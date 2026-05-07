Путин поручил «Ростеху» соблюдать параметры импортозамещения самолетов

Tекст: Вера Басилая

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что внесение существенных изменений в сертификат типа для самолета Ту-214 позволяет эксплуатировать его с новыми российскими системами, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, импортозамещение затронуло в первую очередь авионику и системы предупреждения столкновения, которые ранее изготавливались только одной американской компанией. Теперь эти системы производятся в России.

«Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались», – заявил Владимир Путин.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заверил, что компания стремится к этому, однако создание новых систем с нуля требует времени.

«Я понимаю. Все равно надо к этому стремиться», – подчеркнул Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором завершении сертификации импортозамещенных самолетов МС-21 и Ил-114.

Госкорпорация «Ростех» рассчитывает наладить ежегодный выпуск двадцати машин Ил-114-300 к 2030 году.