«Калашников» начал поставки новейших дронов «Куб-2» и «Куб-10»

ВС России получили новые барражирующие боеприпасы «Куб-2» и «Куб-10»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Концерн «Калашников» начал поставки новейших барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10» в войска. Информация об этом содержится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, сообщает РИА «Новости».

В материалах отмечается: «Расширяется линейка барражирующих боеприпасов семейства »Куб«. В 2025 году концерн »Калашников« начал поставки в войска беспилотников »Куб-2« и »Куб-10«».

Новые беспилотные боеприпасы отличаются друг от друга массой боевой части и дальностью применения. Они предназначены для поражения как подвижных, так и неподвижных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оружейный концерн завершил поставку возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» с гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания.

До этого концерн «Калашников» впервые продемонстрировал беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием. Предприятие отметило возможность взаимодействия этих дронов-разведчиков с управляемыми боеприпасами семейства «Куб».