    7 мая 2026, 14:45 • Новости дня

    Путин поручил «Ростеху» соблюдать параметры импортозамещения самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал от «Ростеха» при импортозамещении гражданских самолетов строго соблюдать изначальные технические характеристики новых моделей.

    Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что внесение существенных изменений в сертификат типа для самолета Ту-214 позволяет эксплуатировать его с новыми российскими системами, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, импортозамещение затронуло в первую очередь авионику и системы предупреждения столкновения, которые ранее изготавливались только одной американской компанией. Теперь эти системы производятся в России.

    «Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались», – заявил Владимир Путин.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заверил, что компания стремится к этому, однако создание новых систем с нуля требует времени.

    «Я понимаю. Все равно надо к этому стремиться», – подчеркнул Путин.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором завершении сертификации импортозамещенных самолетов МС-21 и Ил-114.

    Госкорпорация «Ростех» рассчитывает наладить ежегодный выпуск двадцати машин Ил-114-300 к 2030 году.

    7 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина

    Кремль усилил охрану Путина из-за угроз срыва парада на 9 мая

    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что усиление мер безопасности связано именно с заявлениями со стороны украинских властей, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «безусловно» принимаются дополнительные шаги для защиты президента на фоне угроз с Украины, намеревающейся вмешаться в проведение парада. Он подчеркнул, что для безопасности Путина «принимаются все необходимые меры», не раскрывая их конкретный характер в интересах государственной безопасности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    6 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили рост продаж отечественных «умных телевизоров» в России

    Эксперт Гогуа: Российские Smart TV сравнялись по качеству с мировыми брендами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост продаж умных телевизоров российских и белорусских брендов в России демонстрирует, что по качеству эти устройства сравнялись с мировыми лидерами, заявил эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.

    «То, что доля отечественных Smart TV так заметно выросла всего за пару лет – очень сильный сигнал для всей индустрии. Это значит, что потребитель перестал воспринимать российскую технику как временный компромисс, и сейчас устройства реально конкурентоспособны. Хороший интерфейс, нормальное железо, интеграция с онлайн-сервисами – все это уже работает на уровне мировых игроков», – отметил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    IT-эксперт Илья Костунов добавил, что рынок быстро перестроился после ухода корейских брендов, и это подтвердило потенциал локальных производителей. По его словам, покупатели теперь делают выбор не только из-за известного бренда, а исходя из функциональности, цены и доступности экосистемы.

    По информации «М.Видео», «Ситилинка» и Wildberries, в первом квартале 2026 года продажи Smart TV российских и белорусских брендов в России выросли на 10% по сравнению с прошлым годом и составили 2 млн устройств. Аналитики J’son and Partners Consulting отмечают, что за два года доля отечественных брендов увеличилась с 10,8% до 17,4%. При этом Smart TV заняли 93% российского рынка телевизоров, что соответствует примерно 61 млн устройств.

    После ухода Samsung и LG лидирующие позиции заняли китайские производители, такие как Hisense, TCL, Haier и BBK, а также российские бренды Dexp, Tuvio, «Яндекс ТВ-станция», Hartens, «Сбер», «Триколор» и Novex. Эксперты также отмечают, что Smart TV становятся все более привычной частью жизни: 80% владельцев используют их ежедневно, а все больше пользователей предпочитают видео по запросу традиционному телевещанию.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»

    Путин высоко оценил улучшенные характеристики нового вертолета «Ансат»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

    В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.

    Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.

    Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.

    7 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков спросил у журналистки CNN, кто такой «европейская разведка»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность западных сообщений о якобы готовящемся государственном перевороте, особенно ссылающихся на некие «европейские разведки».

    Песков заявил, что публикации западной прессы об опасности «государственного переворота в России», ссылающиеся на так называемую «европейскую разведку», едва ли заслуживают доверия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поинтересовался у журналистки CNN: «Кто такой «европейская разведка?» и заметил, что ему не известно о существовании такого источника.

    Песков также подчеркнул, что не читает материалы, опирающиеся на подобные источники, и не знакомился с обсуждаемой публикацией вне зависимости от ее релевантности.

    Западные СМИ в преддверии Дня Победы увеличивают число деструктивных публикаций, цель которых – раскачать информационную среду с помощью различных вбросов. Несколько изданий выступили с заявлениями о «неизбежности» переворота в России, основываясь на сомнительных источниках, несмотря на успехи российских войск на фронте и поражения формирований киевского режима.

    Пресс-секретарь президента России ранее призвал с осторожностью относиться к сообщениям прессы.

    6 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Кабмин увеличил размеры субсидий производителям электроники в ДФО и Арктике

    Кабмин на 10% увеличил субсидии производителям электроники на Дальнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Повышенный коэффициент при расчете федеральных субсидий для производителей электроники на Дальнем Востоке и в Арктике увеличен на десять процентов, сообщили в правительстве.

    На заседании правительства России председатель Михаил Мишустин объявил об увеличении на 10% специального повышенного коэффициента при предоставлении федеральных субсидий производителям электроники в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне, сообщает пресс-служба Кабмина.

    Премьер-министр подчеркнул, что для реализации этих мер в бюджете на ближайшие три года предусмотрено свыше 180 млрд рублей. По его словам, дополнительные средства направят на поддержку индустриальных проектов, в том числе связанных с созданием и модернизацией инфраструктуры промышленных парков и технопарков в сфере высоких технологий.

    Мишустин отметил, что повышенные коэффициенты распространяются на разные сферы, включая промышленность и сельское хозяйство, и направлены на развитие отдаленных регионов страны. Особое внимание уделяется поддержке территорий, находящихся вдали от европейской части России.

    Ранее Михаил Мишустин заявил о масштабной поддержке электронной промышленности России. Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ищет нестандартные подходы для развития отечественной микроэлектроники.

    До этого сообщалось, что объем производства в российской отрасли микроэлектроники за последние пять лет удвоился и достиг 3,4 трлн рублей, несмотря на внешние санкции.


    7 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн нового кроссовера для семейства Niva

    «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн крупного кроссовера для линейки Niva

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового кроссовера, который визуально напоминает ранее представленный прототип Т-134 и превосходит по размерам действующие Niva, говорится в базе данных Федерального института промышленной собственности.

    Заявка на патент была подана «АвтоВАЗом» в декабре 2025 года, а решение об одобрении было принято 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя в базе Федерального института промышленной собственности значится АО «АвтоВАЗ», отмечает РИА «Новости».

    Судя по изображениям, прилагаемым к патенту, новый кроссовер существенно больше существующих автомобилей семейства Niva. На принадлежность модели к этой линейке указывает характерная надпись на решетке радиатора. Новый автомобиль визуально схож с прототипом «Т-134», который компания показала президенту России Владимиру Путину в январе 2025 года во время визита в Самарскую область.

    «АвтоВАЗ» на данный момент является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и располагает заводами в Тольятти, Ижевске и Петербурге. В сентябре 2025 года компания начала выпускать автомобили Lada Iskra на новом предприятии в Петербурге. В модельную линейку бренда входят семь семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых машин, причем в апреле наибольшим спросом пользовались автомобили марки Lada – продано 31,8 тыс. экземпляров.

    Ранее «АвтоВАЗ» завершил установку автоматизированного оборудования для монтажа панорамной крыши на Lada Azimut. А до этого на автогиганте началась масштабная модернизация, основной акцент которой сделан на запуск производства нового кроссовера Lada Azimut и обновление линий Lada Niva.


    7 мая 2026, 10:35 • Новости дня
    Путин поздравил режиссера Бортко с 80-летним юбилеем

    Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравление народному артисту России, кинорежиссеру, сценаристу Владимиру Бортко с 80-летним юбилеем, подчеркнув его активную гражданскую позицию и значимый вклад в общественную деятельность.

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Владимира Бортко с 80-летием.

    В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил особое значение общественной работы Бортко и его деятельной гражданской позиции.

    «Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем... Особо отмечу Вашу деятельную гражданскую позицию, востребованную общественную работу, которой Вы уделяете большое внимание», – написал президент.

    В поздравлении президент подчеркнул, что Бортко посвятил себя кинематографу, а его фильмы получили высокое профессиональное и зрительское признание. Путин пожелал юбиляру здоровья и всего самого доброго.

    Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. В 1965 году окончил Киевский геологоразведочный техникум, а в 1974 году – режиссерский курс Киевского государственного института театрального искусства. Его курсовая работа «Роль» удостоилась приза на кинофестивале «Молодость-72».

    После выпуска Бортко работал на Киностудии имени Довженко, а с 1980 года стал режиссером-постановщиком киностудии «Ленфильм». Первой крупной работой стал фильм «Комиссия по расследованию» в 1978 году. Широкую известность ему принесла комедия «Блондинка за углом» (1982), а также драма «Единожды солгав...» (1987). Международное признание режиссеру принесла экранизация «Собачьего сердца» в 1988 году.

    Бортко известен как режиссер фильмов «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Афганский излом» и других.

    7 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин занимается подготовкой ко встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент готовится к предстоящим контактам 9 мая. Вы знаете, что будут зарубежные гости на праздновании 9 мая, которые приедут в Москву», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    «С ними будет целый ряд двусторонних встреч», – пояснил пресс-секретарь.

    По словам Пескова, в четверг помощник президента Юрий Ушаков проведет брифинг, посвященный международной части запланированных в День Победы мероприятий.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве на День Победы.

    7 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    «Ростех» создал поражающий любую цель беспилотник «Скальпель»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса, а также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня.

    Глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель», передает ТАСС. Аппарат оснащен Х-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.

    «В прошлом году создали новые беспилотники, барражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место», – сказал Чемезов на встрече с главой государства.

    Кроме того, руководитель Ростеха сообщил о начале поставок в Вооруженные силы России новой реактивной системы залпового огня «Сарма». Передача этой техники в войска стартовала в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде. Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство ударную беспилотную платформу «Скальпель». Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о разработке новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    7 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Объемы выпуска боевых самолетов в России за четыре года удвоились

    Объемы производства боевых самолетов в России удвоились с 2022 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем выпуска боевых самолетов в России за четыре года увеличился вдвое, поставки военной техники и боеприпасов также значительно выросли, говорится в материалах «Ростеха».

    Производство боевых самолетов в России удвоилось с 2022 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справку руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, подготовленную ко встрече с президентом Владимиром Путиным.

    В документах отмечается, что работы по развитию авиационной техники продолжаются: «Объёмы выпуска боевых самолетов с 2022 года выросли в два раза. При этом постоянно идут работы на перспективу», – говорится в материалах.

    Отдельно уделено внимание новым разработкам. В 2023 году Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация начали летные испытания истребителя Су-57 с двигателем пятого поколения. В материалах подчеркивается, что эта силовая установка отличается сниженным расходом топлива, возможностью сверхзвукового полета без форсажа и увеличенным сроком службы, что продлевает эксплуатацию двигателя по сравнению с предыдущими моделями.

    В справочных материалах также указано, что с начала спецоперации на Украине поставки вертолетов и легкобронированной техники выросли в два раза, поставки самоходных артиллерийских орудий увеличились в 13 раз, снарядов для ствольной артиллерии – в 10 раз, а танковых снарядов – в 50 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») завершила 2025 год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    Ранее «Ростех» передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С поколения 4++. Все переданные самолеты прошли необходимые наземные и летные заводские испытания перед отправкой в войска.

    7 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым подчеркнул значимость контроля за оборотом товаров и призвал устранить существующие недочеты в действующем механизме.

    Российский лидер обсудил функционирование механизмов контроля продукции с Сергеем Чемезовым, передает ТАСС.

    Во время беседы стороны затронули перспективы развития цифрового отслеживания товаров.

    «Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная система маркировки «Честный знак» приостановила реализацию крупной партии питьевой воды Baikal pearl. Ранее эта платформа заблокировала более миллиона нелегальных автомобильных шин в российских магазинах. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке детских игрушек и строительных материалов.

    7 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Новые мини-ракеты для «Панцирь-С» повысили эффективность борьбы с БПЛА

    «Ростех»: Новые мини-ракеты для «Панцирь-С» повысили эффективность борьбы с БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ЗРПК «Панцирь-С» получил новые малогабаритные боеприпасы, которые позволяют успешно поражать беспилотники и другие цели в ближней зоне, отметили в «Ростехе».

    Новые малогабаритные боеприпасы для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, включая беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится в докладе руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости».

    Комплексы и ракеты, в том числе новейшие мини-ракеты, регулярно поставляются заказчику в рамках государственного оборонного заказа. В материалах подчеркивается: «Это один из наиболее эффективных комплексов в своем классе. Он успешно сбивает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. А новые малогабаритные боеприпасы позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом современных крылатых ракет типа «Фламинго».

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» очень хорошим сигналом. До этого холдинг «Высокоточные комплексы» подтвердил высокую эффективность «Панциря» при отражении удара ракет ATACMS.

    7 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Чемезовым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с руководителем государственной корпорации Ростех Сергеем Чемезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Чемезов выступит у Путина с докладом, президент работает в Кремле, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «У него годовой отчет, и о стратегии компании тоже он будет докладывать. Поэтому сегодня состоится такая обстоятельная беседа», – добавил пресс-секретарь.

    Остальные же мероприятия у Путина в четверг носят непубличный характер.

    В прошлом году президент в встречи с главой Ростеха отмечал, что Boeing понесла издержки из-за разрыва сотрудничества с российским рынком и совместного производства.

    7 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Глава Ростеха рассказал Путину о технологии поиска людей с помощью ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении передовой технологии поиска пропавших людей и преступников с использованием искусственного интеллекта.

    В ходе встречи в Кремле Чемезов отметил, что дочернее предприятие госкорпорации активно развивает систему видеоаналитики на базе ИИ, передает РИА «Новости».

    Эта технология позволяет правоохранительным органам эффективно находить как преступников, так и пропавших граждан. По словам главы Ростеха, только в 2025 году благодаря новой системе в Новосибирской области удалось найти 120 пропавших детей.

    Президент положительно оценил работу системы. «Уже польза есть, хорошо», – сказал Путин.

    В феврале Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ.

    Ранее сообщалось, что врачи поставили более 2 млн диагнозов благодаря комплексу OneCell Ростеха.

    7 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Чемезов: Задача «Ростеха» – выполнение гособоронзаказа для приближения победы

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что приоритетом предприятий корпорации остается выполнение гособоронзаказа для приближения победы.

    Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Основной темой разговора стало выполнение гособоронзаказа и роль предприятий корпорации в достижении победы.

    «Выполнение гособоронзаказа для приближения победы – основная задача предприятий Ростеха», – заявил во время встречи Чемезов.

    Как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее Путин и Чемезов общались на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в январе этого года. В формате личной встречи до этого они обсуждали вопросы в июне 2025 года.

    На прошлых встречах глава «Ростеха» докладывал президенту о ходе исполнения гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Также поднималась тема увеличения производства гражданской продукции, в том числе изделий медицинского назначения.

    Ранее Сергей Чемезов заявил об отсутствии у госкорпорации цели заработать на спецоперации.

    До этого Чемезов отчитался о полном обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

