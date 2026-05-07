Песков заявил о курсе стран Европы на конфронтацию

Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

Психолог Тамурова объяснила преимущества и недостатки спонтанного отдыха

Tекст: Татьяна Косолапова

С марта этого года по май число спонтанных путешествий по России возросло на 11%, передает Lenta.ru. Больше всего таких туристов замечено в Чеченской Республике, Хабаровском крае и Оренбургской области.

«Спонтанные путешествия могут давать человеку не только яркие эмоции, но и важный психологический эффект восстановления. Исследования показывают, что склонность к спонтанным поездкам связана с поиском новизны и более высоким уровнем sensation seeking (поиска острых ощущений) – потребностью в стимуляции, впечатлениях и неожиданности. Для таких людей внезапный отдых часто воспринимается как свобода от рутины и способ быстро переключиться из режима контроля в режим живого переживания», – говорит Тамурова.

С психологической точки зрения, как отмечает эксперт, у спонтанного отдыха есть ряд преимуществ. Он способен снижать ощущение рутины и «застревания» в повседневности, усиливать чувство автономии и делать впечатления более яркими и субъективно насыщенными. Кроме того, если поездка не была заранее идеализирована, человек реже сравнивает реальность с завышенными ожиданиями и потому может воспринимать свой опыт более позитивно. В этом смысле спонтанность иногда помогает избежать разочарования, которое возникает при слишком жестко спланированном сценарии отдыха.

«Но у такого формата есть и обратная сторона. Неопределенность, быстрая смена обстановки и необходимость постоянно принимать решения могут повышать тревожность и когнитивную нагрузку, особенно у людей, которым важны предсказуемость и контроль. Для них спонтанная поездка способна превратиться не в отдых, а в стрессовую адаптацию к новым условиям», – предупреждает специалист.

Поэтому, как отмечает она, психологический эффект во многом зависит не только от самого путешествия, но и от индивидуальных особенностей личности. Спонтанность также влияет на качество отдыха, но неоднозначно. С одной стороны, новизна и отсутствие давления ожиданий могут усиливать удовольствие и субъективное чувство свободы. С другой стороны, исследования туристического стресса показывают, что неопределенность и необходимость постоянно адаптироваться могут снижать удовлетворенность поездкой, особенно если человек испытывает напряжение и ощущение потери контроля.

«Спонтанность улучшает отдых тогда, когда она переживается как легкость, а не как хаос. Поэтому самый психологически устойчивый вариант – не абсолютная спонтанность, а ее мягкая форма: минимум базового плана, но максимум свободы внутри него. Такая поездка сохраняет и ощущение новизны, и чувство безопасности», – заключила Тамурова.

Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что в путешествии человек не отдыхает, потому что нагрузка на нервную систему во время поездки не снижается. Он призвал не путать развлечение и отдых, и планировать свой отпуск таким образом, чтобы в нем была комбинация ресурсных активностей.