    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
    7 мая 2026, 19:24 • Новости дня

    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест

    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест на два месяца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчину, сбившего насмерть на Большой Дорогомиловской улице в Москве актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест, сообщают информагентства.

    Мотоциклист, сбивший насмерть актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, отправлен под домашний арест сроком на два месяца, сообщает РИА «Новости»  из зала суда. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, отклонив ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

    «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда», – огласил свое решение судья.

    Смертельный наезд произошел во вторник на Большой Дорогомиловской улице. Погибшей была 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    Добромилова родилась в Москве в 1991 году, окончила Театральный колледж имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После учебы она работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность к ней пришла после главной роли в клипе HammAli & Navai «Девочка война».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Ксения Добромилова погибла 5 мая после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото на проезжей части.

    Рэпер Navai выразил соболезнования по поводу ее смерти. Позже в правоохранительных органах сообщили, что байкер, который сбил Добромилову, оказался трезв.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике
    Tекст: Дарья Григоренко

    Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, который приближался к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max уточнил: «Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Всего после полуночи 7 мая столицу атаковали 33 беспилотника.

    Ранее в четверг Собянин сообщил о третьем за последний час сбитом БПЛА на подлете к Москве.

    За ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских БПЛА.

    7 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее он сообщал о трех БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве.

    За ночь над Россией поразили 347 украинских беспилотников.

    7 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, утром в четверг сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве, позже там же уничтожили и третий дрон.

    7 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Автобус насмерть сбил женщину на стоянке в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы пешеход получила несовместимые с жизнью травмы после наезда автобуса на территории специализированной парковки, сообщили в Госавтоинспекции города.

    «По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Она проходила по территории автобусной стоянки.

    От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась прямо на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Варшавском шоссе столкнулись два рейсовых автобуса. На внешней стороне МКАД автобус и легковой автомобиль задавили пешехода.

    7 мая 2026, 10:46 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин уточнил в Max, что на месте падения обломков этих сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    Некоторое время назад градоначальник сообщал о сбитых трех БПЛА, через какое-то время – еще об одном.

    Напомним, в ночь со среды на четверг средства ПВО поразили 347 украинских беспилотников.

    7 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    7 мая 2026, 10:06 • Новости дня
    Подросток в Москве напал на мужчину с сумкой с 3,8 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве задержали несовершеннолетнего юношу, который по указанию кураторов из интернета напал на мужчину и попытался похитить почти 4 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жителя Москвы, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    Злоумышленник действовал по инструкциям кураторов и попытался отобрать у жертвы сумку с 3,8 млн рублей.

    Инцидент произошел в районе Филевский парк, где потерпевший планировал встретиться для обмена валюты. Предложение о выгодной сделке мужчина ранее нашел в одном из мессенджеров. Во время патрулирования полицейские заметили гражданина, который звал на помощь и убегал от молодого человека.

    «Там к нему подошел фигурант и сообщил, что прибыл на сделку, после чего они отошли в сторону, где злоумышленник распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и попытался отобрать сумку, в которой находилось 3,8 млн рублей. Пострадавший смог сориентироваться и убежать», – рассказали в ведомстве.

    На допросе подросток признался, что нашел работу через интернет. Для совершения преступления он приобрел сувенирные купюры, имитирующие доллары, и упаковал их в прозрачную папку.

    По заданию кураторов он должен был за вознаграждение похитить деньги и передать их сообщнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье подросток по указанию кураторов из мессенджера попытался поджечь магазин спецодежды. В Москве другой юноша под влиянием дистанционных мошенников выбросил из окна сумку с 40 тыс. долларов.

    7 мая 2026, 04:23 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    7 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили три беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого утром в четверг на подлете к Москве уничтожили пять дронов.

    7 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации восьми беспилотников, которые приближались к городу.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил он в своем канале в Max.

    Ранее Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике.

    В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    7 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    За ночь средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских беспилотников.

    7 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую погоду в Москве на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».

    Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.

    Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.

    По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.

    7 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Собянин сообщил о третьем за последний час сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последний час поразили три беспилотных летательных аппарата на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин отметил в Max, что на местах падения фрагментов этих беспилотников работают специалисты экстренных служб.

    Всего с полуночи на подлете к Москве уничтожено более 30 беспилотников.

    За ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских БПЛА.

