ВОЗ заявила об отсутствии вакцин от вируса Андес

ВОЗ заявила об отсутствии вакцин и лечения от вируса Андес

Tекст: Тимур Шайдуллин

В мире не существует ни одобренных вакцин, ни утвержденных схем лечения от хантавируса Андес. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анаис Леган сообщила об этом на пресс-конференции, посвященной эпидемии хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, передает ТАСС.

«На данный момент не существует утвержденных медицинских мер противодействия, если речь идет о противовирусной терапии, или специфических вакцин, направленных против этого конкретного вируса», – заявила Леган. Она отметила, что основной мерой остается своевременная медицинская помощь пострадавшим.

ВОЗ поддерживает международные исследовательские программы, которые направлены на ускоренную разработку мер борьбы с опасными вирусами семейства хантавирусов. По словам Леган, усилия сейчас сконцентрированы на ускорении появления новых методов лечения и профилактики.

Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, в Аргентине число инфицированных хантавирусом превысило сотню человек, что стало максимумом за десять лет.

Накануне специалисты из ЮАР определили штамм хантавируса Андес у погибших пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Между тем в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус исключил вероятность повторения сценария пандемии COVID-19 в случае с хантавирусом.

