Песков сообщил о большом интересе к акции «Бессмертный полк» за рубежом

Песков: За рубежом проявляют огромный интерес к акции «Бессмертный полк»

««Бессмертный полк» будет в ином формате, я бы сказал так: в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к «Бессмертному полку»», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что в этом году мероприятие в России будет реализовано в электронном виде, а регионы смогут самостоятельно определять способ и время проведения шествия 9 мая.

6 мая в Токио прошла акция «Бессмертный полк». Кроме того, посольство России в Японии вывело на фасад исторические фото ко Дню Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 мая шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане в Корее.

Ранее сообщалось, что в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».