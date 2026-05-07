ВОЗ исключила начало пандемии после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

ВОЗ: Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius не означает начала новой пандемии

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, ситуация ограничена территорией корабля и не сопоставима с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

«Я хочу выразиться совершенно однозначно – это не SARS-CoV-2. Это не начало пандемии коронавируса. Это вспышка заболевания, которая наблюдается на корабле. Это ограниченная территория», – подчеркнула Ван Керкхове во время пресс-конференции.

Она отметила, что в настоящее время подтверждено только пять лабораторно выявленных случаев заражения хантавирусом. По словам представителя ВОЗ, ситуация отличается от пандемии коронавируса шестилетней давности: хантавирус не распространяется аналогично коронавирусам.

Ранее в Амстердаме с симптомами хантавируса госпитализировали бортпроводницу, контактировавшую во время перелета в Йоханнесбург с пассажиркой, которая позднее скончалась от инфекции.

В Аргентине число инфицированных хантавирусом превысило сотню человек, что стало абсолютным максимумом заболеваемости за последние десять лет.