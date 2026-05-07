Захарова поддержала решение Китая блокировать исполнение санкций США

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    7 мая 2026, 14:25 • Новости дня

    Захарова: Россия поддерживает решение Китая блокировать исполнение санкций США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддерживает решение Китая заблокировать исполнение односторонних санкций США против китайских компаний, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что Россия осуждает подобные односторонние ограничения и считает их нелегитимными, передает РИА «Новости».

    «Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций (США)», – сказала дипломат.

    Напомним, КНР ввела запрет на соблюдение санкций США против пяти нефтяных компаний.

    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    6 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет, полученный из Украины, на сумму около 20 тысяч евро за восстановление линии электропередачи.

    Молдавия получила счет от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты на сумму около 20 тыс. евро, что примерно соответствует 1,7 млн рублей. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что Кишинев намерен отправить этот счет России по дипломатическим каналам, сообщает молдавский портал Newsmaker.

    Жунгиету сообщил, что счет был получен от коллег из украинского «Укрэнерго», а точная сумма составляет около 20 тыс. евро или примерно 500 тыс. молдавских леев. Он также отметил: «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена».

    Министр обвинил российскую сторону в причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего возникла необходимость проведения ремонтных работ. До момента, пока не будут получены средства от России, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит нужную сумму из собственных резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

    Ранее, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. Позже власти Молдавии ввели жесткие ограничения на использование электроэнергии, обязав отключать эскалаторы, витрины и сокращать внутреннее освещение в зданиях.


    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рубль показал рост по отношению к китайскому юаню после сообщений Министерства финансов о возвращении к операциям в рамках бюджетного правила.

    В среду на торгах Московской биржи рубль продемонстрировал укрепление к юаню, передает «Интерфакс». Позитивная динамика наблюдалась на фоне заявлений Минфина о возобновлении операций по бюджетному правилу, причем рост произошел вопреки сильному падению стоимости нефти.

    К 19.00 мск курс юаня снизился на 10,7 копейки. В результате китайская валюта подешевела до отметки 10,9455 рубля.

    Банк России также скорректировал официальные курсы основных валют на 7 мая. Доллар подешевел на 12,02 копейки и составил 75,2246 рубля, а курс евро снизился на 28,63 копейки, опустившись до 88,06 рубля. Регулятор принял это решение на основе данных биржевых торгов и межбанковских операций внебиржевого рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов возобновило покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Глава ведомства Антон Силуанов призвал изменить базовую цену нефти для обеспечения устойчивости бюджета.

    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России внес в Госдуму законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

    Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», – сказано в пояснительной записке.

    Проектом также предлагается предоставить МВД право определять перечень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и не подпадают под квоты на выдачу разрешений на работу при въезде в Россию по визе.

    Кроме того, МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда иностранцы с временным пребыванием смогут работать вне региона выдачи разрешения на работу.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    7 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
    Tекст: Вера Басилая

    Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что инициатива о перемирии в честь Дня Победы была поддержана президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля.

    По словам Захаровой, эта инициатива вызвала нервную и истеричную реакцию у украинского руководства, а Владимир Зеленский в Ереване попытался принизить значение предложения и намекал на возможные удары дронами по параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что Зеленский в Ереване озвучил с трибуны террористические угрозы в адрес празднования 9 Мая в Москве.

    Официальный представитель МИД отдельно отметила, что по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая.

    «Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», – заявила она.

    Захарова напомнила, что Россия уже сталкивалась с нарушением перемирий со стороны Киева, которые ранее объявлялись украинским руководством. Она отметила, что Банковая неоднократно нарушала свои же заявления о прекращении огня.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что объявление Зеленским «перемирия» с 5 на 6 мая объясняется попыткой перебить российскую инициативу и тяжелым положением ВСУ на фронте. Она также добавила, что киевским властям необходима передышка для перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям и террористическим актам.

    Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

    В ответ советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе соблюдать режим прекращения огня.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    6 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков на рейсах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На рейсах «Аэрофлота» теперь разрешено провозить не более двух пауэрбанков в ручной клади, запрещается их зарядка и размещение вне определенных мест, сообщили в авиакомпании.

    Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в политику перевозки пауэрбанков на всех рейсах. Теперь пассажирам разрешено провозить не более двух внешних аккумуляторов исключительно в салоне воздушного судна в составе ручной клади, при этом использование устройств для зарядки запрещено на протяжении всего полета, а также во время руления, взлета и посадки, передает РИА «Новости».

    В сообщении компании отмечается: «Пауэрбанки перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна... одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков». Дополнительно указывается, что размещение аккумуляторов разрешено лишь в кармане или под сидением кресла.

    Если содержание лития в аккумуляторе превышает два грамма, но не больше восьми граммов, перевозка возможна только при согласовании с авиакомпанией. В случае если показатель лития более восьми граммов и мощность превышает 160 Втч, такие устройства пассажирам брать с собой запрещено, а их транспортировка может осуществляться исключительно как опасный груз через грузовой терминал аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация авиатранспорта 27 марта изменила правила провоза пауэрбанков.

    Ранее Росавиация не поддержала полный запрет пауэрбанков в самолетах. До этого авиакомпания «Победа», которая принадлежит группе «Аэрофлот», запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без использования наушников.


    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов
    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность представительств МВД России в Таджикистане и МВД Таджикистана в России позволит сократить сроки проверки мигрантов на причастность к преступлениям, снизить террористические риски и минимизировать поток криминала, проникающего в Россию под видом иностранной рабочей силы, заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения о создании представительств органов внутренних дел и миграции в Душанбе и Москве.

    «Главная задача сотрудничества России и Таджикистана по линии МВД и миграционного контроля – это обмен информацией, проверка прибывающих на наличие судимостей или уголовного преследования», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Спикер назвал инициативу полезной для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России. «Совместная работа Москвы и Душанбе позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину», – детализировал он.

    «Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья», – добавил собеседник. Он напомнил, что в террористических и экстремистских ячейках, действующих на территории России, нередко состоят граждане Таджикистана.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии представительств МВД друг у друга. Также, в Москве будут работать сотрудники таджикского министерства труда, миграции и занятости.

    Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также в сфере миграции, пишет ТАСС.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что ранее подобное сотрудничество Москвы и Душанбе уже осуществлялось. «Таджикские силовики оперативно реагировали на задержания подозреваемых в ваххабизме в России, выезжая в их родные села для выяснения обстоятельств радикализации и профилактической работы с семьями», – отмечается в сообщении.

    Политолог Сергей Колясников указал в своем Telegram-канале, что таджикский УБОП уже работал в России, и при задержании исламских радикалов в России сразу сообщал об этом на родину. После чего местные правоохранители проводили работу с родственниками задержанных. «Очень надеюсь, что данный законопроект – это возрождение описанного выше успешного опыта», – отметил блогер.

    7 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    Tекст: Антон Антонов

    США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    В тексте утверждается, что радикальные движения могут получить доступ к новейшим видам вооружений, передает РИА «Новости».

    «Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией», – говорится в документе.

    Помимо высокотехнологичных дронов, создатели стратегии опасаются доступа боевиков к ядерному оружию. Также среди ключевых рисков названы возможное формирование альянсов между различными экстремистскими группировками и налаживание сотрудничества между целыми государствами и преступными картелями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма.

    Напомним, что США и страны Запада сами неоднократно поддерживали террористические группировки, например, в Сирии.

    6 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона.

    Соответствующий указ был подписан сегодня, сообщила пресс-служба в Max. «Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин», – говорится в публикации.

    Вместе с тем правительству поручено продолжить выполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    В среду полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина как временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане большим спектром задач.

    6 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Экс-замполпреда в СКФО Рамазанов стал врио председателя правительства Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магомед Рамазанов назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Дагестана, сообщила пресс-служба главы региона.

    «Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова», – говорится в сообщении пресс-службы в Max.

    До этого Рамазанов был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

    Напомним, в среду врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана.

    6 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Жданова: «Игра со спичками» обернется Европе суровыми «условиями на земле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся милитаризация Европы и поддержка Украины со стороны Евросоюза похожи на «игру со спичками», заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    «Европейцам, видимо, нравится играть со спичками (провоцировать РФ на ответные военные меры – прим. ВЗГЛЯД) – иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», – отметила Жданова, передает ТАСС.

    По ее словам, такой курс приведет к тому, что противникам России придется столкнуться с «более суровыми условиями на земле».

    Жданова подчеркнула, что европейцы, вероятно, намеренно провоцируют Россию на ответные военные меры, иначе они бы выбрали путь деэскалации и снижения военной опасности. Она также отметила, что чем дольше продолжаются попытки вовлечь Россию в военную конфронтацию и запугать российское общество, тем тяжелее окажутся последствия для инициаторов подобных действий.

    По мнению Ждановой, нынешняя стратегия западных стран не способствует урегулированию конфликта, а лишь усугубляет его первопричины. Она напомнила, что Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только при условии отказа от антироссийской линии.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    6 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Эксперт Гогуа: Российские Smart TV сравнялись по качеству с мировыми брендами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост продаж умных телевизоров российских и белорусских брендов в России демонстрирует, что по качеству эти устройства сравнялись с мировыми лидерами, заявил эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.

    «То, что доля отечественных Smart TV так заметно выросла всего за пару лет – очень сильный сигнал для всей индустрии. Это значит, что потребитель перестал воспринимать российскую технику как временный компромисс, и сейчас устройства реально конкурентоспособны. Хороший интерфейс, нормальное железо, интеграция с онлайн-сервисами – все это уже работает на уровне мировых игроков», – отметил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    IT-эксперт Илья Костунов добавил, что рынок быстро перестроился после ухода корейских брендов, и это подтвердило потенциал локальных производителей. По его словам, покупатели теперь делают выбор не только из-за известного бренда, а исходя из функциональности, цены и доступности экосистемы.

    По информации «М.Видео», «Ситилинка» и Wildberries, в первом квартале 2026 года продажи Smart TV российских и белорусских брендов в России выросли на 10% по сравнению с прошлым годом и составили 2 млн устройств. Аналитики J’son and Partners Consulting отмечают, что за два года доля отечественных брендов увеличилась с 10,8% до 17,4%. При этом Smart TV заняли 93% российского рынка телевизоров, что соответствует примерно 61 млн устройств.

    После ухода Samsung и LG лидирующие позиции заняли китайские производители, такие как Hisense, TCL, Haier и BBK, а также российские бренды Dexp, Tuvio, «Яндекс ТВ-станция», Hartens, «Сбер», «Триколор» и Novex. Эксперты также отмечают, что Smart TV становятся все более привычной частью жизни: 80% владельцев используют их ежедневно, а все больше пользователей предпочитают видео по запросу традиционному телевещанию.

    6 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Семьям погибших при атаке БПЛА на Чебоксары выплатят по 1,5 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семьи погибших в результате атаки беспилотников на Чебоксары 5 мая получат единовременное пособие в размере 1,5 млн рублей.

    Пострадавшие граждане получат выплаты от 313 тыс. до 627 тыс. рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью, уточняется в документах, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

    «(Выплачивается) единовременное пособие членам семей <…> граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта <…> в размере 1 567 500 рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», – сказано в документе.

    Накануне ВСУ совершили удар по Чебоксарам с применением ракет и беспилотников. СК завел дело о теракте после удара ВСУ по гражданским объектам Чувашии.

    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады. Ранения получили 35 человек, двое погибли.

    6 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Украинцы попытались сорвать работу российского павильона на биеннале в Венеции

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинских активисток устроила акцию протеста у российского павильона на биеннале в Венеции, пытаясь отговорить посетителей от входа.

    Около десятка человек собрались у здания, чтобы помешать работе экспозиции, передает РИА «Новости». Три девушки с плакатами скандировали антироссийские лозунги, пытаясь на английском и итальянском языках убедить гостей отказаться от посещения выставки.

    Здание охраняет оцепление итальянских карабинеров в специальной экипировке. Правоохранители наблюдают за ситуацией, но не вмешиваются в действия протестующих. Тем временем аккредитованные гости свободно проходят внутрь, где ранее с успехом прошла презентация нового проекта.

    Россия впервые с 2022 года принимает участие в Биеннале, представляя программу перформансов «Дерево укоренено в небе». В создании проекта участвовали авторы из разных стран, включая государства Латинской Америки. С 5 по 8 мая вход в павильон осуществляется только по специальным приглашениям.

    Начиная с 9 мая и до закрытия выставки в ноябре, ознакомиться с проектом смогут все желающие. При этом само историческое здание останется закрытым для посещения: проект представят в виде фильма, транслируемого на большом видеоэкране, установленном перед входом.

    Ранее киевский режим потребовал от организаторов Венецианской биеннале запретить участие российской делегации.

    Позже Еврокомиссия лишила выставку финансовой поддержки в размере двух миллионов евро.

    Затем европейские власти обвинили итальянскую сторону в неуважении ценностей Евросоюза из-за возвращения Москвы на мероприятие.

    6 мая 2026, 16:04 • Новости дня
    Кабмин утвердил новую концепцию развития ж/д перевозок до 2035 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти одобрили стратегию, предусматривающую покупку до 7 тыс. поездов и рост объема пассажирских перевозок не менее чем на 15%, сообщается на сайте правительства.

    Распоряжение о принятии Концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении до 2035 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Новый документ заменяет действующую с 2014 года концепцию и предусматривает формирование единого подхода к решению ключевых вопросов в сфере пригородных перевозок.

    В сообщении подчеркивается: «Концепция разработана взамен аналогичного документа, действующего с середины 2014 года, и позволит сформировать единый системный подход к решению актуальных задач в сфере железнодорожного пригородного сообщения». К концу 2035 года планируется закупить до 7 тыс. единиц подвижного состава, а объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении должен увеличиться не менее чем на 15%.

    Одним из приоритетов станет цифровизация услуг: будет обеспечена стопроцентная возможность продажи билетов в электронном виде, при этом не менее половины проездных документов оформят через единый транспортный документ. Необходимость актуализации концепции поручил обеспечить Президент по итогам заседания Президиума Госсовета, где обсуждали развитие общественного транспорта.

    До этого Правительство России утвердило десятилетнюю концепцию научно-технологического развития транспортной отрасли. Ранее Кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники.


