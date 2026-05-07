Ритейлеры заявили о сохранении закупок российских овощей в 2026 году

Ритейлеры заявили о сохранении 90% доли отечественных овощей на прилавках

Tекст: Тимур Шайдуллин

Крупные российские розничные сети не сокращали закупки отечественных овощей, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей ритейлеров.

По их данным, на полках магазинов сохраняется высокая доля продукции местных производителей: доля российских картофеля, свеклы и моркови в продаже составляет около 90%.

В пресс-службе сети «Магнит» заявили: «В 2026 году “Магнит” не снижал объемы закупок картофеля российских производителей: он занимает доминирующую долю в продажах сети – порядка 90%. Аналогичная ситуация с импортной составляющей в продажах других овощей. Например, в апреле 2026 года доля продаж отечественной свеклы и моркови в натуральном выражении приблизилась к 90% от общего объема реализации, а доля капусты превышает этот показатель».

В компании также отметили, что растет сотрудничество с отечественными аграриями – объемы закупок по прямым контрактам в 2025 году увеличились на 9%, достигнув 231 тыс. тонн. В X5 также подтвердили отсутствие сокращения закупок российских овощей.

Сеть «Вкусвилл» сообщила, что с момента основания работает в основном с российскими поставщиками всех продуктовых категорий. В компании подчеркнули приоритет локальной продукции, особенно в сезон, и указали, что импортные овощи и фрукты покупают только при отсутствии российских аналогов или в межсезонье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ФАС заявила о снижении цен на продукты в регионах России, при этом самые большие скидки зафиксированы на помидоры, творог, картофель и лук.

Ранее аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) отмечал, что в шести категориях, включая морковь, капусту, свеклу, рис, говядину и подсолнечное масло, товары продавались с отрицательной наценкой.

До этого стало известно, что овощи «борщевого набора» в торговых сетях в конце 2025 года подешевели на 28%.