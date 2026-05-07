Объемы выпуска боевых самолетов в России за четыре года удвоились

Объемы производства боевых самолетов в России удвоились с 2022 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Производство боевых самолетов в России удвоилось с 2022 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справку руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, подготовленную ко встрече с президентом Владимиром Путиным.

В документах отмечается, что работы по развитию авиационной техники продолжаются: «Объёмы выпуска боевых самолетов с 2022 года выросли в два раза. При этом постоянно идут работы на перспективу», – говорится в материалах.

Отдельно уделено внимание новым разработкам. В 2023 году Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация начали летные испытания истребителя Су-57 с двигателем пятого поколения. В материалах подчеркивается, что эта силовая установка отличается сниженным расходом топлива, возможностью сверхзвукового полета без форсажа и увеличенным сроком службы, что продлевает эксплуатацию двигателя по сравнению с предыдущими моделями.

В справочных материалах также указано, что с начала спецоперации на Украине поставки вертолетов и легкобронированной техники выросли в два раза, поставки самоходных артиллерийских орудий увеличились в 13 раз, снарядов для ствольной артиллерии – в 10 раз, а танковых снарядов – в 50 раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») завершила 2025 год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

Ранее «Ростех» передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С поколения 4++. Все переданные самолеты прошли необходимые наземные и летные заводские испытания перед отправкой в войска.