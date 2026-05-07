Путин отметил успехи «Ростеха» в гражданском производстве

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. На встрече Чемезов сообщил о заметном увеличении выручки компании от выпуска гражданской продукции, несмотря на текущие условия проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что рост объема производства гражданской продукции в таких условиях – это позитивный и важный результат.

«В условиях проведения СВО рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо», – заявил Путин.

Чемезов рассказал, что компания продолжает развивать гражданское направление и наращивать объемы выпускаемой продукции, что способствует диверсификации деятельности «Ростеха».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал выполнение гособоронзаказа основной задачей предприятий корпорации.

Президент Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех» соблюдать параметры импортозамещения при производстве самолетов.