«Единая Россия» подвела итоги развития инфраструктуры сельских территорий

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала о новых инициативах по улучшению жизни на селе, реализуемых партией «Единая Россия».
«По инициативе партии реализуется программа социальной газификации, позволяющая бесплатно подводить газ к границам участков; на начало 2026 года уже заключено более 1,7 млн договоров, а свыше 1,1 млн домовладений полностью подключены к голубому топливу. С 2024 года программу расширили на садовые товарищества (СНТ), сделав доступной для миллионов дачников», – рассказала депутат Юлия Оглоблина, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По поручению президента инициатива стала бессрочной и теперь охватывает больницы и школы. Оглоблина подчеркнула критическую важность этого решения для сельской медицины. Кроме того, в стране активно формируется новая система подготовки кадров для аграрного сектора.
Сейчас в России открыто более тысячи агроклассов, где учатся свыше 16 тыс. детей, а к 2030 году их число планируют довести до 18 тыс. В рамках проекта предусмотрены доплаты педагогам и финансирование ремонта помещений. Также в малых городах работают около 20 тыс. центров «Точка роста».
Особое внимание уделяется поддержке ветеранов СВО через совместную программу «Земля добра». Около двух тыс. бойцов узнали о перспективах в сельском хозяйстве, а свыше 200 человек уже прошли переобучение. Минсельхоз запустил грант «Агромотиватор», по которому можно получить до семи млн рублей.
В этом году заработал профильный Центр поддержки ветеранов, помогающий освоить профессию оператора агродронов. Дополнительно правительство выделит 85,2 млрд рублей на ремонт региональных и местных дорог в течение трех лет.