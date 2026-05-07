    7 мая 2026, 14:28 • Новости дня

    Президент Лаоса решил принять участие в праздновании Дня Победы в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили СМИ.

    Как пишет Vientiane Times со ссылкой на МИД страны, Сисулит возглавит делегацию своей страны и примет участие в праздновании 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    В министерстве иностранных дел Лаоса подчеркнули, что этот визит является отражением прочных и развивающихся отношений между Москвой и Вьентьяном. Там также отметили, что между странами давно налажено сотрудничество в таких сферах, как образование, оборона и торговля, а лидеры регулярно встречаются для укрепления стратегического партнерства.

    По информации Vientiane Times, визит президента Лаоса даст возможность провести переговоры на высоком уровне по вопросам дальнейшего углубления двусторонних связей и развития партнерства в приоритетных областях.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой ко встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.

    В марте этого года Тхонглун Сисулит был переизбран на должность президента Лаоса на пять лет. С 2021 года он занимает этот пост, а в январе был также избран на второй срок генеральным секретарем Центрального комитета правящей Народно-революционной партии Лаоса. По конституции страны, генеральный секретарь ЦК одновременно исполняет обязанности президента республики.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    6 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет, полученный из Украины, на сумму около 20 тысяч евро за восстановление линии электропередачи.

    Молдавия получила счет от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты на сумму около 20 тыс. евро, что примерно соответствует 1,7 млн рублей. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что Кишинев намерен отправить этот счет России по дипломатическим каналам, сообщает молдавский портал Newsmaker.

    Жунгиету сообщил, что счет был получен от коллег из украинского «Укрэнерго», а точная сумма составляет около 20 тыс. евро или примерно 500 тыс. молдавских леев. Он также отметил: «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена».

    Министр обвинил российскую сторону в причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего возникла необходимость проведения ремонтных работ. До момента, пока не будут получены средства от России, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит нужную сумму из собственных резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

    Ранее, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. Позже власти Молдавии ввели жесткие ограничения на использование электроэнергии, обязав отключать эскалаторы, витрины и сокращать внутреннее освещение в зданиях.


    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    6 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рубль показал рост по отношению к китайскому юаню после сообщений Министерства финансов о возвращении к операциям в рамках бюджетного правила.

    В среду на торгах Московской биржи рубль продемонстрировал укрепление к юаню, передает «Интерфакс». Позитивная динамика наблюдалась на фоне заявлений Минфина о возобновлении операций по бюджетному правилу, причем рост произошел вопреки сильному падению стоимости нефти.

    К 19.00 мск курс юаня снизился на 10,7 копейки. В результате китайская валюта подешевела до отметки 10,9455 рубля.

    Банк России также скорректировал официальные курсы основных валют на 7 мая. Доллар подешевел на 12,02 копейки и составил 75,2246 рубля, а курс евро снизился на 28,63 копейки, опустившись до 88,06 рубля. Регулятор принял это решение на основе данных биржевых торгов и межбанковских операций внебиржевого рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов возобновило покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Глава ведомства Антон Силуанов призвал изменить базовую цену нефти для обеспечения устойчивости бюджета.

    7 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    7 мая 2026, 12:57 • Новости дня

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за стартовавшей в республике избирательной кампании.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в Российскую Федерацию он уведомил президента России Владимира Путина о невозможности участия в мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    По словам главы армянского правительства, его отсутствие связано с началом избирательной кампании в республике перед парламентскими выборами, которые пройдут в июне.

    Политолог Илья Ухов заявил, что  молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России внес в Госдуму законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

    Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», – сказано в пояснительной записке.

    Проектом также предлагается предоставить МВД право определять перечень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и не подпадают под квоты на выдачу разрешений на работу при въезде в Россию по визе.

    Кроме того, МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда иностранцы с временным пребыванием смогут работать вне региона выдачи разрешения на работу.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    7 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    7 мая 2026, 11:29 • Новости дня

    Tекст: Вера Басилая

    Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что инициатива о перемирии в честь Дня Победы была поддержана президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля.

    По словам Захаровой, эта инициатива вызвала нервную и истеричную реакцию у украинского руководства, а Владимир Зеленский в Ереване попытался принизить значение предложения и намекал на возможные удары дронами по параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что Зеленский в Ереване озвучил с трибуны террористические угрозы в адрес празднования 9 Мая в Москве.

    Официальный представитель МИД отдельно отметила, что по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая.

    «Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», – заявила она.

    Захарова напомнила, что Россия уже сталкивалась с нарушением перемирий со стороны Киева, которые ранее объявлялись украинским руководством. Она отметила, что Банковая неоднократно нарушала свои же заявления о прекращении огня.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что объявление Зеленским «перемирия» с 5 на 6 мая объясняется попыткой перебить российскую инициативу и тяжелым положением ВСУ на фронте. Она также добавила, что киевским властям необходима передышка для перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям и террористическим актам.

    Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

    В ответ советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе соблюдать режим прекращения огня.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    6 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    6 мая 2026, 18:14 • Новости дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На рейсах «Аэрофлота» теперь разрешено провозить не более двух пауэрбанков в ручной клади, запрещается их зарядка и размещение вне определенных мест, сообщили в авиакомпании.

    Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в политику перевозки пауэрбанков на всех рейсах. Теперь пассажирам разрешено провозить не более двух внешних аккумуляторов исключительно в салоне воздушного судна в составе ручной клади, при этом использование устройств для зарядки запрещено на протяжении всего полета, а также во время руления, взлета и посадки, передает РИА «Новости».

    В сообщении компании отмечается: «Пауэрбанки перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна... одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков». Дополнительно указывается, что размещение аккумуляторов разрешено лишь в кармане или под сидением кресла.

    Если содержание лития в аккумуляторе превышает два грамма, но не больше восьми граммов, перевозка возможна только при согласовании с авиакомпанией. В случае если показатель лития более восьми граммов и мощность превышает 160 Втч, такие устройства пассажирам брать с собой запрещено, а их транспортировка может осуществляться исключительно как опасный груз через грузовой терминал аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация авиатранспорта 27 марта изменила правила провоза пауэрбанков.

    Ранее Росавиация не поддержала полный запрет пауэрбанков в самолетах. До этого авиакомпания «Победа», которая принадлежит группе «Аэрофлот», запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без использования наушников.


    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность представительств МВД России в Таджикистане и МВД Таджикистана в России позволит сократить сроки проверки мигрантов на причастность к преступлениям, снизить террористические риски и минимизировать поток криминала, проникающего в Россию под видом иностранной рабочей силы, заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения о создании представительств органов внутренних дел и миграции в Душанбе и Москве.

    «Главная задача сотрудничества России и Таджикистана по линии МВД и миграционного контроля – это обмен информацией, проверка прибывающих на наличие судимостей или уголовного преследования», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Спикер назвал инициативу полезной для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России. «Совместная работа Москвы и Душанбе позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину», – детализировал он.

    «Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья», – добавил собеседник. Он напомнил, что в террористических и экстремистских ячейках, действующих на территории России, нередко состоят граждане Таджикистана.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии представительств МВД друг у друга. Также, в Москве будут работать сотрудники таджикского министерства труда, миграции и занятости.

    Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также в сфере миграции, пишет ТАСС.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что ранее подобное сотрудничество Москвы и Душанбе уже осуществлялось. «Таджикские силовики оперативно реагировали на задержания подозреваемых в ваххабизме в России, выезжая в их родные села для выяснения обстоятельств радикализации и профилактической работы с семьями», – отмечается в сообщении.

    Политолог Сергей Колясников указал в своем Telegram-канале, что таджикский УБОП уже работал в России, и при задержании исламских радикалов в России сразу сообщал об этом на родину. После чего местные правоохранители проводили работу с родственниками задержанных. «Очень надеюсь, что данный законопроект – это возрождение описанного выше успешного опыта», – отметил блогер.

    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    6 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона.

    Соответствующий указ был подписан сегодня, сообщила пресс-служба в Max. «Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин», – говорится в публикации.

    Вместе с тем правительству поручено продолжить выполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    В среду полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина как временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане большим спектром задач.

