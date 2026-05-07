    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    7 мая 2026, 14:27 • Новости дня

    Новые мини-ракеты для «Панцирь-С» повысили эффективность борьбы с БПЛА

    «Ростех»: Новые мини-ракеты для «Панцирь-С» повысили эффективность борьбы с БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ЗРПК «Панцирь-С» получил новые малогабаритные боеприпасы, которые позволяют успешно поражать беспилотники и другие цели в ближней зоне, отметили в «Ростехе».

    Новые малогабаритные боеприпасы для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, включая беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится в докладе руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости».

    Комплексы и ракеты, в том числе новейшие мини-ракеты, регулярно поставляются заказчику в рамках государственного оборонного заказа. В материалах подчеркивается: «Это один из наиболее эффективных комплексов в своем классе. Он успешно сбивает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. А новые малогабаритные боеприпасы позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом современных крылатых ракет типа «Фламинго».

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» очень хорошим сигналом. До этого холдинг «Высокоточные комплексы» подтвердил высокую эффективность «Панциря» при отражении удара ракет ATACMS.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    6 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана и возможную транспортировку запасов из Ирана, сообщают американские СМИ.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.

    По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.


    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили рост продаж отечественных «умных телевизоров» в России

    Эксперт Гогуа: Российские Smart TV сравнялись по качеству с мировыми брендами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост продаж умных телевизоров российских и белорусских брендов в России демонстрирует, что по качеству эти устройства сравнялись с мировыми лидерами, заявил эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.

    «То, что доля отечественных Smart TV так заметно выросла всего за пару лет – очень сильный сигнал для всей индустрии. Это значит, что потребитель перестал воспринимать российскую технику как временный компромисс, и сейчас устройства реально конкурентоспособны. Хороший интерфейс, нормальное железо, интеграция с онлайн-сервисами – все это уже работает на уровне мировых игроков», – отметил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    IT-эксперт Илья Костунов добавил, что рынок быстро перестроился после ухода корейских брендов, и это подтвердило потенциал локальных производителей. По его словам, покупатели теперь делают выбор не только из-за известного бренда, а исходя из функциональности, цены и доступности экосистемы.

    По информации «М.Видео», «Ситилинка» и Wildberries, в первом квартале 2026 года продажи Smart TV российских и белорусских брендов в России выросли на 10% по сравнению с прошлым годом и составили 2 млн устройств. Аналитики J’son and Partners Consulting отмечают, что за два года доля отечественных брендов увеличилась с 10,8% до 17,4%. При этом Smart TV заняли 93% российского рынка телевизоров, что соответствует примерно 61 млн устройств.

    После ухода Samsung и LG лидирующие позиции заняли китайские производители, такие как Hisense, TCL, Haier и BBK, а также российские бренды Dexp, Tuvio, «Яндекс ТВ-станция», Hartens, «Сбер», «Триколор» и Novex. Эксперты также отмечают, что Smart TV становятся все более привычной частью жизни: 80% владельцев используют их ежедневно, а все больше пользователей предпочитают видео по запросу традиционному телевещанию.

    7 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»

    Путин высоко оценил улучшенные характеристики нового вертолета «Ансат»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

    В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.

    Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.

    Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.

    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Американский самолет зафиксирован над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    6 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Кабмин увеличил размеры субсидий производителям электроники в ДФО и Арктике

    Кабмин на 10% увеличил субсидии производителям электроники на Дальнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Повышенный коэффициент при расчете федеральных субсидий для производителей электроники на Дальнем Востоке и в Арктике увеличен на десять процентов, сообщили в правительстве.

    На заседании правительства России председатель Михаил Мишустин объявил об увеличении на 10% специального повышенного коэффициента при предоставлении федеральных субсидий производителям электроники в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне, сообщает пресс-служба Кабмина.

    Премьер-министр подчеркнул, что для реализации этих мер в бюджете на ближайшие три года предусмотрено свыше 180 млрд рублей. По его словам, дополнительные средства направят на поддержку индустриальных проектов, в том числе связанных с созданием и модернизацией инфраструктуры промышленных парков и технопарков в сфере высоких технологий.

    Мишустин отметил, что повышенные коэффициенты распространяются на разные сферы, включая промышленность и сельское хозяйство, и направлены на развитие отдаленных регионов страны. Особое внимание уделяется поддержке территорий, находящихся вдали от европейской части России.

    Ранее Михаил Мишустин заявил о масштабной поддержке электронной промышленности России. Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ищет нестандартные подходы для развития отечественной микроэлектроники.

    До этого сообщалось, что объем производства в российской отрасли микроэлектроники за последние пять лет удвоился и достиг 3,4 трлн рублей, несмотря на внешние санкции.


    6 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Батальон ВСУ «Варта» уличили в военных преступлениях

    Силовики выявили военные преступления батальона ВСУ «Варта»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие батальона ВСУ «Варта» причастны к обстрелам гражданских и инфраструктуры в приграничных районах Курской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 419-го отдельного батальона беспилотных систем «Варта» Вооружённых сил Украины причастны к военным преступлениям против гражданских лиц в приграничных районах Курской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

    Источник уточнил: «419-й отдельный батальон беспилотных систем »Варта«, действующий на сумском направлении, причастен к целому ряду военных преступлений. Националисты с одобрения командования наносят удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры курского приграничья».

    По его словам, атаки осуществляются осознанно и поддерживаются командованием подразделения. Российские силовики подчеркивают, что удары наносятся по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, что квалифицируется как военные преступления.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о наличии доказательств геноцида со стороны ВСУ против жителей Донбасса. До этого пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений.

    7 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» представил дронопорты для БПЛА-перехватчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для размещения, обслуживания и автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков, сообщил заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

    Савицкий заявил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал разработку специальных дронопортов для эксплуатации и обслуживания беспилотников-перехватчиков, передает ТАСС.

    «Размещение парка БПЛА-перехватчиков на базе специальных дронопортов позволяет сократить время реакции и повысить эффективность применения и обслуживания БПЛА-перехватчиков за счет автоматизации процессов их запуска, посадки и обслуживания», – заявил Савицкий.

    Он также отметил, что у «Алмаз-Антея» уже есть ряд уникальных разработок – это сами дронопорты, а также решения по их интеграции в системы безопасности различных объектов. По словам Савицкого, такие комплексы будут использоваться для защиты критической инфраструктуры и способны повысить уровень автоматизации в системе безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» представил макеты специальных дронопортов на выставке NAIS 2024.

    Позже предприятие запатентовало вооруженный стрелковым комплексом беспилотник-перехватчик.

    Правительство России официально включило дроны-перехватчики в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    7 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    TWZ: ВВС США вернули в строй списанный бомбардировщик B-1B Lancer

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные восстановили находившийся на хранении стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, который провел почти два года на техническом обслуживании на кладбище авиационной техники в пустыне Аризоны.

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки завершили масштабный процесс восстановления бомбардировщика B-1B Lancer, передает The War Zone.

    Машина с серийным номером 86-0115 покинула авиабазу Тинкер в штате Оклахома после ремонта и отправилась к месту несения службы в Техас.

    Самолет находился на хранении с 2021 года. Для возвращения бомбардировщика в строй более 200 специалистов заменили свыше 500 деталей. Обновленный борт получил имя Apocalypse II и заменил другую машину, ремонт которой оказался слишком сложным.

    «Анализ показал, что восстановление самолета с хранения AMARG можно выполнить быстрее, с меньшими затратами и рисками, чем продолжение проекта ремонта компанией Boeing», – заявили представители американских ВВС.

    Возвращение бомбардировщика связано с решением продлить срок службы парка B-1B как минимум до 2037 года. Американские военные планируют инвестировать 342 млн долларов в модернизацию оставшихся 44 машин этого типа.

    В 2024 году в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

    В ходе войны с Ираном в начале апреля пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над территорией Ирана.

    7 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн нового кроссовера для семейства Niva

    «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн крупного кроссовера для линейки Niva

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового кроссовера, который визуально напоминает ранее представленный прототип Т-134 и превосходит по размерам действующие Niva, говорится в базе данных Федерального института промышленной собственности.

    Заявка на патент была подана «АвтоВАЗом» в декабре 2025 года, а решение об одобрении было принято 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя в базе Федерального института промышленной собственности значится АО «АвтоВАЗ», отмечает РИА «Новости».

    Судя по изображениям, прилагаемым к патенту, новый кроссовер существенно больше существующих автомобилей семейства Niva. На принадлежность модели к этой линейке указывает характерная надпись на решетке радиатора. Новый автомобиль визуально схож с прототипом «Т-134», который компания показала президенту России Владимиру Путину в январе 2025 года во время визита в Самарскую область.

    «АвтоВАЗ» на данный момент является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и располагает заводами в Тольятти, Ижевске и Петербурге. В сентябре 2025 года компания начала выпускать автомобили Lada Iskra на новом предприятии в Петербурге. В модельную линейку бренда входят семь семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых машин, причем в апреле наибольшим спросом пользовались автомобили марки Lada – продано 31,8 тыс. экземпляров.

    Ранее «АвтоВАЗ» завершил установку автоматизированного оборудования для монтажа панорамной крыши на Lada Azimut. А до этого на автогиганте началась масштабная модернизация, основной акцент которой сделан на запуск производства нового кроссовера Lada Azimut и обновление линий Lada Niva.


    7 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    TWZ сообщил о ракетных учениях США, Японии и Филиппин в проливе Лусон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Японии, США и Филиппин в ходе учений Balikatan применили различные противокорабельные ракеты и потопили списанный корабль в проливе Лусон.

    Учения с боевыми пусками ракет прошли сегодня в стратегически важном проливе Лусон, сообщает TWZ.

    В маневрах приняли участие военные Японии, Филиппин и США. В ходе учений был потоплен списанный корабль филиппинского флота BRP Quezon, ранее служивший в ВМС США и имевший водоизмещение 890 тонн.

    Мишень находилась примерно в 80 км от побережья острова Лусон, где проходила кампания по боевой стрельбе SINKEX. Учения начались с запуска высокоточного реактивного снаряда GMLRS с платформы HIMARS американской армии. Далее по цели были применены противокорабельные ракеты NMESIS морской пехоты США и южнокорейские ракеты C-Star с филиппинских фрегатов, а также японские береговые комплексы Type 88, впервые применённые вне Японии.

    По данным источника, японские ракеты поразили корпус корабля. В учениях также была задействована система ПВО MADIS морской пехоты США для прикрытия от дронов. Филиппинские истребители FA-50 и A-29 Super Tucano не успели применить боеприпасы, так как мишень быстро затонула после попадания ракет.

    Учения Balikatan ежегодно проводятся для отработки взаимодействия армий США и Филиппин. В этом году в них впервые столь заметно участвовали японские силы – на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепления союзов США и Японии. По словам представителя филиппинских военных, завтра ожидается новая серия боевых стрельб по другой мишени, в которых примет участие ВВС Филиппин.

    Пролив Лусон, разделяющий Тайвань и Филиппины и имеющий ширину около 350 км, остается важнейшим маршрутом для военно-морских сил и торгового флота, а также вероятной ареной боевых действий в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии работает над тем, чтобы Силы самообороны страны принимали полноценное участие в ежегодных учениях США и Филиппин «Баликатан».

    В 2025 году у побережья Филиппин списанный корвет BRP Miguel Malvar времен Второй мировой войны затонул незадолго до начала американо-филиппинских учений «Баликатан-2025».

    В мае 2026 года армия США впервые с территории филиппинского острова Лусон из наземного комплекса Typhon запустила крылатую ракету Tomahawk во время учений, вызвав резкую критику Китая.

    7 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Gulfstream IV Швеции третий день кружил над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд кружит над Черным морем, следует из полетных данных.

    Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд патрулирует воздушное пространство над Черным морем, сообщает РИА «Новости».

    По данным полетных трекеров, самолет вылетел из Бухареста около 9.00 по московскому времени и после выхода к восточной части Черного моря развернулся примерно в 220 километрах от Сочи, начав совершать петлеобразные маневры.

    Ранее этот же самолет летал по аналогичной траектории во вторник и среду: пятый мая его миссия длилась 6 часов 30 минут, а на следующий день – порядка семи часов. На момент публикации самолет сохраняет скорость около 800 километров в час на высоте почти 11,8 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции выполнял круговые маневры над нейтральными водами Черного моря.

    Шведский самолет-разведчик Gulfstream IV ВВС страны совершил разведывательный полет вдоль границы России и Финляндии.

    Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix ВВС Италии подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем.

    7 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Объемы выпуска боевых самолетов в России за четыре года удвоились

    Объемы производства боевых самолетов в России удвоились с 2022 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем выпуска боевых самолетов в России за четыре года увеличился вдвое, поставки военной техники и боеприпасов также значительно выросли, говорится в материалах «Ростеха».

    Производство боевых самолетов в России удвоилось с 2022 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справку руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, подготовленную ко встрече с президентом Владимиром Путиным.

    В документах отмечается, что работы по развитию авиационной техники продолжаются: «Объёмы выпуска боевых самолетов с 2022 года выросли в два раза. При этом постоянно идут работы на перспективу», – говорится в материалах.

    Отдельно уделено внимание новым разработкам. В 2023 году Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация начали летные испытания истребителя Су-57 с двигателем пятого поколения. В материалах подчеркивается, что эта силовая установка отличается сниженным расходом топлива, возможностью сверхзвукового полета без форсажа и увеличенным сроком службы, что продлевает эксплуатацию двигателя по сравнению с предыдущими моделями.

    В справочных материалах также указано, что с начала спецоперации на Украине поставки вертолетов и легкобронированной техники выросли в два раза, поставки самоходных артиллерийских орудий увеличились в 13 раз, снарядов для ствольной артиллерии – в 10 раз, а танковых снарядов – в 50 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») завершила 2025 год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    Ранее «Ростех» передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С поколения 4++. Все переданные самолеты прошли необходимые наземные и летные заводские испытания перед отправкой в войска.

    7 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Истребители Румынии вылетали на перехват дрона у границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушные силы Румынии подняли в четверг в воздух два истребителя F-16 из-за захода беспилотника в воздушное пространство страны в районе Килия у границы с Украиной, сообщает пресс-служба румынского минобороны.

    Воздушные силы Румынии подняли два истребителя F-16 из-за проникновения беспилотника в воздушное пространство страны у границы с Украиной, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел рано утром в четверг в районе населенного пункта Килия. Как заявили в министерстве обороны Румынии, системы мониторинга зафиксировали движение дрона над территорией Украины, который затем на короткое время вошел в румынское воздушное пространство.

    В ведомстве подчеркнули, что в 08:37 по московскому времени два истребителя F-16 были подняты с авиабазы Фетешты для патрулирования. Беспилотник быстро покинул румынское небо, однако инцидент вызвал оперативную реакцию военных. Ранее в субботу в том же районе также фиксировалось кратковременное проникновение дрона, что стало причиной аналогичного вылета.

    Власти страны оперативно предупредили жителей северной части уезда Тулча с помощью системы оповещения RO-Alert.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния ночью в субботу поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов в районе Килии.

    Осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома и электрический столб в румынском городе Галац без жертв и пострадавших.

    Румынское минобороны сообщило о пересечении беспилотником воздушного пространства страны с территории Украины в ночь на пятницу.

    7 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин поручил «Ростеху» соблюдать параметры импортозамещения самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал от «Ростеха» при импортозамещении гражданских самолетов строго соблюдать изначальные технические характеристики новых моделей.

    Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что внесение существенных изменений в сертификат типа для самолета Ту-214 позволяет эксплуатировать его с новыми российскими системами, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, импортозамещение затронуло в первую очередь авионику и системы предупреждения столкновения, которые ранее изготавливались только одной американской компанией. Теперь эти системы производятся в России.

    «Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались», – заявил Владимир Путин.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заверил, что компания стремится к этому, однако создание новых систем с нуля требует времени.

    «Я понимаю. Все равно надо к этому стремиться», – подчеркнул Путин.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором завершении сертификации импортозамещенных самолетов МС-21 и Ил-114.

    Госкорпорация «Ростех» рассчитывает наладить ежегодный выпуск двадцати машин Ил-114-300 к 2030 году.

