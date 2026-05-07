Садовничий заявил об успехе пилота новой модели образования

Садовничи заявил, что пилотная программа по переходу России на новую модель высшего образования реализуется успешно, передает РИА «Новости».

По словам Садовничего, хотя полного отчета еще нет, обсуждения на союзе ректоров и совете показывают достижение намеченных целей.

Ректор МГУ уточнил, что университетское сообщество активно интересуется и обсуждает ход пилотного проекта. Мишустин в ходе встречи подчеркнул, что решения в сфере образования будут приниматься с учетом мнения ученых.

Переход на новую модель высшего образования происходит по указу президента Владимира Путина. В рамках пилотного проекта, стартовавшего в мае 2023 года, студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура стала самостоятельной ступенью профессиональной подготовки.

Кроме того, Мишустин отметил вклад МГУ в технологическое развитие России и напомнил о запуске кластера «Ломоносов», который, по его словам, стал современной площадкой для разработки и внедрения инновационных решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме потребовал ускорить переход от Болонской системы на новую модель высшего образования.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

Минобрнауки России сообщило о массовом запуске новой системы высшего образования в 2027–2028 учебном году с поэтапным получением базового и специализированного образования и выделением аспирантуры в самостоятельную ступень.