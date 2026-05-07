Кремль объяснил отключения мобильной связи приоритетом безопасности россиян

Песков назвал отключения связи в городах необходимостью для защиты граждан

Tекст: Вера Басилая

Путин во время обсуждения ограничений связи подчеркнул необходимость своевременного информирования населения и бесперебойной работы жизненно важных систем, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с временным отключением мобильной связи в ряде городов России.

По его словам, глава государства недавно на совещании с членами правительства особо отметил важность обеспечения работы критически значимых инфраструктур даже при ограничениях связи.

Песков уточнил, что меры по ограничению мобильной связи принимаются исключительно для обеспечения безопасности граждан.

Он подчеркнул, что приоритет – это защита россиян, и все ограничения соответствуют действующему законодательству.

Отвечая на вопрос о мерах поддержки для бизнеса в связи с отключениями мобильной связи в Москве и Петербурге, Песков сообщил, что таких мер сейчас не планируется. «Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается», – сказал Песков.

Минцифры сообщило о временном ограничении доступа к сотовым сетям в Москве на День Победы. В ведомстве уточняли, что подобные шаги принимаются только при возникновении непосредственных угроз и направлены на защиту населения.

