«Ростех»: Новые мини-ракеты для «Панцирь-С» повысили эффективность борьбы с БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новые малогабаритные боеприпасы для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, включая беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится в докладе руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости».

Комплексы и ракеты, в том числе новейшие мини-ракеты, регулярно поставляются заказчику в рамках государственного оборонного заказа. В материалах подчеркивается: «Это один из наиболее эффективных комплексов в своем классе. Он успешно сбивает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. А новые малогабаритные боеприпасы позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом современных крылатых ракет типа «Фламинго».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» очень хорошим сигналом. До этого холдинг «Высокоточные комплексы» подтвердил высокую эффективность «Панциря» при отражении удара ракет ATACMS.