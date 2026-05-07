Врач предупредил о риске заражения мышиной лихорадкой на даче

Врач Неронов: Мышиной лихорадкой можно заразиться на дачных участках

Tекст: Дарья Григоренко

Неронов подчеркнул, что заразиться этим вирусом можно не только в путешествии, но и на даче, где дикие грызуны являются основными переносчиками возбудителя, передает Газета.Ru.

По словам врача, заражение часто происходит при вдыхании пыли, содержащей выделения мышей, а также при контакте с загрязненными продуктами или водой. Особый риск появляется во время работ на садовых участках, в подвалах и сараях, особенно весной, когда популяции грызунов увеличиваются после снежной зимы.

Неронов отметил, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) относится к ведущим природно-очаговым вирусным заболеваниям в России и проявляет выраженную сезонность: основной пик приходится на лето и осень, однако первые случаи могут появиться уже весной. Вирус особенно часто встречается на западе России, где его переносчиком является рыжая полевка.

Врач добавил: «Раннее распознавание мышиной лихорадки принципиально важно, чтобы избежать тяжелых осложнений, связанных с поражением почек и сосудов». Симптомы могут появиться через одну-две недели после контакта с зараженной пылью: это резкое повышение температуры, головная боль, боли в пояснице и животе, сильная слабость, тошнота, рвота и уменьшение выделения мочи. В запущенных случаях возможны выраженные нарушения работы почек и кровоизлияния.

Для профилактики эпидемиологи советуют перед уборкой дачных построек тщательно проветривать помещения, увлажнять пыль, использовать перчатки и маску, не поднимать мусор сухим веником и не прикасаться голыми руками к следам жизнедеятельности грызунов. Рекомендуется хранить продукты в закрытой таре, убирать мусор и после работ тщательно мыть руки с мылом.

В понедельник во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом на круизном лайнере, еще пять случаев считаются подозрительными, трое пострадавших скончались.

