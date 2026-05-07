    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    7 мая 2026, 12:18 • Новости дня

    Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике

    Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, который приближался к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max уточнил: «Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Всего после полуночи 7 мая столицу атаковали 33 беспилотника.

    Ранее в четверг Собянин сообщил о третьем за последний час сбитом БПЛА на подлете к Москве.

    За ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских БПЛА.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    7 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее он сообщал о трех БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве.

    За ночь над Россией поразили 347 украинских беспилотников.

    7 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
    Собянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, утром в четверг сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве, позже там же уничтожили и третий дрон.

    6 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Грозу, град и кратковременные дожди предсказали синоптики в Москве 7 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице 7 мая ожидаются гроза с градом и кратковременные осадки, но не во всех районах города сохранится теплая погода до плюс 27 градусов.

    Гроза с градом и кратковременный дождь ожидаются 7 мая в Москве, но осадки пройдут не по всей территории города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилу Паршину.

    Специалист отметила: «Гроза с градом и кратковременный дождь пройдут в четверг в столице, но не по всей ее территории, однако температура воздуха остается теплой до плюс 27 градусов».

    По словам Паршиной, теплую погоду в Москве сохраняет циклон, пришедший из районов Прибалтики и севера Белоруссии. Этот циклон будет влиять на погоду до конца дня, удерживая столицу в теплой воздушной массе. Тем не менее, атмосферные явления принесут кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.

    Синоптик добавила, что уже 8 мая циклон сместится восточнее Москвы и окажется над Нижним Новгородом. В этот день в Москве ожидается похолодание примерно на 6 градусов, а также сохранятся дожди и местами возможны грозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года.

    Синоптики предупредили о резком похолодании с ливнями, которое продлится все праздничные выходные. Власти объявили предупреждение о потенциально опасной погоде из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра в Москве и Подмосковье.

    7 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    7 мая 2026, 04:23 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    7 мая 2026, 10:46 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника
    На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин уточнил в Max, что на месте падения обломков этих сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    Некоторое время назад градоначальник сообщал о сбитых трех БПЛА, через какое-то время – еще об одном.

    Напомним, в ночь со среды на четверг средства ПВО поразили 347 украинских беспилотников.

    7 мая 2026, 10:06 • Новости дня
    Подросток в Москве напал на мужчину с сумкой с 3,8 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве задержали несовершеннолетнего юношу, который по указанию кураторов из интернета напал на мужчину и попытался похитить почти 4 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жителя Москвы, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    Злоумышленник действовал по инструкциям кураторов и попытался отобрать у жертвы сумку с 3,8 млн рублей.

    Инцидент произошел в районе Филевский парк, где потерпевший планировал встретиться для обмена валюты. Предложение о выгодной сделке мужчина ранее нашел в одном из мессенджеров. Во время патрулирования полицейские заметили гражданина, который звал на помощь и убегал от молодого человека.

    «Там к нему подошел фигурант и сообщил, что прибыл на сделку, после чего они отошли в сторону, где злоумышленник распылил потерпевшему в лицо содержимое перцового баллончика и попытался отобрать сумку, в которой находилось 3,8 млн рублей. Пострадавший смог сориентироваться и убежать», – рассказали в ведомстве.

    На допросе подросток признался, что нашел работу через интернет. Для совершения преступления он приобрел сувенирные купюры, имитирующие доллары, и упаковал их в прозрачную папку.

    По заданию кураторов он должен был за вознаграждение похитить деньги и передать их сообщнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье подросток по указанию кураторов из мессенджера попытался поджечь магазин спецодежды. В Москве другой юноша под влиянием дистанционных мошенников выбросил из окна сумку с 40 тыс. долларов.

    7 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили три беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого утром в четверг на подлете к Москве уничтожили пять дронов.

    7 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Автобус насмерть сбил женщину на стоянке в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы пешеход получила несовместимые с жизнью травмы после наезда автобуса на территории специализированной парковки, сообщили в Госавтоинспекции города.

    «По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Она проходила по территории автобусной стоянки.

    От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась прямо на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Варшавском шоссе столкнулись два рейсовых автобуса. На внешней стороне МКАД автобус и легковой автомобиль задавили пешехода.

    7 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре спрогнозировали дождливую погоду в Москве на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приуроченные к 9 Мая праздничные мероприятия в столице пройдут на фоне облачности и небольших осадков из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в столице на День Победы поднимется лишь до 15 градусов, пояснила Паршина РИА «Новости».

    Накануне праздника в город придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ощутимое похолодание.

    Ранее пресса публиковала противоречивые данные о возможной жаре до 25 градусов или сильных ливнях при температуре около девяти градусов. Эксперт отметила, что подобные расхождения вызваны разными подходами метеорологов к моделированию синоптических процессов.

    По оценкам Гидрометцентра, похолодание задержится в городе на несколько дней. Специалист напомнила, что весенняя погода крайне неустойчива из-за подготовки климата к летнему сезону, поэтому прогнозы могут регулярно корректироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столичный регион на праздничные выходные.

    7 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    Москвичи передали в Главархив более 21 тыс. артефактов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Через центры госуслуг жители столицы могут передать на хранение в Главархив Москвы материалы, уже собрано более 21,5 тысячи исторических артефактов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

    Более 21,5 тысячи исторических артефактов было передано москвичами на хранение в Главархив, передает РИА «Новости». Все материалы поступили через центры госуслуг «Мои документы» в рамках проекта «Москва – с заботой об истории», действующего с 2019 года.

    Среди переданных реликвий есть личные документы участников Великой Отечественной войны, такие как фронтовые письма, фотографии, дневники, удостоверения и наградные грамоты. Кроме того, граждане передали военную форму, полевые сумки, чемоданы, личные вещи, ордена, медали, в том числе иностранные.

    Некоторые реликвии признаны особо ценными историческими документами. «Так, среди них оказался фотоальбом с изображением боевых действий Балтийского флота периода с июня по декабрь 1941 года. Он включает 99 черно-белых фотографий значимых событий начального этапа Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

    Один из ценных артефактов – карты Генерального штаба Красной армии, использованные командованием, включая тактическую карту Курской дуги. Переданные материалы активно используются для пополнения виртуального музея «Москва – с заботой об истории», первого в России онлайн-музея такого масштаба, экспозиции которого созданы благодаря вкладу жителей города и фондам Главархива.

    Виртуальный музей изначально отражал события военных лет, но затем его тематика расширилась и теперь включает электронные книги, выставки, подборки архивных документов и фотографии, рассказывающие о жизни Москвы и ключевых событиях XX века. В 2026 году экспозиции музея будут посвящены Году единства народов России. Выставку «Народы России» уже можно увидеть в 30 центрах госуслуг и на сайте Главархива Москвы. Прием новых артефактов продолжается, оформление осуществляется в офисах «Мои документы», где при необходимости проводится реставрация и обеспечивается сохранность материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовала всероссийская акция «Стена Памяти» с архивными фотографиями участников Великой Отечественной войны.

    Ранее в столице представили масштабную историко-документальную экспозицию с уникальными артефактами времен Великой Победы.

    Партия «Новые люди» открыла специальные павильоны для реставрации и оцифровки старых семейных снимков.

    7 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    За ночь средства противовоздушной обороны поразили 347 украинских беспилотников.

