышь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании. Политик призвал не допустить повторения трагедии начала Великой Отечественной войны из-за милитаризации ФРГ.

    7 мая 2026, 05:43 • Новости дня
    Глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в Евросоюзе

    Tекст: Антон Антонов

    Германия разработала программу преобразований ЕС, включающую переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов вместо полного согласия всех стран-участниц, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

    Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Литовский евродепутат донес на коллегу из Люксембурга из-за приглашений на ПМЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Исключенный в прошлом году из консервативной фракции люксембургский политик Фернан Картхейзер организует для европейских парламентариев июньский визит в Россию ради переговоров с депутатами Госдумы. При этом литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс счел это «попыткой завербовать» парламентариев для работы на Россию.

    Фернан Картхейзер активно ищет желающих отправиться в Россию, пишет Politico.

    В разосланном письме он предлагает парламентариям связаться с его офисом для организации поездки на Петербургский международный экономический форум, который пройдет 3 июня.

    В приглашении отмечается, что участникам будет оказана всесторонняя поддержка. «Помощь в поиске подходящего жилья может быть предоставлена, а именные приглашения на Петербургский экономический форум последуют в свое время», – говорится в тексте рассылки.

    Инициатива вызвала споры из-за действующих ограничений на взаимодействие с российскими властями.

    В прошлом году Картхейзера уже исключили из фракции европейских консерваторов за визит в Москву, однако политик назвал значимость таких поездок неоспоримой.

    Литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс назвал происходящее попыткой завербовать парламентариев для работы на Россию в качестве информаторов и потребовал проверки.

    Сам Картхейзер отказался называть имена откликнувшихся коллег, сославшись на риск негативных последствий для них.

    По данным пресс-службы Европарламента, контактирующие с российскими представителями депутаты действуют исключительно от своего имени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фернан Картайзер объяснил свой визит в Москву желанием продемонстрировать дружбу с Россией.

    Ранее евродепутат назвал эту поездку попыткой растопить лед в двусторонних отношениях.

    7 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Финляндии обязал местного жителя выплатить штрафы и компенсацию за оскорбление и легкие телесные повреждения двух депутатов, говоривших на русском языке, пишут местные СМИ.

    В Финляндии суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке, передает телеканал Yle. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина использовал в адрес депутатов слово с уничижительным смыслом по отношению к русскоязычным. В результате потерпевшими признаны депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей.

    Суд отметил, что высказывание мужчины носило оскорбительный характер, поскольку подчеркивало этническое происхождение и несло негативную историческую нагрузку. Помимо словесного оскорбления, мужчина также толкнул одного из депутатов, что было расценено как нанесение легких телесных повреждений.

    В наказание осужденному назначили штрафы на сумму около 1 тыс. евро. Кроме того, он обязан выплатить 400 евро компенсации депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро – несовершеннолетней жертве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия предала россиян, которые ей доверяли. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении вручить главе МИД Финляндии книгу о русофобии этой страны. До этого посольство России также обвиняло Финляндию в критическом уровне русофобии.


    7 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова обвинила финское руководство в лицемерии из-за дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Финляндии Петтери Орпо по поводу пролета украинских беспилотников в воздушном пространстве страны.

    По словам дипломата, недовольство финских властей подобными инцидентами она считает проявлением лицемерия, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что Финляндия финансирует украинские беспилотники, поставляет технологии, а также участвует в совместном производстве с другими странами Евросоюза и НАТО.

    «А что им не нравится? Они эти беспилотники финансируют сами. Они поставляют технологии и еще совместное производство страны Европейского союза и НАТО создают с киевским режимом, и теперь им не нравится, что эти беспилотники летают? Это лицемерие финской политической элиты», – заявила она.

    Спикер МИД подчеркнула, что, несмотря на публичное недовольство, финские власти не предпринимают никаких действий для предотвращения подобных случаев.

    Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы. Финский премьер заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    Погранохрана Финляндии сообщала, что нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию.

    7 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Захарова заявила о доминировании США в решениях ЕС и НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Признание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что решение США вывести часть своих войск из Германии стало для нее неожиданностью, демонстрирует, что западные страны подчиняются воле Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, в Евросоюзе и НАТО отсутствует настоящая солидарность, передает РИА «Новости».

    «Просто констатация факта: не существует никакой солидарности внутри ЕС и НАТО, а существует жесточайшая командно-административная диктатура, во главе которой стоят Соединенные Штаты Америки или англосаксонский дуэт, можно так сказать», – отметила дипломат.

    Напомним, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Каллас сообщила, что это решение США стало для ЕС «полным сюрпризом».

