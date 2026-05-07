Отельеры Мальдив предложили скидки до 70% для россиян

АТОР сообщил о скидках до 70% для россиян на Мальдивах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отельеры на Мальдивах предоставляют российским туристам скидки на проживание до 70% в период с мая по июнь 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Снижение цен связано как с привычным сезонным спадом спроса из-за юго-западного муссона, так и с геополитическими обстоятельствами, включая отток европейских гостей с архипелага.

В ассоциации отметили, что май и июнь традиционно считаются малым сезоном на Мальдивах, когда кратковременные дожди и лето в Европе снижают привлекательность направления. «Май и июнь 2026 года на Мальдивах обещают стать сезоном больших возможностей. "Аэрофлот" наращивает частоту рейсов в Мале, а отельеры предлагают скидки до 70% на фоне оттока европейцев», – заявили в АТОР.

Туроператор PAC Group подчеркнул, что сезонное снижение цен – нормальная практика, но в нынешнем году общий спад усилен геополитическими факторами. В марте и апреле массовая отмена рейсов на Ближнем Востоке привела к сокращению потока на Мальдивы, что вынудило отельеров привлекать клиентов из России особенно выгодными предложениями. В среднем дисконт на проживание составляет 20–40%, но отдельные объекты дают скидки до 50-70%.

По данным Tez Tour, российские туристы обеспечивают 10–12% загрузки отелей на архипелаге, поэтому даже в низкий сезон отельеры борются за этот рынок. Расширение перевозки подтверждает устойчивый спрос: за январь-март 2026 года на Мальдивах побывали 75,2 тыс. туристов из России, что на 12,5% больше, чем годом ранее.

В Fun&Sun отмечают, что спрос среди россиян на поездки на Мальдивы весной и летом вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам туроператора, глубина продаж достигла пяти месяцев против трех годом ранее, что свидетельствует о росте уверенности туристов и желании планировать отдых заранее.

Между тем самый дорогой тур на майские праздники в России был продан за 9,2 млн рублей именно на Мальдивы для семьи из трёх человек на 13 дней.

Около 900 тыс. россиян собирались провести майские праздники за границей, при этом Мальдивы были одним из самых популярных направлений.

