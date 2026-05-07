Tекст: Вера Басилая

Функционеры сегодняшнего киевского режима в своей русофобии могли бы привлечь к уголовной ответственности даже Михаила Булгакова за его произведения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова обратила внимание на зарегистрированный 22 апреля в Верховной раде Украины законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за «украинофобию».

Представитель МИД подчеркнула, что автор законопроекта, депутат Николай Книжицкий, предлагает считать украинофобией «унижение национальной чести и достоинства, публичное отрицание права украинской нации на самоопределение, оправдание ассимиляции украинского народа, а также публичное неуважение к этнокультурным особенностям в литературных и художественных произведениях». Дипломат отметила, что будь Булгаков жив, его бы «точно привлекли» по этому закону за строки в романе «Белая гвардия», где, по ее словам, описаны такие деятели, как Книжицкий.

Захарова также добавила, что подобная законодательная инициатива используется как инструмент для ужесточения репрессивных мер против русских и русскоговорящих на Украине. Она считает, что права этих людей, в том числе право на жизнь, давно нарушаются киевским режимом. По словам Захаровой, предлагаемые меры включают штрафы и лишение свободы до восьми лет.

По мнению Захаровой, если этот закон будет принят, то в первую очередь ответственность по нему должен понести сам Владимир Зеленский и его окружение, которые, по ее словам, «уничтожили многое украинское». Она также заявила, что законопроект о «украинофобии» не запрещает другие формы дискриминации, а лишь усиливает внутренние противоречия на Украине.

