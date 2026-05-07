  • Новость часаЗахарова: Мерц опозорил Германию
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
    Минцифры: В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    7 мая 2026, 13:32 • Новости дня

    Песков спросил у журналистки CNN, кто такой «европейская разведка»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность западных сообщений о якобы готовящемся государственном перевороте, особенно ссылающихся на некие «европейские разведки».

    Песков заявил, что публикации западной прессы об опасности «государственного переворота в России», ссылающиеся на так называемую «европейскую разведку», едва ли заслуживают доверия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поинтересовался у журналистки CNN: «Кто такой «европейская разведка?» и заметил, что ему не известно о существовании такого источника.

    Песков также подчеркнул, что не читает материалы, опирающиеся на подобные источники, и не знакомился с обсуждаемой публикацией вне зависимости от ее релевантности.

    Западные СМИ в преддверии Дня Победы увеличивают число деструктивных публикаций, цель которых – раскачать информационную среду с помощью различных вбросов. Несколько изданий выступили с заявлениями о «неизбежности» переворота в России, основываясь на сомнительных источниках, несмотря на успехи российских войск на фронте и поражения формирований киевского режима.

    Пресс-секретарь президента России ранее призвал с осторожностью относиться к сообщениям прессы.

    5 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Новый судовой двигатель КамАЗа успешно заменил на флоте моторы Volvo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественный производитель грузовиков успешно адаптировал современный 13-литровый мотор для водного транспорта, полностью заместив на рынке популярные агрегаты компании Volvo Penta.

    Глава государства Владимир Путин обсудил перспективы машиностроения на встрече с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным, передает РИА «Новости». Руководитель предприятия доложил об успешном завершении адаптации обновленного 13-литрового двигателя поколения К5 для использования на флоте.

    «В прошлом году мы провели «оморячивание», то есть для использования на судах этого 13-литрового мотора. В основном Volvo Penta в мире используется, мы замещение сделали», – сказал Когогин. Владимир Путин в ответ выразил уверенность, что новейшая разработка окажется крайне востребованной.

    «Я думаю, что это будет очень востребовано», – ответил Путин.

    Кроме того, руководитель компании напомнил о недавнем 50-летии выпуска первого грузовика марки. К этой дате завод полностью модернизировал производство мостов, создав сверхнадежную деталь. По словам Когогина, новая балка успешно выдержала 4,5 млн циклов испытаний, превысив норматив почти в два раза без малейших признаков износа.

    «Здорово, Сергей Анатольевич», – отреагировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России оценил управление современной моделью отечественного большегруза К5. Глава государства отметил значительное увеличение налоговых отчислений автоконцерна в бюджет страны. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров запустил новый завод предприятия по производству мостов для грузовиков.

    Комментарии (11)
    4 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о назначении начальника экспертного управления президента Дениса Агафонова официальным представителем страны по делам ведущих индустриальных государств.

    Владимир Путин официально сменил представителя страны по связям с лидерами стран «Группу двадцати», передает РИА «Новости».

    Документ о кадровых перестановках уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой», – говорится в тексте распоряжения.

    Известно, что ранее этот ответственный пост занимала Светлана Лукаш. Новое решение вступило в законную силу в день подписания, 4 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Светлана Лукаш сообщила о необходимости реформирования формата «Группу двадцати». В декабре российская делегация высоко оценила результаты первой встречи шерп в Вашингтоне. Весной она отмечала ожидание Белым домом участия всех лидеров в будущем саммите.

    Комментарии (5)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Политолог Шеслер: Украина не собиралась соблюдать «режим тишины» Зеленского

    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»
    @ REUTERS/Remo Casilli

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    Комментарии (2)
    5 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин высоко оценил сотрудничество «КамАЗа» с российскими военными

    Путин похвалил «КамАЗ» за привлечение спецназа к разработке военных автомобилей

    Путин высоко оценил сотрудничество «КамАЗа» с российскими военными
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным в Кремле отметил, что компания поступает правильно, советуясь с военнослужащими при разработке военных машин.

    Путин на встрече с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным отметил правильность подхода компании, которая при разработке военных автомобилей консультируется с действующими военнослужащими, сообщается на сайте Кремля

    По словам главы государства, это способствует созданию более эффективной техники для армии.

    Путин указал на важность военной линейки «КамАЗа» и выразил одобрение тому, что компания прислушивается к мнению бойцов.

    «У нас вместимость машины – десять человек, она не взрывается при обстрелах артиллерии.  Я говорю (сотрудникам): каждый ваш труд, выпущенный автомобиль – десять жизней наших солдат», – заявил Когогин.

    Путин согласился с этим комментарием, кратко подтвердив: «Точно».

    Гендиректор «КамАЗа» также сообщил, что при разработке техники специалисты предприятия консультируются с офицерами сил специальных операций.

    «Там сильные ребята, они знают, что им нужно. Очень хорошо», – похвалил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что «КамАЗ» смог повысить налоговые отчисления в бюджет. Компания сохранила высокий уровень производства даже в условиях сложной ситуации в автопроме.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    Эксперт Григорьев: Киевский режим не выполняет никакие соглашения о прекращении огня

    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все
    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Комментарии (7)
    4 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года создать межведомственную рабочую группу для координации развития и применения ядерных технологий в медицине.

    Решение принято после участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.

    «В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины…», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля

    В состав рабочей группы войдут представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства образования и науки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом», а также Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

    Ранее Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Глава «КамАЗа» доложил Путину о работе завода после ухода Daimler

    Когогин рассказал Путину, как «КамАЗ» сохранил производство без западных компонентов

    Tекст: Вера Басилая

    После прекращения сотрудничества с иностранными партнерами, включая Daimler, «КамАЗ» сохранил стабильную работу и полностью удержал компонентную базу, выполнив импортозамещение, сообщил глава предприятия Сергей Когогин.

    Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» продолжил бесперебойную работу после завершения сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе Daimler, рассказал глава предприятия Сергей Когогин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, «КамАЗ» не останавливался ни на один день, попрощался с европейскими партнерами и продолжил свою деятельность.

    Когогин отметил, что 2022 год стал для компании серьезным испытанием из-за резкой переориентации целей и задач, однако локализация производства была начата еще до спецоперации на Украине. Он подчеркнул важность сохранения работоспособности предприятия и всей компонентной базы в условиях прекращения сотрудничества с зарубежными компаниями.

    Ранее немецкому концерну Daimler Truck принадлежало 15% акций «КамАЗа», но этот пакет был выкуплен российской компанией. Когогин отдельно подчеркнул, что при расставании с партнерами стороны «пожали друг другу руки» и договорились продолжить сотрудничество при изменении ситуации.

    Глава «КамАЗа» сообщил, что компания полностью сохранила компонентную базу. Он добавил, что за два месяца предприятие освоило выпуск около 240 новых деталей, необходимых для производства двигателей, и успешно справилось с этой задачей.

    Правительство России внесло немецкую компанию Daimler Truck AG в санкционный список.

    Генеральный директор предприятия Сергей Когогин усомнился в необходимости возвращения автоконцерна Mercedes-Benz на отечественный рынок.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин рассказал, что ему понравился грузовик «КамАЗа» К5

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во время рабочей встречи в Кремле с главой «КамАЗ» Сергеем Когогиным поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью флагманского отечественного большегруза.

    Российский лидер провел в Кремле встречу с генеральным директором предприятия Сергеем Когогиным, передает РИА «Новости». Руководитель автогиганта доложил о развитии новой серии грузовых автомобилей и поинтересовался личными впечатлениями президента от машины.

    «К5 – Вы, как я знаю, водитель этого автомобиля. Надеюсь, что Вам понравилось», – сказал Когогин. Президент ответил утвердительно, подтвердив, что грузовик ему понравился.

    «Понравилось», – ответил Путин.

    Актуальный модельный ряд К5 включает в себя пять основных семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое направление состоит из нескольких модификаций, для которых разработаны различные комплектации под конкретные требования заказчиков и условия эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил рост налоговых отчислений компании «КамАЗ» в бюджет страны.

    В Татарстане Денис Мантуров запустил новый завод по производству мостов для автомобилей поколения К5.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал советоваться с избирателями и показывать результаты работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатом на пост главы Мордовии Артемом Здуновым заявил о важности работы с избирателями.

    «Надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    Президент поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин отметил рост налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил, что «КамАЗ» смог повысить налоговые отчисления в бюджет даже в условиях сложной ситуации в автопроме.

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении налоговых отчислений компании «КамАЗ» в бюджет страны, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, даже значительно увеличены отчисления во все уровни бюджетной системы, налоговые отчисления увеличились от «КамАЗа», – заявил Путин.

    Путин также подчеркнул, что автомобильная промышленность сталкивается с серьезными вызовами, но «Камаз» демонстрирует способность преодолевать их, сохраняя и развивая производство.

    Встреча президента с Когогиным прошла во вторник в Кремле.

    Предыдущая личная встреча главы государства с Когогиным прошла в начале декабря 2025 года на церемонии вручения государственных наград.

    В формате рабочей беседы они общались в конце 2019 года во время поездки Путина в Татарстан.Тогда обсуждались вопросы модернизации компании и подготовки кадров при участии главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

    Чистый убыток «Камаза» по РСБУ за 2025 год достиг 37 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о непобедимости адмирала Ушакова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения.

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, сообщается на сайте Кремля. Это заявление прозвучало во время встречи главы государства с руководителем Мордовии Артемом Здуновым.

    Здунов рассказал, что в Херсонской области недавно был открыт бюст адмирала Ушакова. Он отметил, что морской командир одерживал там знаковые победы, и подчеркнул: «Мы стараемся довести это до ребят».

    В ответ Путин уточнил: «И ни одного сражения не проиграл».

    Министр обороны Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в Санкт-Петербурге.

    Российские школьники обсудили пример непобедимого флотоводца на занятиях «Разговоры о важном».

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Первышов заявил о росте экспорта продукции Тамбовской области в Китай

    Первышов сообщил о рекордном урожае и увеличении экспорта в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Тамбовская область увеличила экспорт сельхозпродукции в Китай и страны Ближнего Востока, а также поставила рекорд по сбору зерна в прошлом году, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Первышов сообщил Путину о значительном росте экспорта продукции в Китай и арабские страны, следует из сообщения на сайте Кремля. Он отметил, что регион активно занимается поставками халяльной продукции и птицы, а позиции на этих рынках продолжают укрепляться.

    Первышов добавил, что область переходит к глубокой переработке сельхозпродукции и отходит от практики продажи сырья, делая ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Глава региона подчеркнул, что такие меры позволят не только удержать, но и увеличить объемы экспорта.

    По его словам, в прошлом году в Тамбовской области собрано 5,8 млн тонн зерна, что стало абсолютным рекордом для региона. Кроме того, Тамбовская область заняла первое место в России по урожаю кукурузы, а также удерживает второе место по производству муки. Первышов выразил уверенность, что благодаря поддержке федеральных властей и Минсельхоза достигнутые успехи будут развиваться и в дальнейшем.

    До этого Первышов сообщал об экспорте 70% произведенной в регионе сельхозпродукции в Китай и страны ближнего зарубежья.

    Также губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту России Владимиру Путину о полном погашении коммерческого кредита регионом.

    Напомним, президент Владимир Путин провел встречу с главой Тамбовской области и обратил внимание на снижение темпов ввода жилья в регионе.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными, прошедших 25 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Кремля.

    В официальном канале Кремля в Max говорится, что «правительству, в частности, поручено утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, включая подготовку профессиональных кадров, материальное и технологическое обеспечение».

    Ранее Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере. 16 марта правительство утвердило список 300 важных для экономики профессий.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Первышов рассказал Путину о ежемесячных встречах с ветеранами СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов спецоперации или членов их семей.

    Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лично раз в месяц проводит встречи с ветеранами спецоперации или членами их семей, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы и получать обратную связь.

    «Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей... И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, вместе со мной ведут этот прием, то есть они видят свой вопрос, забирают его и сопровождают либо ветерана, либо членов семьи, и уже совершенно другую реакцию мы получаем», – заявил Первышов.

    Он также рассказал, что власти региона активно работают с ветеранами в рамках кадровой программы «Герои Тамбовщины». По его словам, многие участники спецоперации либо возвращаются на свои прежние рабочие места, либо после сдачи экзаменов и тестов начинают службу на государственных и муниципальных должностях.

    Особое внимание глава региона уделил вдове Героя России Артура Лапшина – Ольге Лапшиной, которая после консультации с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой была назначена детским омбудсменом в области. Первышов подчеркнул, что уже сейчас тамбовские бойцы работают на различных должностях, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Он добавил, что по мере возвращения основной части ветеранов их будут встречать коллеги, которые уже интегрированы в систему.

    Ранее Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов спецоперации к работе в органах власти.

    Путин отметил способность бывших военных повысить эффективность муниципальных структур.

    Комментарии (0)
    Главное
    Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ