  • Новость часаМИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
    7 мая 2026, 19:05 • Новости дня

    Минобороны подтвердило массированный удар по Киеву при попытках срыва Дня Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные готовы атаковать правительственные кварталы украинской столицы в случае попыток противника помешать проведению праздничных мероприятий 9 мая.

    Вооруженные силы России жестко ответят на возможные провокации во время торжеств в столице, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили: «Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

    Представители министерства настоятельно порекомендовали мирным жителям и сотрудникам иностранных дипломатических миссий заранее уехать из города. Это необходимо сделать для обеспечения собственной безопасности в случае реализации ответных мер со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил усиление мер безопасности в столице из-за террористической угрозы. Представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни отказался эвакуировать европейских дипломатов из украинской столицы.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (8)
    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    Комментарии (20)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    @ LUKAS KABON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина

    Кремль усилил охрану Путина из-за угроз срыва парада на 9 мая

    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что усиление мер безопасности связано именно с заявлениями со стороны украинских властей, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «безусловно» принимаются дополнительные шаги для защиты президента на фоне угроз с Украины, намеревающейся вмешаться в проведение парада. Он подчеркнул, что для безопасности Путина «принимаются все необходимые меры», не раскрывая их конкретный характер в интересах государственной безопасности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (11)
    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    Комментарии (7)
    7 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Нежелание европейских политиков участвовать в московских торжествах связано с историческим прошлым их государств, чьи военные подразделения были разгромлены Советской армией.

    Призывы европейских лидеров игнорировать мероприятия в Москве по случаю 9 Мая обусловлены тем, что для них эта дата символизирует проигрыш, передает ТАСС. Такую точку зрения высказал председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин. Политический деятель считает подобную позицию Брюсселя вполне закономерной.

    «Для нас это День Победы, для них – день поражения. С уходом Британии из Европейского союза ЕС стал клубом стран, каждая из которых, буквально каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом. Они были побеждены 9 мая, и логично, что они не хотят, чтобы этот день отмечался, и не хотят, чтобы Сербия, как страна-кандидат на членство в ЕС, была на стороне победителей», – сказал Вулин.

    Бывший вице-премьер добавил, что место Белграда находится среди победителей, отмечающих разгром нацизма. Предстоящие памятные мероприятия в российской столице должны послужить напоминанием о реальной роли европейских государств в событиях Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила надежду на отказ президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Евросоюза проявлением европейского нацизма.

    Комментарии (5)
    7 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву

    Пашинян отказался ехать на парад Победы в Москву из-за выборов в Армении

    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за стартовавшей в республике избирательной кампании.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в Российскую Федерацию он уведомил президента России Владимира Путина о невозможности участия в мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    По словам главы армянского правительства, его отсутствие связано с началом избирательной кампании в республике перед парламентскими выборами, которые пройдут в июне.

    Политолог Илья Ухов заявил, что  молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии отказали организаторам мероприятий ко Дню Победы в проведении собраний на центральной площади Кишинева.

    Такое решение принято после встречи общественников с представителями правительства республики, сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает ТАСС.

    «Официально 9 мая 2026 года в центре города Кишинева будет отмечаться только один праздник – день Европы. Для этих целей центральная городская площадь будет оккупирована сценой, кортами и палатками правительства и дипломатических миссий ЕС. Государственная канцелярия вместе со Службой государственной охраны и другими силовыми структурами не дали возможности собраться участникам Марша Победы и шествия Бессмертного полка», – заявил Петрович.

    В результате организаторы решили перенести мероприятия, посвященные Дню Победы, на пересечение улицы Бэнулеску-Бодони и проспекта Штефана Великого. По словам Петровича, акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов, а главными флагами шествия станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.

    Ранее власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.

    «Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    @ Ксения Матвейшина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    ФСБ: О самоубийстве Гитлера Германия сперва сообщила Сталину

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе, опубликованном ФСБ России в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Россиянам рассказали о способах поиска предков по архивам и базам

    Исследователь Копылов: Запросы в ЗАГСы или МФЦ могут помочь найти предков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советы о том, как искать своих предков по архивам и базам данных, дал Артем Копылов – ведущий исследователь АНО «Семейная Традиция».

    Эксперт считает, что изучение истории семьи требует терпения, но это важный и ценный труд, который помогает сохранить память о предках, передает Газета.Ru.

    По словам Копылова, начинать следует с расспросов среди родственников, друзей семьи и соседей. Важно уточнить имена, фамилии, даты жизни и другие сведения, чтобы составить первоначальную схему генеалогического древа. Эти данные помогут выявить пробелы в семейной истории и определить дальнейшие направления поиска.

    Исследователь советует изучить семейные архивы: фотографии, письма, документы о рождении, браке, трудовые книжки и другие бумаги. Сканирование документов и создание цифрового архива упрощает систематизацию информации. Если ваш предок участвовал в войнах XX века, сведения о нем можно найти в интернете, где иногда доступны даже сканы архивных документов.

    Копылов рекомендует искать информацию о репрессированных предках на специализированных сайтах с открытым доступом. Для поиска архивных документов по дореволюционным предкам пригодятся сайты с автоматическим распознаванием рукописей и нейросетями, обрабатывающими документы с середины XVIII до начала XX века. Однако эксперт предостерегает: «отсутствие информации не гарантирует, что данных о ваших предках нет», и советует внимательно проверять все найденные сведения.

    Для получения официальных документов эксперт советует обращаться в ЗАГСы или МФЦ. Документы старше 100 лет (или 75 лет для актов о смерти) хранятся в государственных архивах. За более свежей информацией следует обращаться в те органы, где был составлен акт.

    Если онлайн-поиск не принес результатов, Копылов рекомендует обращаться в архивы – как региональные, так и федеральные, где есть оцифрованные документы и виртуальные читальные залы. В разных архивах можно найти метрические книги, ревизские сказки, переписи населения, документы о службе и дворянских родах, а также информацию о службе в армии в разные исторические периоды.

    Если ваш предок работал в крупной компании, можно обратиться в архив отдела кадров – обычно эти сведения предоставляют бесплатно, если нет секретных данных. Дополнительные сведения часто встречаются в крупных библиотеках, где хранятся адресные и памятные книги, юбилейные сборники, дневники и переписки.

    Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы «Запада» разместили портреты прадедов на технике перед 9 Мая.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    В Крыму рассекретили массовое убийство нацистами жителей Керчи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, в частности о жестоком убийстве более 7 тыс. мирных жителей Керчи, рассекретили в Крыму, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

    Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны были рассекречены в Крыму, передает ТАСС. Архивные документы ФСБ свидетельствуют о геноциде и преступлениях против военнопленных, совершенных оккупантами. В частности, зафиксированы факты жестокого убийства нацистскими карателями свыше семи тысяч мирных жителей Керченского полуострова в 1941 году. Эти данные стали доказательством преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе и в Верховном суде Крыма в 2022 году.

    В архивных материалах содержатся сведения о деятельности советских спецслужб на оккупированных территориях, их участии в освобождении Крыма, а также о расследовании преступлений нацистов и их пособников в отношении гражданского населения и военнопленных.

    Согласно спецсообщению наркома госбезопасности Крымской АССР Фокина, в конце 1943 года гитлеровцы под видом эвакуации собирали жителей Крыма, вывозили их на баржах и топили в открытом море.

    Военные преступления оккупантов по отношению к советским военнопленным носили массовый характер. В пересыльном лагере «Картофельный городок» в Симферополе погибло более шести тысяч человек от убийств и невыносимых условий содержания.

    Даже в таких условиях советские военнопленные проявляли героизм – в сообщении советского резидента «Михаила» отмечается расстрел тридцати семи советских моряков в Бахчисарае в июне 1942 года за отказ сотрудничать с немецкими спецслужбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ в Крыму рассекретила документы об агентах службы безопасности Третьего рейха «СД», участвовавших в геноциде мирных жителей на полуострове.

    В рамках проекта «Без срока давности» управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило материалы об аресте в годы оккупации 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи «Дяди Володи».

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Власти Литвы пригрозили последствиями за празднование Дня Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые планируют посетить памятники советским войнам в День Победы, заявила активистка Камиле, проживающая в Вильнюсе.

    Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые собираются посетить памятники советским воинам 9 мая, передает РИА «Новости».

    Активистка Камиле из Вильнюса рассказала, что ее родственнику, ветерану войны в Афганистане, позвонили из департамента государственной безопасности Литвы и предупредили: «Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия».

    По словам Камиле, подобные предупреждения получили и другие жители страны. В Шяуляй к местному правозащитнику пришли представители Союза стрелков Литвы и посоветовали ему воздержаться от активных шагов на День Победы. Беседа длилась около пяти минут, после чего гости ушли.

    Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка считает, что эти меры направлены на запугивание граждан, планирующих отмечать 9 мая. Он отметил, что действия властей противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литвы. Гашка добавил, что «очень жаль, что спецслужбы попирают основы прав человека и конституцию Литвы», а как будут развиваться события, станет ясно в День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы сделали все возможное для максимального затруднения выезда жителей в Россию и Белоруссию ради празднования Дня Победы и используют запугивание как основной метод борьбы с 9 Мая.

    МИД России вызвал временную поверенную Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в центре города Шяуляй и назвал действия литовских властей «варварскими».

    В Латвии власти перед 9 Мая значительно усилили контроль за русскоязычными жителями, вызывая активистов на беседы и предупреждая об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях в честь Дня Победы.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Традиционный парад в честь Дня Победы на Красной площади пройдет в запланированном режиме, однако формат мероприятия претерпит существенные изменения из-за текущей обстановки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение праздничного мероприятия в честь 81-й годовщины Победы, передает РИА «Новости».

    «Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение министерства обороны две недели назад. С тех пор ничего не изменилось», – подчеркнул представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос о возможных корректировках планов, он отметил, что никаких нововведений за это время не произошло.

    «Нет, никаких (изменений). Будет парад», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отсутствие машин мерами безопасности из-за террористической угрозы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо на праздник.

    Комментарии (0)
    Главное
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях «похода Европейского Рейха на Восток»
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Нью-Йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов