Глава Shell заявил о дефиците миллиарда баррелей нефти в мире

Глава Shell Саван сообщил о росте дефицита нефти в мире до 1 млрд баррелей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава британской компании Shell Ваэль Саван сообщил о формировании на мировом рынке нефти «ямы» в объеме около одного миллиарда баррелей. По его словам, часть нефти оказалась «запертой» или не добывалась, что привело к значительному дефициту, который ежедневно увеличивается, передает ТАСС.

Саван отметил, что возврат к прежним показателям займет много времени. Он подчеркнул: «На данный момент мы видим неоднозначную картину. Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с дефицитом нефти почти в миллиард баррелей из-за того, что баррели были заперты или не добывались. И конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что обратный путь будет долгим».

Он также указал, что последствия этого дефицита уже заметны на нефтеперерабатывающих заводах. В частности, в США предприятия увеличивают производство авиатоплива и дизеля, чтобы компенсировать растущий спрос, особенно со стороны Европы. Саван подчеркнул, что Европа стала больше зависеть от поставок с Ближнего Востока, а снижение запасов нефти вызывает вопросы о продолжительности нынешней ситуации и возможных проблемах для рынка.

Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, объем мировых запасов нефти в апреле уменьшился на 200 млн баррелей, что стало рекордом с начала пандемии.

Ранее один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs отметил, что мировые хранилища нефти заполнены на минимальном уровне за восемь лет, а общих запасов хватит лишь на 101 день потребления. К концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней.

Между тем власти Китая в конце апреля открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны.



