В котокафе Калининграда погибли 22 кошки

В котокафе Калининграда в результате коммунальной аварии погибли 22 кошки

Tекст: Тимур Шайдуллин

В калининградском котокафе на улице Генделя произошла трагедия – помещение залило горячей водой, в результате чего погибли 22 кошки, сообщает «ВКонтакте» группа зооприюта «Наши. Приют для кошек Натальи Шиховой». По словам представителей приюта, в кафе находились 33 кошки, из которых выжили лишь 11, причем двое животных находятся в тяжелом состоянии.

В сообщении говорится: «У нас трагедия. Котокафе залило кипятком. Наших котиков было 16, которых я вела, выжило пять, двое в тяжелом состоянии. Всего из 33 погибло 22 котика». Причиной, по предварительным данным, стал прорыв трубы горячего водоснабжения.

Ранее при пожаре в хозяйственном помещении в Нижнем Новгороде сгорели сотни собак. До этого в волгоградском частном приюте для собак погибли порядка 30 животных в результате масштабного пожара.

А в апреле при атаке дронов ВСУ на конную ферму в Запорожской области погибли 14 лошадей.