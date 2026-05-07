Предприятиям Ленобласти разослали фейки о мобилизации в огневые группы

Tекст: Ольга Иванова

Злоумышленники массово направляют компаниям региона фальшивые распоряжения от имени администрации губернатора, передает издание АиФ. В документах содержится требование выделить 10% сотрудников для участия в мобильных огневых группах. В правительстве региона назвали эти действия кампанией по социальной дестабилизации.

«Никаких директив о принудительном переводе сотрудников не существует», – подчеркнули в администрации губернатора. Власти уточнили, что набор в мобильные отряды осуществляется исключительно на добровольной основе.

В ближайшее время в Ленинградской области планируется создать еще 23 мобильные огневые группы. Региональное правительство оказывает поддержку в обеспечении этих подразделений необходимой техникой. Основной задачей таких формирований является охрана объектов критической инфраструктуры, включая защиту от атак беспилотных летательных аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб Ленинградской области принял решение о размещении дополнительных мобильных огневых групп на ключевых предприятиях. Власти региона планируют создать еще 54 таких подразделения.

В начале мая силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов на морской порт Приморск.