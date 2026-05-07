Минобороны подтвердило массированный удар по Киеву при попытках срыва Дня Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы России жестко ответят на возможные провокации во время торжеств в столице, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили: «Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

Представители министерства настоятельно порекомендовали мирным жителям и сотрудникам иностранных дипломатических миссий заранее уехать из города. Это необходимо сделать для обеспечения собственной безопасности в случае реализации ответных мер со стороны российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил усиление мер безопасности в столице из-за террористической угрозы. Представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни отказался эвакуировать европейских дипломатов из украинской столицы.