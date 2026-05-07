Глава МИД Китая описал идеальные отношения с США древней цитатой

Tекст: Дарья Григоренко

Ван И, описывая идеальные отношения между Китаем и США, процитировал древнекитайский текст «Ли цзи», отметив: «Все вещи развиваются вместе и не препятствуют друг другу». Эта мысль прозвучала на встрече Ван И с делегацией американских конгрессменов во главе с сенатором-республиканцем Стивом Дэйнсом, которая прошла в четверг в Пекине, передает РИА «Новости».

Ван И подчеркнул, что несмотря на разные взгляды, Китай и США должны стремиться к гармонии и быть партнерами, а не противниками. Дипломат добавил, что Пекин надеется на объективный и рациональный подход Вашингтона, а также на искреннее уважение к основным интересам Китая.

Министр отметил, что отношения между двумя странами оказывают влияние на стабильность мирового порядка. Он подчеркнул, что политика Китая по отношению к США остается последовательной: обе державы должны строить отношения на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

По мнению Ван И, это позволит найти верный путь для крупномасштабных международных отношений и укрепить мир и стабильность во всем мире.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит планировался на конец марта, но был перенесён из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Трамп сообщил, что Си Цзиньпин подтвердил отсутствие поставок оружия Ирану.